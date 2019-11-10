社署下周日推長者日優惠　逾1,400間食肆及店舖將為長者提供折扣

下周日（17日）是「長者日」，社會福利署推出消費優惠活動，長者咭持有人可獲超過1,400間食肆及店舖提供折扣優惠，社署指活動旨在向長者表達關懷和敬意。

為了向長者表達關懷和敬意，社署籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食及零售業界於當日為長者咭持有人提供特別折扣和優惠。 社署發言人表示，得到業界的踴躍支持，至今已有超過1,400間來自全港十八區的食肆和零售店鋪參與活動，當日向長者咭持有人提供九折以上或其他形式的優惠。參與的商戶會於當眼處張貼相關宣傳海報，方便長者識別。

「長者咭計劃」自1994年起推行，透過印發長者咭予六十五歲或以上合資格的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構及商號提供的優惠或折扣。當局至今已發出逾203萬張長者咭，而現時參與計劃的商號及機構亦已超過2,800間，包括9,100個零售點或分店，為長者提供多項優惠。

有關「長者日消費優惠」活動詳情及參與食肆和商鋪的資料，可於「長者咭計劃」手機應用程式下載或瀏覽社署網頁：www.swd.gov.hk。 如有進一步查詢，市民可於辦公時間致電2152 2846或2152 2847與長者咭辦事處聯絡。