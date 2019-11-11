【11.11．港九直播】警中環清理現場路障　水炮車旺角射水

網上有多日發起今日（11日）「三罷」，多處地方有人堵路、阻礙港鐵運作，令全港交通大混亂。中午有網民發起在中環、旺角、沙田快閃堵路。 《香港01》直播九龍、香港島各區情況。

【16:05】防暴警撤離後，彌敦道再被佔領，一批曾協助警員清理路障、身穿反光衣的人亦離開現場，但拒絕回答他們屬於哪個組織。

【16:00】在旺角，水炮車一度向彌敦道射水，其後離開。

【15:55】理大紅隧天橋現場，有兩隊防暴警及一隊速龍小隊戒備。

【15:50】網上流傳消息，指警方已取得搜查令，將進入中大及理大搜查。記者正向大學查詢消息真偽。

【15:48】在旺角，防暴警施放催淚彈，驅散示威人群。

【15:40】中環：一批示威者在德輔道中佔路聚集，警方再發射催淚彈。

【15:36】中環：黑衣人在砵典乍街的中銀分行外縱火，火舌高2米。

【15:30】旺角：水炮車及銳武裝甲車突然到達彌敦道及亞皆老街交界，數次射水清場。

【15:14】有黑衣示威者於彌敦道中銀分行門口噴漆。

【15:13】中環多處仍見到示威者，他們四處行走，不少道路都遍佈磚塊。

【15:11】西灣河一帶已不見示威者或圍觀市民，現場陸續恢復通車。

【14:58】筲箕灣道路中心有一個疑似油罐倒下，附近流出黑色液體，消防員奉召到場清理。

【14:53】防暴警推進至西灣河筲箕灣道，並開咪要求在場人士盡快離開。

【14:43】防暴警察到達太安街與筲箕灣道交界。有急救員提醒記者，路中心有一個油罐，應站後一點，以保安全。

【14:37】示威者於西灣河正嘗試堵塞太安街與東區走廊交界。

【14:30】中環仍有大批示威者聚集，他們在在德輔道中交易廣場附近來回行走，高呼口號。部份人是一般上班族裝束，目測在場示威者數以百計。

【14:20】有大批防暴警察在歌詩舞街後巷成功追截兩女一男，一名女示威者曾呼吸困難，需要另一名女示威者遞水，男示威者指自己叫吳卓然（音譯）。其後多名防暴警察增援，並持胡椒噴劑驅趕記者。

【14:18】西灣河一名中年男子疑被指拍攝示威者，遭搶走手機打傷頭部「私了」。他其後被救護人員送上擔架床。

【14:14】旺角示威者到處堵路，並向深水埗方向前進，期間現場有人大叫：「速龍嚟喇！」

【14:13】西灣河中國銀行分行被破壞，玻璃散落一地。

【14:07】中環環球大廈落閘。

【14:05】在中環，一批黑衣人破壞吉野家分店，在鐵閘外噴漆及敲打。

【13:54】中環一帶多處仍有大量示威者及圍觀群眾，他們高叫口號並架設路障堵路。

【15:52】在旺角，數十名黑衣示威者清拆旺角街市路邊鐵欄及搬走發泡膠等，在塘尾道設路障，部分商舖落閘，有內地團旅遊巴受阻，乘客在車上拍照。有黑衣示威者打爛附近的交通燈。

【13:49】在中環，有威者於干諾道中一帶設路障，並放火焚燒。

【13:45】理大內火勢已全部熄滅。

【13:42】在中環，有示威者在干諾道中一帶的天橋上與防暴警對峙，現時疑傳出一下防暴槍的聲音，記者追訪期間，被警員噴中胡椒噴霧。

【13:40】在旺角，有示威者把大量廢料倒在朗豪坊對出的亞皆老街路段，地上有大量磚瓦，期間有市民被指拍攝示威者，一度被包圍，道歉後獲放行。

【13:38】理工大學起火現場非常大火，火勢相當猛烈。校內響起火警鐘，消防拉喉到場滅火。

【13:36】防暴警在中環舉後舉起黑旗及橙旗，隨後施放催淚彈，並快速推前清場，大批市民及示威者四散逃走，不少人都無戴防護裝備。

【13:30】在旺角，示威者先後與兩名拍攝現場人士的市民理論，要求他們刪除照片，其後部份示威者走到旺角道堵路。

【13:26】在理工大學，三名消防員由保安帶領下到理大紅隧入口位置滅火。

【13:26】中環警民對峙現場，再度出現傘陣，相信是由示威者組成。

【13:22】在西灣河聖十字教堂，5個被捕人士在圍觀群眾指罵警員聲中，登上警車離開。警員押解5人離開前，向現場記者及黎汶洛施放胡椒噴霧。有人包圍教會執事，質問為何容許警員入內，而有被捕人士受了傷，為何執事未能確保傷者上救護車，反而全部上警車。

【13:16】在中環，民主黨立法會議員許智峯戴著眼罩，在德輔道中近畢打街與防暴警察交涉，促防暴讓路給市民，期間一名西裝男子與警員爭議期間被拉走。他稍後被指涉干犯《禁蒙面法》及非法集結等被捕。

【13:15】理大紅隧出入口，示威者燃燒雜物以防警員向前推進。燃燒中的路障傳出多下爆炸聲，有人以滅火筒試圖滅火遭他人指責，理大保安也到來查看。

【13:10】在沙田，獅子橋來回封閉堵塞。

【13:08】在旺角，一架於彌敦道被堵塞的城巴，倒後鏡被噴黑。

【13:05】在葵涌，防暴警員登上葵涌廣場天橋，並一度舉起黑旗，現場示威者已四散離去。

【13:05】在西灣河聖十字架堂的執事陳玉良與警方代表交談後，指警方稱幾名被捕人士涉掟磚，他重申警方進入私人地方拘捕行動是無權阻止。在場圍觀群眾指罵，指警無理由進入私人地方。他多番強調，只希望大家平安離去，而教友黎汶洛稱有一名被捕者鼻流白色液體，不知是甚麼傷勢，而一名女警稱已召喚救護車。

+ 3 + 2

【13:00】在旺角，防暴警察登車離開前曾用槍指向在場人士，離開後示威者再次用雜物堵塞彌敦道及亞皆老街的十字路口。

【13:00】沙田有示威者堵塞捐血站外、沙田正街的馬路。

【13:00】有教會執事出來，要求警員解釋為何拘捕幾名年輕人。

【12:55】在理工大學，警方再出示黑旗，並再施放催淚煙。其後有另一隊防暴警察，到紅磡天橋增援。理大內的示威者因人數太少決定後退。

【12:55】在西灣河，防暴警察進入聖十字架教堂拘捕幾名年輕人。有自稱教友表達不滿，指他們來祈禱不應拘捕，又稱教會是私人地方，質問警員為何可進入。

【12:54】在沙田，示威者在沙田正街帝都酒店對出設路障。

【12:53】在旺角，防暴警察到場清理路障。

【12:48】防暴警於中環畢打街德輔道中一帶，向聚集群眾舉起黑旗後，施放多枚催淚彈。現場所見，不少人都無戴口罩，爭相走避入置地廣場一帶的室內地方，義務急救員為在場人士急救洗眼。

【12:45】在旺角，有救護員下車了解彌敦道路障情況，對示威者指「車上有病人」，其後示威者清理部分路障，讓救護車通過後再次堵路。

【12:40】在中環，防暴警突衝前上行人路，作出拘捕行動，期間向不同方向施放胡椒噴霧，多名市民及記者中招。現場群眾情緒高昂，不高叫「放人」。

【12:40】在紅磡，防暴警再向理大校園範圍舉槍，示威者在防線後蹲下。

【12:36】防暴警在中環舉起黑旗，警告或會施放催淚彈。現場聚集群眾一直向警方高舉口號，亦未有散去跡象。防暴警在場至少拘捕一人。

【12:32】在沙田新城市廣場外，大批示威者聚集。

【12:30】在理工大學，防暴警在紅磡天橋警示黑旗。

【12:30】在旺角，有大批示威者發起「執錢」行動，吸引不少市民圍觀，有人把發泡膠箱推出亞皆老街，並高叫口號，呼籲市民覺醒。

【12:25】在旺角，示威者在彌敦道、惠豐中心對出「執散銀」，路面交通再度受阻。

+ 5 + 4 + 3

【12:28】在中環環球大廈對開，大批市民戴上口罩，準備參與快閃遊行，他們向在場戒備防暴警高叫口號。防暴警高舉藍旗，指現場人士正參與非法集結，要求盡快散去否則會使用武力驅散。警員同時清理德輔道中路障。

【12:18】距離中環快閃行動還有十多分鐘，在遮打花園戒備的防暴警察已截查多名路過或坐下來的市民。

【12:14】在理工大學，黑衣示威者繼續與警對峙，現場突施放數枚催淚彈，紅磡隧道口一架九巴車窗疑被防暴槍彈擊中。

【12:12】西灣河現場防暴警繼續與現場聚集人士及示威者對峙，警方一度高舉黑旗警告會施放催淚彈。

【11:56】防暴警察到場，示威者四散，防暴警察清除路障，後被群眾指罵。

【11:55】有黑衣人破壞招商永隆銀行提款機，螢光幕損壞。

【11:45】有網民發起在中環一起吃飯的行動，現時已有六、七十名防暴警察在遮打花園戒備，並登記在場市民的身份證資料，最後呼籲市民因為將有集會，盡早離開。