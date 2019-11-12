【11.12．港九交通】歌和老街示威者阻塞交通　警放催淚彈驅散

繼昨日（11日）早上，本港多區有示威者發起「三罷」行動，增塞多區交通後；今日（12日）再有示威者發起堵塞交通行動，警方在各區多處派警員駐守。 早上7時在旺角，有人將車胎放氣及在車頭放欄柵，令大批巴士無法行駛；同時有防暴警與清潔工到亞皆老街、彌敦道交界清理路障。

（麥凱茵攝）

【08:46】由於現場消息傳防暴警員正由歌老和街戒備，示威者即將停泊在路邊的巴士車胎放氣，並用小巴站牌阻擋巴士車頭。

【08:40】約8時許大批防暴警察手持長槍於理工大學李兆基樓外戒備，期間理大大學校董會學生代表李傲然高呼，要求防暴警察應保持紀律部隊形象，又請他們不要進入校園範圍內。大批防暴警察隨即衝入校園，要求他出示身份證，其後將他拉扯至角落。

李傲然指，警方要求他出示身份證期間，曾經用拳打他的鼻，以及用腳踢小腿部位導致有明顯傷痕，並一度斥責他「作為校董教壞學生、呢度係曱甴大學」。李表示，警方的行為無視警例，亦反映警權無限大，對此感到非常憤怒。

【08:33】在理大，有示威者以雜物堵塞校門。

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【08:17】各區最新交通情況

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

東涌綫東涌站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府



九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-唐明街(往將軍澳運動場方向)近尚德邨



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

東涌綫東涌站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,14H,18,35X,36X,230X,234P,238P,242X,72X,296A,296C,296D,296M,296P



港鐵巴士:

K12



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

2,2A,2X,14,18P,18X,33X,8H,81,81A,82,82X,720,720A,720X,722



九龍及新界區路線：

701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X



過海路線：

102,102P,104,106,106P,110,112,117,118,118P,171,171A,171P,302A,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971,606,606A,613



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,E41



港鐵巴士:

506

【07:59】現時大批警員仍然在歌和老街、達之路交界駐防，有示威者在附近天橋上。

【07:55】示威者在歌和老街、達之路交界放置大量磚塊阻塞交通；大批防暴警察到場施放催淚彈軀散示威者。

【07:48】在油麻地港鐵站，有人一度按下緊急掣。港鐵職員到場處理後，列車成功開出。

【07:43】在九龍塘歌和老街近城大校園，有示威者放置路障阻礙交通；警方一度到場發射催淚彈清場。

【07:35】城大學生電視台城市廣播於Facebook報道，指有防暴警向城大宿舍發射多枚催淚彈；防暴警進入城大範圍。

【07:30】港九最新交通情況

1.東鐵綫大學站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

2.大老山隧道往九龍方向的全線現已封閉。

3.下列巴士路線暫停服務：

港島區路線：82S

九龍及新界區路線：6F,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M

港鐵巴士:K12,506



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：2,2A,2X,14,19P,33X,77,77X,8H,81,81A,82,82X,99,99X,720,720A,720X,722

九龍及新界區路線：701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,796P,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,271,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,73X,74X,307

過海路線：102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,171,171A,171P,302A,606,606A,608,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971

機場路線/北大嶼山對外路線：A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,E41

4. 因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(來回方向)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道(來回方向)



5.港鐵

港島綫列車服務已作出以下調整：

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站

荃灣綫列車服務已作出以下調整：

-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

【07:18】在紅隧通往理工大學的行人天橋上，有多名防暴警員持槍及長盾戒備。

【07:12】在旺角，數十名人士自發在亞皆老街至上海街一帶，清理磚頭等障礙物。旺角彌敦道、亞皆老街一帶最少有30輛巴士車胎被放氣。

【07:08】紅隧一帶暫時平靜，附近有數名防暴警察及兩架警車戒備。