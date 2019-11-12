【11.12．港九交通】港鐵太子站大批人聚集　旺角站突發情況關閉

繼昨日（11日）早上，本港多區有示威者發起「三罷」行動，增塞多區交通後；今日（12日）再有示威者發起堵塞交通行動，警方在各區多處派警員駐守。 早上7時在旺角，有人將車胎放氣及在車頭放欄柵，令大批巴士無法行駛；同時有防暴警與清潔工到亞皆老街、彌敦道交界清理路障。

【10:15】 九龍灣有港鐵職員透露，剛才月台發生爭執，職員經控制室報警，有近50名防暴警到月台，職員指已向警方澄清沒有發生打鬥。

【10:15】 太子站往調景嶺列車未能開出，月台上人士與車廂內人士一度對罵。

【10:05】 九龍灣站有掛社工證男子被防暴警噴胡椒噴霧。

【10:00】 港鐵太子站往觀塘線月台有大量示威者聚集，部分人士身穿黑衣及戴上口罩，現場一片擠塞。

【09:55】在九龍塘，城大達之路與歌老和街的示威者正在鋸樹，並打算將樹作路障之用。

+ 2

【09:49】 有警車途經薄扶林道時，橋上示威者向投石粒；期間有示威者高呼「小心途人」，警車未有因此停下。

【09:41】港大港鐵站C出口天橋，有黑衣人向下投擲雜物，包括垃圾桶、椅子。現時薄扶林道一邊行車線阻塞。

【09:25】尖東消防局消防隊長李瑞威回應傳媒提問時，解釋消防早前接報到場，於距離月台約300至400米的距離，在路軌附近的石頭上發現一個爆裂玻璃瓶，相信是汽油彈。他指，消防接報到場時，火種已完全熄滅，惟部分石頭燻黑，估計是由漆咸道北行人橋投擲至路軌。對於會否對路軌造成風險，李則指需交由港鐵評估。

【09:05】港鐵表示，有人於東鐵線向路軌投擲汽油彈。約上午9時，記者身處於往羅湖及落馬洲方向的紅磡站四號月台，有消防、港鐵工程人員到達紅磡站月台、路軌了解情況，部分列車可成功駛離港鐵站。站內亦有廣播，提醒乘客服務受阻，有特別服務。

【09:03】

因道路狀況，下列道路交通繁忙：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

觀塘綫黃埔站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至大圍站：每8分鐘一班

大圍站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班



港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,14H,18,35X,36X,230X,234P,238P,242X,72X,296A,296C,296D,296M,296P



港鐵巴士:

K12



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

九龍及新界區路線：

22,701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X



過海路線：

102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,680,680A,680P,681P,682,682A,690,690P,694,904,905,970,970X,971,981P,606,606A,613



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P



港鐵巴士:

506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

東涌綫服務已作出以下調整：



-東涌站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府



九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-唐明街(往將軍澳運動場方向)近尚德邨



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

因道路事故，唐明街往將軍澳運動場方向近尚德邨的全線現已封閉。



駕駛人士請考慮改用其他道路。

較早前因道路狀況而封閉的大老山隧道往九龍方向的全線現已解封。 車龍有待消散。

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

荃灣綫列車服務已作出以下調整：



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

【08:46】由於現場消息傳防暴警員正由歌老和街戒備，示威者即將停泊在路邊的巴士車胎放氣，並用小巴站牌阻擋巴士車頭。示威者再次以圍欄、磚頭築起路障。

【08:40】約8時許大批防暴警察手持長槍於理工大學李兆基樓外戒備，期間理大大學校董會學生代表李傲然高呼，要求防暴警察應保持紀律部隊形象，又請他們不要進入校園範圍內。大批防暴警察隨即衝入校園，要求他出示身份證，其後將他拉扯至角落。

李傲然指，警方要求他出示身份證期間，曾經用拳打他的鼻，以及用腳踢小腿部位導致有明顯傷痕，並一度斥責他「作為校董教壞學生、呢度係曱甴大學」。李表示，警方的行為無視警例，亦反映警權無限大，對此感到非常憤怒。

【08:33】在理大，有示威者以雜物堵塞校門。

+ 6 + 5 + 4

【08:17】各區最新交通情況

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

東涌綫東涌站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府



九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-唐明街(往將軍澳運動場方向)近尚德邨



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

東涌綫東涌站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,14H,18,35X,36X,230X,234P,238P,242X,72X,296A,296C,296D,296M,296P



港鐵巴士:

K12



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

2,2A,2X,14,18P,18X,33X,8H,81,81A,82,82X,720,720A,720X,722



九龍及新界區路線：

701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X



過海路線：

102,102P,104,106,106P,110,112,117,118,118P,171,171A,171P,302A,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971,606,606A,613



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,E41



港鐵巴士:

506

【07:59】現時大批警員仍然在歌和老街、達之路交界駐防，有示威者在附近天橋上。

【07:55】示威者在歌和老街、達之路交界放置大量磚塊阻塞交通；大批防暴警察到場施放催淚彈軀散示威者。

【07:48】在油麻地港鐵站，有人一度按下緊急掣。港鐵職員到場處理後，列車成功開出。

【07:43】在九龍塘歌和老街近城大校園，有示威者放置路障阻礙交通；警方一度到場發射催淚彈清場。

【07:35】城大學生電視台城市廣播於Facebook報道，指有防暴警向城大宿舍發射多枚催淚彈；防暴警進入城大範圍。

【07:30】港九最新交通情況

1.東鐵綫大學站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

2.大老山隧道往九龍方向的全線現已封閉。

3.下列巴士路線暫停服務：

港島區路線：82S

九龍及新界區路線：6F,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M

港鐵巴士:K12,506



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：2,2A,2X,14,19P,33X,77,77X,8H,81,81A,82,82X,99,99X,720,720A,720X,722

九龍及新界區路線：701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,796P,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,271,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,73X,74X,307

過海路線：102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,171,171A,171P,302A,606,606A,608,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971

機場路線/北大嶼山對外路線：A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,E41

4. 因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(來回方向)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道(來回方向)



5.港鐵

港島綫列車服務已作出以下調整：

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站

荃灣綫列車服務已作出以下調整：

-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

【07:18】在紅隧通往理工大學的行人天橋上，有多名防暴警員持槍及長盾戒備。

【07:12】在旺角，數十名人士自發在亞皆老街至上海街一帶，清理磚頭等障礙物。旺角彌敦道、亞皆老街一帶最少有30輛巴士車胎被放氣。

【07:08】紅隧一帶暫時平靜，附近有數名防暴警察及兩架警車戒備。