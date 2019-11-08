【墮樓科大生．交通消息】港鐵關閉：旺角 黃埔 荃灣 馬鞍山 沙田

22歲科大生周梓樂在本月4日將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，留醫伊利沙伯醫院至今日（8日）不治。有網民發起多區悼念活動。 港鐵宣布，因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。

【22:11】港鐵再公布，因應旺角站有突發情況，旺角站臨時關閉，所有列車不停旺角站。

【22:05】港鐵公布，因應馬鞍山站有突發情況，馬鞍山站臨時關閉，所有列車不停馬鞍山站。此外荃灣站及黃埔站都關閉。

【21:45】九巴公布最新暫停服務路線：2, 7, 10, 8P, 18, 95, 203E, 613, 914。

【21:15】九巴公布，多條路線暫停服務，包括：2, 10, 8P, 18, 95, 203E, 914, A33X。九巴稱，因應銅鑼灣，旺角、元朗及屯門一帶的最新交通情況，九巴及龍運會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

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【20:58】港鐵宣布因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。元朗因有公眾活動進行，輕鐵路線610、614、615、751、761P現時維持10至25分鐘一班；705、706綫維持10至15分鐘一班。

【20:39】港鐵表示，因應元朗區有公眾活動進行，輕鐵路線610、614、615、751、761P現時維持15至20分鐘一班。