【墮樓科大生】校長史維兩度中斷畢業典禮　默哀期間以手巾拭淚

反修例爭議一直持續，22歲科大生周梓樂於11月4日將軍澳示威期間，於尚德停車場高處墜樓，延至今晨8時09分傷重不治。香港科技大學今日（8日）舉行第二日畢業禮，頒受學位儀式期間科大校長史維獲悉消息，先後兩度站立中斷儀式，又請在場人士站立默哀悼念。而史維默哀時一度落淚，並以手及手巾拭淚。

校園內設置悼念區，供師生悼念周梓樂。（羅君豪攝）

香港科技大學今早舉行第二日畢業禮，儀式在早上10時開始。校長史維開場致辭時，提及周梓樂仍然留醫、情況嚴重，且有傷心消息仍待確認，倘證實消息將會待畢業禮完結時，前往醫院探望周同學。

惟舉行學位頒授儀式期間，大約10多分鐘後有人將電話遞向校長史維。史維隨即站立中斷儀式，向在場人士宣布證實周同學逝世，又指希望能以默哀形式懷念他，並請在場人士起立默哀一分鐘。默哀期間，史維一度以手及手巾拭淚。

科大今日（8日）繼續舉行畢業禮。（羅君豪攝）

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其後典禮儀式繼續，有戴上黑色口罩的畢業生上台，並以手劃出十字架號，又有畢業生舉起五字手勢。至11時17分，史維再度中斷傳式，稱因事態發展須前往醫院，惟他會完成所有學位頒受，故校方隨即調動典禮的程序，司儀請站下的畢業生站立完成頒受學位，而不需每位學生輪候上台，其後至上午11時20分史維便提早離開趕往醫院。

上午畢業典禮結束後，科大校方於中午約12半宣布，取消原定下午3時的畢業禮；而科大學生則在校園內舉行默哀活動。