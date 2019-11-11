【11.11】中大、港大、浸大、教大、樹仁停課　理工取消2時半前課

11月11日，為「和平紀念日」(Remembrance Day)，以紀念一戰、二戰期間，失去寶貴性命的軍人與平民，及後引伸至其他戰爭的犧牲者。而在今日(11月11日)，有香港市民發起「紀念日三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿；同時發起於今晨7時癱瘓各區交通。 中大、港大宣布今天（11月11日）停課，校方指由於公共交通服務受到嚴重影響，因此宣布今天 (11月11日）的課堂將會取消。另外，樹仁大學亦宣布停課；浸大亦向學生發訊息指，今日課堂暫停。 理大表示會向警方了理今早，防暴警察進入校園狀況；校方表示，對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園，感到遺憾。為確保校園師生安全，校方決定取消今天下午2時30分前的所有課堂 。

由於公共交通服務受到嚴重影響，香港中文大學 (中大) 宣布今天 (11月11日）的課堂將會取消。至於在中環美國銀行中心舉行的課堂，同學可向其所屬學系 / 學院查詢相關安排之詳情。

校方呼籲各部門員工小心謹慎，並留在安全的地方。如果有安全上的顧慮，可以不必前往辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

另外，樹仁大學亦指，由於今早各區出現多宗突發事故，交通嚴重受阻，宣布今日全日停課；校方又指，近日社會氣氛緊張，呼籲同學，保持理性克制，注意自身安全，切勿參與違法活動，遠離暴力現場。

香港教育大學亦指，有鑑於突發情怳可能影響教職員和學生往返校園，今天（11月11日 ）所有課堂及考試將取消。校方呼籲師生注意安全。

理大：會向警方了解防暴警察入校園狀況

理大指，今日清晨7時多，有人疑因在红隧堵路，防暴警阻截而追上香港理工大學校園，理大指，防暴警察目前已撤離理大校園，校方會向有關方面了解情況。

校方對事件表示極度關注，並對示威者搗亂校園，感到遺憾。為確保校園師生安全，校方決定取消今天下午2時30分前的所有課堂 。