225聲稱入境處職員聯署斥警暴　入境處警告：冒認公職人員屬犯法

有225名入境事務隊隊員近日發表聯署聲明，斥責警隊處理示威活動時濫暴、濫權，又指同屬紀律部隊曾接受使用武力的訓練，惟警隊現時做法已失卻克制專業。聲明形容在《禁蒙面法》生效之後，「警察卻可幪面如鼠輩，無證若歹徒」，聲明表明聯署人絕不同流合污，促請當局須盡快整肅警隊。 入境事務處今日（10日）發聲明稱，目前並沒有證據顯示該等言論確由入境處人員所發出，又重申處方一直支持警方嚴正執法。處方提醒任何人士如冒認公職人員，可能已觸犯法律。

入境處指目前無證據顯示該等言論確由該處人員所發出，重申處方一直支持警方嚴正執法。（資料圖片）

署名為「一眾入境事務隊隊員」的聲明中，逐一批評警方近日的濫權行為，已失警隊的克制及專業；又批評警隊高層妄想以記者會混淆視聽，警隊低層更自大得越俎代庖，令人失笑，直指「見識之淺陋，貽笑大方」。

聯署人認為「同為公僕，當以民為先」，一眾入境處人員不屑與這些人齊名。聲明促請政府整肅警隊，刻不容緩，又指政府若再增添警力以暴制民，妄圖號召全體公僕與民為敵，以及押上公務員百年聲譽的話，聯署人絕不會噤聲，亦絕不同流合污。

入境處重申：支持警方嚴正執法

入境處發聲明指，近日有自稱入境處人員公開發表對政府及時下局勢的言論，處方稱目前並沒有證據顯示該等言論確由入境處人員所發出。處方再次重申一直堅定支持特區政府依法施政、支持警方嚴正執法，以求盡早止暴制亂，恢復社會秩序。

處方提醒任何人士如冒認公職人員，可能已觸犯法律，一經定罪，最高刑罰可被判入獄。 至於入境處屬下人員，處方一直有既定溝通渠道，讓屬下人員可適當發表意見，惟必須嚴格按照公務員相關守則及部門相關指引及程序。 入境處強調，一向極為重視人員紀律，若發現任何人員違反《公務員守則》或部門紀律，必定會嚴肅跟進和處理。