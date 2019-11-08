【墮樓科大生】學生促史維譴責警方　有人破壞校長寓所及美心食店

在將軍澳警民衝突期間墮樓昏迷的22歲香港科技大學男生周梓樂，今早（8日）8時許不治。數百名學生在科大校園內聚集悼念，要求校方認真跟進事件，為周同學討回公道，他們又遊行至校長史維寓所，促他譴責警方。 部分遊行人士抵達校長寓所後，有人在門外大肆噴漆，打爆兩扇小窗，毀壞門柄，之後再度校園內多間由美心經營的食肆破壞，校內的中銀分行亦受到「水攻」。

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毀校長寓所 有人叫停

在周梓樂死訊傳出後，科大校方宣布取消原定今日下午舉行的學位頒授典禮後，有大批學生在校園內舉行默哀及悼念活動，亦有人走上台噴漆、貼文宣及發言。學生代表發言時，為影響到昨今兩日的畢業生及其家人致歉，重申他們只想為周同學爭取公義、為港人爭取自由。

其後在場學生發起遊行至校長宿舍，沿途高呼要求校長史維譴責警方，又在校長寓所門外噴上「譴責警暴」字句、張貼反修例運動有關的文宣等。現場有學生毀壞寓所時，遭同行的學生會代表呼籲保持冷靜，呼籲不要，提醒同學「校長唔係殺人兇手」，不要嚇怕校長家人。而他們離開後，校長寓所有兩扇小窗的玻璃碎裂，門柄亦有被破壞的痕跡。

而遊行隊伍其後轉到校園內多間美心集團屬下的食肆破壞，多間食店被貼文宣及噴上「撐警可恥」、「食美心、無良心」等字眼，個別商店的店內部分玻璃被打碎；示威學生多以文宣等紙張阻擋閉路電視，以及使用噴漆寫上口號、推倒店內桌椅以阻礙正常營業。而除美心外，中銀分行亦被噴漆及以消防喉噴濕。

據現場觀察，學生破壞期間，科大保安亦有在場戒備，未見他們上前阻止。