【墮樓科大生】婚禮界聯合聲明︰成立獨立調查委員會前罷接警婚

周一（4日）凌晨將軍澳警民衝突中，22歲科大學生周梓樂墮樓危殆，今晨（8日）離世。有多間本地知名的婚嫁公司晚上分別在其Facebook專頁發布一份婚禮業界聯合聲明，指「鑑於警察行為已經失控，出現大量濫權、濫捕、濫暴情況」，在政府成立獨立調查委員會之前，從業員一律不再接受所有警務人員的任何喜慶節目預約。 其中一位有份籌備聯合聲明的攝影師表示，至目前已有約350間業內公司響應，涵蓋婚禮策劃、攝影、妝髮、音響、場地佈置等。

聯合聲明指出，「在警方濫暴香港市民的同時，我們已經不能容許自己在婚禮上再給他們送上微笑祝福！縱使我們深信世上有好人壞人之分，警察也有所謂的黑與白之別，但我們更需要的，是公平、公正的去分辨服務對象」，並嚴正聲明指，「在成立獨立調查委員會之前，所有警務人員的任何喜慶節目，一律不再接受預約」。

其中一位有份參與籌備聲明的攝影師表示，業界內早前已有公司高調表明不接受任何涉及警察的訂單，至周梓樂墮樓事件後，促成今次聯署聲明，核心籌備聯署的業界小組內至少已涉及12間公司，據他手頭上資料，聯合聲明發起一日內，已經獲350間公司響應，涵蓋婚禮策劃、攝影、妝髮、場地佈置等。

婚禮業界聯合聲明在網上公開，在成立獨立調查委員會之前，不再接受所有警務人員的任何喜慶節目預約。（網上截圖）

將軍澳衝突前因︰有警員擺婚宴

警方今日（8日）為11月3日及4日凌晨的將軍澳衝突解釋指，於3日晚上10時半，將軍澳皇冠假日酒店附近有人開始聚集及叫囂，尚德邨停車場亦有人於高處地方聚集，警方於是在晚上約11時06分派員到尚德邨停車場巡邏，及處理附近滋擾人士。根據網傳資料，一名警員當日於將軍澳皇冠假日酒店擺婚宴，網民號召為其祝賀。翻查當日下午相片，早於4時已有大批防暴警員在該大型商場及附近天橋巡邏及戒備。