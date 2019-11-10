【11.10】港鐵強烈譴責襲擊車站及有載客巴士　已報警處理

今日（10日）多區再爆警民衝突，港鐵表示，有暴徒惡意破壞營運中車站的設施及載有乘客的港鐵巴士。公司已就有關破壞行為報警，並保留對有關人士追究的權利。

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大窩口站閘機顯示器及八達通機全毀

港鐵發言人指，下午大約2時45分，有一群暴徒進入沙田站，用硬物蓄意破壞車站設施包括出入閘機、售票機、客務中心設施等，為保障車站乘客及員工的安全，需要即時關閉沙田站，東鐵線列車不停該站。而馬鞍山站亦因應車站附近的突發情況，經過詳細風險評估後，車站於下午約5時半關閉，馬鞍山線列車不停該站。

下午約5時50分，旺角東站的設施包括出入閘機及八達通增值機亦遭破壞。晚上約7時20分，大窩口站全部共19部出入閘機的顯示器及八達通閲讀器，以及部分售票機和八達通增值機等全遭破壞，車站職員需為其他乘客，開啓手動閘門以維持車站服務。

港鐵巴士上客期間 暴徒照破壞

港鐵又指，下午大約5時，一輛行走天水圍區的K76港鐵巴士正在天恆邨巴士總站上客期間，遭暴徒塗污擋風玻璃及倒後鏡，車長隨即協助乘客安全疏散。其後暴徒亦用硬物擊毀巴士總站内另一輛K73港鐵巴士的倒後鏡。K73及K76巴士服務因此需要即時暫停，以保障乘客及員工安全。

港鐵重申，任何針對鐵路網絡的暴力破壞或其他惡意行為，除會令服務受阻對公眾造成影響外，亦可能導致緊急情況，嚴重威脅乘客、港鐵員工及鐵路設施的安全，港鐵強烈讉責這些非法行為，並已報警處理，會繼續與相關政府部門評估風險狀況，有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。