社區醫療延續性不足　理大物理、職業治療將大幅增學位以增人手

本港基層醫療服務發展落後，首間地區康健中心於今年9月底，才在葵青區正式啟用。身兼食物及衛生局的基層醫療健康發展督導委員會非官方委員、香港理工大學康復治療科學系系主任曹永康認為，發展健康中心是新趨勢，惟本港的社區醫療延續性不足，加上安老及康復服務的人手不足，如職業和物理治療師，故該校未來將大幅增加相應學科的學額，並推廣、教育大眾有關基層醫療服務認知，減少公立醫院壓力。

理工大學康復治療科學系系主任曹永康認為，康復治療專業人士應多參與基層醫療。（李慧妍攝）

新一份《施政報告》附篇第六章「改善民生」，將「基層醫療健康」放置首位，並提及地區康健中心將擴展至全港18區，深水埗、黃大仙等6區將設地區康健中心，另有11區先設立地區康健站。

公營醫療系統瀕臨爆煲 市民應提高身體管理意識

曹永康認為，由於現時公營醫療系統瀕臨爆煲，市民不論「頭暈身㷫」都會去醫院看病，但慢性病例如高血壓、糖尿病，患者可事前在地區康健中心作身體檢查、參與健康講座等，提高身體管理意識。此外，康復服務的職業、物理治療師等透過與地區社福團體合作，或者公司、學校舉辦伸展工作坊，有助教導市民「預防勝於治療」。

葵青地區康健中心採取公私合營方式，內駐跨專職醫護團隊，使服務網絡得以擴大。（梁鵬威攝）

畢業生僅一成投身社區中心工作

然而，隨著社區照顧服務的供應不斷增加，職業治療師及物理治療師卻持續人手不足。曹永康指，大部分治療師畢業後選擇加入醫管局工作，以理大為例，過去五年，有8至9成物理治療學畢業生投身醫院，僅約一成到社區中心；而職業治療師則有約一成到醫管局，2至3成做社區服務。而每年理大的物理治療學收生150人，職業治療學收生100人。他指，由於人手仍然嚴重不足，故將待何文田校園擴建工程完成後，有關的兩個學科將大幅度增加收生學額，「唔止10個、20個、30個名額增加，而係大幅度增加。」他希望治療師參與醫院專科工作外，亦能更多到社區服務，了解社區的醫療需求。

他又透露，10年前曾有美國著名精神科專家參觀本港公營醫院後，直指香港醫療服務比先進國家落後30年，尤其基層醫療的預防及治療延續性不足，「依家葵青區有康健中心，相信哩方面有追返啲，但仲落後10多年。」他又指，需向市民推廣基層醫療概念，讓他們有預防為主的意識，而康健中心可協助分流康復病人，減輕公營醫療機構的壓力。