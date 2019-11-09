【悼念周梓樂】港鐵周日晚提早10時收車　對攻擊強烈憤慨

科大學生周梓樂昨天（8日）早上離世，晚上各區都有悼念活動，惟變成激烈衝突。港鐵多個車站受到破壞，12個車站臨時關閉，輕鐵全線在晚上10時許暫停服務。 港鐵表示，對於針對港鐵車站、輕鐵及港鐵巴士的襲擊及惡意破壞表示強烈憤慨及譴責。 而因應周末晚上的風險狀況亦較平日高，港鐵明天於晚上10時收車。

港鐵表示，因應周末晚上的風險狀況亦較平日高，與相關政府部門商討後，除了機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士的服務，明天於晚上10時結束。港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

港鐵並指，對昨晚有「暴徒」再發起針對港鐵車站、輕鐵及港鐵巴士的襲擊及惡意破壞表示強烈憤慨。港鐵指，多個港鐵車站昨日遭惡意破壞，為安全起見，往返有關車站的列車服務需立即停止。於昨晚約九時五十分，有人破壞荃灣站大堂內的閉路電視鏡頭、客務中心、出入閘機、售票機及八達通增值機，並在大堂內投擲汽油彈。車站職員即時報警及啟動車站疏散程序，協助乘客盡快離開車站，並使用粉劑滅火筒滅火。港鐵表示，由於事發時車站仍在運作中，有機會造成嚴重乘客傷亡，公司對此表示非常關注。警方已將事件列作縱火案處理。

另外，昨晚九時三十五分左右，一輛行走705 綫（天水圍循環綫）的雙卡輕鐵駛到天恆站時遭遇示威人士堵路。車長即時疏散車上乘客，有「暴徒」隨後打破輕鐵的玻璃窗及在月台上縱火。及後於九時五十五分左右，有「暴徒」於天恆邨巴士總站內，以硬物擊毀一輛港鐵巴士的擋風玻璃、電子路綫顯示牌及八達通處理器等。

港鐵公司重申，任何針對鐵路網絡的暴力破壞或其他惡意行為，除會令服務受阻對公眾造成影響外，亦可能導致緊急情況，嚴重威脅乘客、港鐵員工及鐵路設施的安全。另外，受到破壞的車站及其設施亦可能無法在翌日恢復服務，甚或至需要更長時間修復。港鐵對「暴徒」的非法行為予以最嚴厲的譴責，並已就有關破壞行為報警。