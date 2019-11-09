【悼念周梓樂】史維要求獨立調查　警方：承諾會深入調查

香港科技大學校長史維昨天發出一封公開信，要求就科大學生周梓樂離世一事，作出獨立調查，並要求所有涉事方作出澄清，點名要求警方就救護員為何延誤到達事發地點作澄清。 警方今天（9日）回應指，根據《死因裁判官條例》，死因裁判官有權就死亡個案要求警方提交死亡調查報告，死因裁判官亦有權就死亡個案命令進行研訊。警方承諾，必定會深入調查事件經過，並建議召開死因研訊，將報告交由死因裁判官決定。如果日後召開死因研訊，所有調查資料都會於庭上公開披露。 另外，警方重申，並無阻礙救護車。

11月8日科大畢業禮上，校長史維證實周同學死訊，默哀期間一度流淚。（羅君豪攝）

警方回應指，就周梓樂離世一事，警方深感痛心和難過，並對他的家人和朋友致以深切慰問，希望他們節哀順變。

警方表示，案件現由東九龍總區重案組接手調查。對於史維的公開信中要求深入及獨立調查事件，警方稱，根據《死因裁判官條例》，死因裁判官有權就死亡個案要求警方提交死亡調查報告，死因裁判官亦有權就死亡個案命令進行研訊。警方承諾必定會深入調查事件經過，並建議召開死因研訊，將報告交由死因裁判官決定。如果日後召開死因研訊，所有調查資料都會於庭上公開披露。

而就公開信中要求警方及相關部門澄清延誤救援的原因，警方指，已於昨日聯同消防處就事件舉行記者簡報會，「就警方阻礙救護車以至延誤救援墮樓男子的指控，警方強調絕無此事。」警方表示，消防處亦就此事作詳細澄清，在處理這宗救護召喚中，該救護車並沒有與現場警務人員接觸，而途中曾遇到巴士及私家車等阻塞，亦未有被警車阻擋去路。警方稱，高度重視事件，並呼籲目擊者或停泊在上址的司機聯絡警方，提供資料，以釐清事件真相。