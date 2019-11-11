【11.11三罷】中大、教大、浸大等明日續停課　科大實施入校管制

網民發起「三罷」，本港多區今早（11日）開始爆發示威衝突，有示威者在多處築路障堵路，其中在西灣河有交通警員開三槍，擊中一名示威者，亦有警員進入理工大學和中文大學進行追捕。 由於明日（12日）情況尚未明朗，包括中大、教大、浸大、科大、理大以及職業訓練局，亦陸續宣布及通知學生，明日繼續停課。

中大表示，鑑於社會情況持續惡化，公共交通服務受到嚴重影響，加上校園多處地方及設施損毀，復修需時，香港中文大學明天（12日）課堂將會取消。至於在中環美國銀行中心的課堂，學生可向其所屬學系 / 學院查詢相關安排之詳情。

中大指，同學及同事的安全是大學的首要考慮，呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，留在安全的地方。各部門員工如果有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

香港教育大學亦宣布取消明日(12日)所有課堂及考試，並呼籲師生注意安全。

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職業訓練局（VTC）亦指，因應未能預計的交通情況，所有院校今明兩日（11日及12日）所有課堂/考試取消。

而浸大及理大亦已通知學生明日續停課。

而科大除了明日繼續停課外，亦向學生及教職員發電郵，表示因上周五校園遭破壞，有科大人員反映擔心校園安全問題，宣布實施入校管制，除學生及許可人員不可進入校園範圍。