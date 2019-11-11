【11.11三罷．持續更新】路軌被擲雜物　火炭至羅湖及落馬洲停駛

11月11日，為「和平紀念日」(Remembrance Day)，以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，及後引伸至其他戰爭的犧牲者。而在今日(11月11日)，有香港市民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時癱瘓各區交通，包括中區、旺角、屯門公路、東區走廊、將軍澳、大埔、元朗、荃灣等，以爭取政府回應訴求、捍衛自由。

【06：37】港鐵表示，由於東鐵線沿途多處都有人繼續向路軌範圍投擲雜物，為安全起見，東鐵線服務需要作出調整：紅磡來回火炭，5分鐘一班車；火炭至羅湖/落馬洲站，暫停服務。港鐵指，正安排免費接駁巴士行走受影響路段，請乘客為行程預留充裕時間，及考慮使用其他交通工具。

【06：27】石硤尾南昌街近窩仔街，一名少年被多名防暴警員圍捕，撳在地上。

【06：20】港鐵表示，東鐵線粉嶺站附近，剛剛有人從高處向路軌範圍擲物品。一列南行及一列北行線的截客列車擋風玻璃受損，為審慎起見，車務控制中心安排列車回廠檢查，車上乘客需要轉乘下一班車繼續行程。港鐵指，東鐵線服務會受到延誤，請乘客為行程預留充裕時間。