【11.10新界】過百警曾到上水籃球場　至少拘捕一人再放催淚彈

多區今日（10日）爆發警民衝突。網上流傳有多名防量警員曾進入清河邨籃球場，在場人士更需雙手貼牆等候查問。 現場人士指出，有年輕人在清河邨與區議會一名候選人口角，其後年輕人離去後。有街坊指該候選人報警，隨後有過百防暴到場，並拘捕一人，並在邨口發放催淚彈。激進示威者其後破壞屬建制派的現任區議員藍偉良的辦事處。 涉事的候選人鄭仕蘭回應《香港01》查詢時強烈否認上述講法，「我100%無可能報過警。」她解釋，她今日下午3時至晚上8時半一直擺街站，期間未曾與人發生口角，直至朋友致電，她才知道附近被警察包圍，她到場了解後，曾要求警察「放人」，惟被警員指罵，並驅趕她離場。

警方晚上在上水發射催淚彈，現場留有彈殼。（梁祖饒攝）

網上指出，約晚上9時半，近百名警員進入籃球場。就圖片所示，有警員手持圓盾及長盾。

傳有人報案指年輕人在球場「非法集結」

有街坊聲稱有人報警，指有年輕人在球場「非法集結」，事後有過百防暴警員到場，期間向在場人士搜身，並拘捕至少一人。

現場消息又指，警員曾在邨口發放催淚彈，在發放催淚彈期間，當時有司機曾駕車經過，期間曾指罵警方。

示威者破壞區議員辦事處

就記者現場所見，現場留有多枚彈殼，亦有過百市民聚集留守。事後在場人士曾破壞現任區議員藍偉良的辦事處。

在10時46分，近百警員再到達現場，惟未清場，只在場戒備。其後警方離場期間，有市民上前指罵警察，警方再放催淚彈，然後離去。

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今屆上水清河選區的區議會候選人，除了有現任區議員藍偉良及鄭仕蘭外，亦有民主派袁浩倫。