【11.10港九直播】銅鑼灣崇光百貨職員與情侶衝突　多人聚集理論

科大生周梓樂墮樓不治、並傳出有少女疑遭警強姦成孕需墮胎消息，令警民衝突升溫。有網民號召今日（10日）在荃灣、沙田、九龍塘、坑口、中環、銅鑼灣，進行「和你shop」行動，以配合翌日（11日）「強制罷工」行動，強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。

【15:59】在觀塘站，有約11名防暴警員於A2出口駐守，大部分警員蒙面，未見有展示「白卡」或委任證。而旁邊的APM商場，仍繼續營業。

【15:46】銅鑼灣崇光百貨四樓有人與職員理論，戴黑色口罩的情侶李先生和陳小姐表示，上電梯時遭一名自稱是崇光百貨職員的藍衣女子推撞，李先生打算舉機拍攝該籃衣女樣貌時，對方意圖搶去他的手機。眾人打算與藍衣女理論，一名白衣保安員推開情侶，帶走藍衣女。

現場10多人包圍白衣保安理論，其後有身穿西裝的保安人員出面向眾人道歉，惟現場人士不接受，要求藍衣女出面道歉，雙方在4樓僵持，通道非常擠擁。崇光百貨暫停3樓往4樓.、4樓和5樓的扶手電梯。百貨公司廣播，關閉4樓舊翼。崇光百貨本周是「感謝祭」，場內仍有大批市民購物。

【15:25】在銅鑼灣時代廣場外，大批防暴警察在場嚴防及巡邏。

【15:17】防暴警察在又一城近達之路出入口戒備。

【15:05】又一城商場內多間美心集團旗下食肆已關門，包括星巴克、千両、EXP等。

+ 5 + 4 + 3

【14:45】在又一城商場中庭，有數十名市民分布不同樓層高叫口號。

【14:40】約30名防暴警察在九龍塘站、近又一城出入口戒備，大部分人蒙面並持圓盾。而又一城商場其中一個入口外有10多名防暴警戒備。。

+ 3 + 2

【14:26】在銅鑼灣時代廣場，防暴警包圍少年搜身期間，一名在人群後方的戴藍帽口罩中年男子被警方警告「唔好再嘈」，其後有警員衝出來將男子拉走，要求檢查他身分證。行動引起現場圍觀市民極度不滿，紛紛向警員叫駡。而該名被搜身的少年其後被帶走上警車，未知干犯何事。

【14:22】在九龍塘又一城，有零散穿黑衣、戴口罩的人在商場內徘徊，美心旗下的八月花已關閉落閘，另外有示威者在其另一美心旗下食肆simplylife噴漆，寫上「藍店」、「奶共」等字句。Simplylife職員表示停止接待顧客，待餐廳內食客完成用餐後，便提早暫停營業。而商場其他商店則繼續營業。

【14:20】一批防暴警察在時代廣場外巡邏，引來在場市民及遊客注目。一名黑衣年輕人被10名防暴警員，帶到時代廣場角落搜身。

【13:53】網民在社交平台號召發起「和你shop」行動，呼籲參與者下午2點於時代廣場集合。時代廣場外有10多名帶口罩、穿黑白衣飾的人士聚集，期間有人以手機播放「願榮光歸香港」，現場氣氛平靜。

【13:01】 觀塘站A1出口暫時關閉，港鐵呼籲乘客使用A2出口。APM商場職員表示，尚未收到提早關門的通知。現場未見有大量人潮聚集，只有零星戴口罩市民。

【12:30】 中午時分，銅鑼灣未見有人潮聚集，街上亦不見警車或警員蹤影；而崇光百貨、希慎廣場、時代廣場均照常營業。