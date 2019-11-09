【悼念周梓樂・直播】添馬集會　急救分享救治荃灣刀傷傷者經歷

22歲科大生周梓樂本周一（4日）凌晨於尚德邨停車場由三樓墮至二樓，搶救5日，延至昨日（8日）早上8時9分不治。昨晚全港多區均有悼念活動，而政府亦有發新聞稿，表示對事件深感難過和惋惜。今日（9日）有市民發起於傍晚6時在添馬公園舉行祈禱及集氣大會，獲警方發出不反對通知書。 集會6點開始，開始前大批防暴警在政總連儂牆樓梯截查身穿黑衫的市民，大部份獲放行，一人疑帶有鐳射筆而被捕。 《香港01》正直播集會及各區情況。 攝錄：王海圖

11月9日添馬公園集會，黃之鋒分享，指相信上帝終有一日會施行祂的審判。（香港01直播畫面）

【19:29】香港眾志秘書長黃之鋒：相信上帝會施行祂的審判。願意感受別人痛苦，將會令香港人身份更強大。我們香港人就似當年以色列人要出埃及一樣，不知道要在曠野漂流多久，我希望有一日我們能在煲底相見。

11月9日，添馬公園集會，義務急救員分享8月5日當晚，在荃灣為受刀傷的少年急救的經歷，他說到第一次看到有人的腳上同時有兩處露骨的傷口，直到現時仍有創傷後遺症，不能走近事發地點，發言期間一度激動落淚。（香港01直播畫面）

【19:15】有義務急救員分享8月5日當晚，在荃灣為受刀傷的少年急救的經歷：「我係全香港第一個見到佢腳傷嘅人」，有義務急救員分享8月5日當晚，在荃灣為受刀傷的少年急救的經歷：「我係全香港第一個見到佢腳傷嘅人。」他說到第一次看到有人的腳上同時有兩處露骨的傷口，直到現時仍有創傷後遺症，不能走近事發地點，走近時會感到頭暈，「我隻手充滿鮮血，我將隻手放近個鼻會聞到佢嘅鮮血味，我屋企放咗佢染血嘅頭盔。」他發言期間十分激動，邊啜泣邊訴說自己感到很憤怒，「我更加嬲嘅係，每當有人犧牲、受傷，所有香港人先有一晚覺醒、團結，但然後第二日就生活正常！」他哭訴時，陳凱興在旁輕拍膊頭安慰。

他除了是義務急救，亦是文宣設計師，他指看到有人分享他的作品，或者印出來貼在連儂牆上，均感到安慰。

【18:25】現場播放周梓樂離世時，將軍澳廣明苑停車場警方行動的新聞報道。之後鄰舍北區教會堂主任陳凱興帶領在場人士讀經文。

11月9日添馬公園集會，過千市民到場，悼念離世科大學生周梓樂。（林頌華攝）

【18:09】金鐘：政總樓梯位置空地，防暴警察持長槍、盾等，截查了穿黑衫褲的年輕人，現場清息指，其中一名後生仔被指身上有鐳射筆而被帶走，現場有多名市民不滿理論。

【18:00】添馬公園集會獲不反對通知書，開始前警方在政總連儂牆位置，截查身穿黑衫的市民。拘捕至少一人。

【17:50】添馬公園內已有大批市民聚集，不少家長帶同年幼子女參與。

11月9日，添馬集會，下午5點50分，公園內已有大批市民聚集。（張嘉敏攝）

集會時間為晚上6點至9點30分，地點是中西區海濱長廊（中環段）一號觀景台及其相連草地，及添馬公園。申請集會的預計人數為5,000人，若人數大幅增加或減少均須通知警方，而主辦方須安排至少50名糾察。警方發出的不反對通知書特別提及，參與集會人士須遵守《禁止蒙面規例》。