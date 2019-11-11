【11.11三罷】西灣河疑開真槍　傷者滿身鮮血　記者家中聽到槍聲

網民今（11日）發起11.11 黎明行動抗議連月來警警方被指濫權濫暴。西灣河清晨突然傳出2下槍聲。傷者滿胸鮮血被抬上救護車。現場消息指，警方追捕兩名市民期間，拔槍射擊逃走中兩人。 過百名街坊及早上上班群眾聞訊到場圍觀，期間情緒激動，指罵警方「殺人犯」。警方則出動近百名防暴警及速龍小隊，封鎖西灣河太安樓一帶主幹道，期間又和市民對罵，後拘捕至少兩人。 居住在距離西灣河槍擊事件事發地點約100米外的《香港01》記者今早7時20分左右在家中聽到兩聲巨響，記者約5分鐘到樓下查看，發現西灣河文娛中心外行人路聚集近百名市民，由於匯豐擁擠有人站出馬路。記者前往事發地點途中聽到有街坊作驚訝狀討論警員開槍經過，事發地點則有數十名警員把守，有警員亦拉起封鎖線阻止市民行近，封鎖線內記者可見一名胸前滿是鮮血的男子被抬上救護車。

警方在多區巡邏，以防市民示威，西灣河於早上約7時許發生槍擊事件。現場傳出兩下巨響，消息指是警員追捕市民期間開火擊中兩人。其中一人胸前滿是鮮血，在數分鐘後被抬上警車。

其後大批街坊譁然，當場指罵在場的防暴警員。有街坊情緒激動，指罵警員「殺人犯」又斥責警方「開真槍打市民」。

(莊恭南攝)

大量群眾聚集，警方隨後設置封鎖線，西灣河筲箕灣道、成安街一帶主幹道一度被封，警員又封鎖西灣河地鐵站近筲箕灣道出口。大批途徑上班市民驚聞警員開槍後加入指罵行列。

警員則多次要求市民「收聲」，雙方多次對罵，期間警方再拘捕多兩名沒有蒙面的市民。現場則聚集越來越多市民，指罵警方「殺人犯」。警方至8點15分仍然封鎖上述槍擊市民區域。

其後一名街坊郭太表示，親眼看到警員追捕兩名市民期間開槍。不少街坊都情緒激動，質問警員為何開真槍。警員則不斷與市民對罵，有警員情緒激動，呼喚街坊「暴徒出嚟」。現場除了部分中學生外，9成以上街坊都沒有戴口罩。有中年婦女更失聲痛苦，又邊哭邊指責警方「你哋開真槍打市民啊」。