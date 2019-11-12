【11.12．港九直播】示威者再佔中環馬路　防暴警旺角查貨車

繼昨日（11日）早上，本港多區有示威者發起「三罷」行動，增塞多區交通後，今日（12日）再有示威者發起堵塞交通行動，警方在各區多處派警員駐守。多區均有示威者堵路、阻塞交通。《香港01》直擊各區情況。

【17:57】一班示威者於九龍塘快閃遊行，而浸大對開有路障起火。

【17:40】在旺角，防暴警察在朗豪坊外截查一架小型貨車，大批市民到場圍觀，並指罵警察。防暴警員檢查車內物品後離開，無人被捕。

【17:34】有示威者破壞畢打街交通銀行門前玻璃，碎片散落一地。德輔道中一帶則仍被示威者佔領，地上滿佈磚頭、雜物。

【17:11】防暴警員離開後，中環示威者在現場搬來花盤等作路障。

【16:58】防暴警後退至干諾道中，並向德輔道中方向發射多枚催淚彈，現場所見，遺下一枚疑似未爆開的手摘式催淚彈。

+ 2

【16:50】防暴警於德輔道中施放至少3枚催淚彈，示威者散開。

【16:44】防暴警退回至畢打街德輔道中十字路口，並警告市民勿再挑釁身邊人士，並舉藍旗及黑旗，警告或會放催淚彈。

【16:36】防暴警於中環德輔道中清理磚頭路障，其後部分退回至畢打街。有市民站出德輔道中馬路，並指罵警員。

【16:34】九龍塘站教育服務中心处有三架警車停泊，10多帶面罩的防暴警員名防暴警員截查六名年輕人，當中一人身穿校服，有警員手持橡膠子彈槍戒備。

九龍塘站教育服務中心處有三架警車停泊，10多帶面罩的防暴警員名防暴警員截查六名年輕人，當中一人身穿校服，有警員手持橡膠子彈槍戒備。(鄭榕笛攝)

【16:21】康文署宣布，深水埗區、大埔區和北區部分設施提早關閉，指由於出現特殊情況，石硤尾公園人造草地球場和網球場、石硤尾公園體育館、歌和老街壁球及乒乓球中心和大埔區的大埔文娛中心已於下午3時提早關閉，而北區的北區大會堂已於下午四時提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【16:15】中環示威者再於德輔道中集結，並向馬路掟磚頭作路障，高呼「解散警隊 刻不容緩」等口號，警方於德輔道中設防線，雙方對峙。

【16:00】在港大對出薄扶林道，現場有一堆路障，一名男子躺臥地上，頭破血流，未知發生何事。記者其後了解，香港大學港鐵站連接百周年校園的天橋上，至下午約4時多仍有黑衣人士聚集，部分人於薄扶林道以雜物設置路障，期間有搬開雜物予救護車通過。

於下午約4時，根據現場人士所指，一名穿著白色上衣的中年男子，於薄扶林道搬走路障。期間有於橋上的示威人士向下投擲雜物，並擊傷該名男子。他的頭部受傷，其後被送上救護車離開。

【16:00】在旺角，彌敦道和亞皆老街交界有熱心市民在馬路上指揮交通，期間有交通警車駛過，有一名警員到場，向該市民表示「呢度唔需要你。」並讓該市民走上行人路，惟交通警其後便離開，未有停留。該市民指「以為佢地做嘢，點知走。」，該市民繼續在馬路上指揮交通。

【16:00】在中環，有救護員到場，將一名被制服的男子以擔架送走。

【15:51】防暴警員沿皇后大道中向上環方向推進期間，突向前跑，部分一度跑入利源東街，惟未見有制服任何人，其後警員退回皇后大道中。

【15:48】有防暴警員沿皇后大道中向上環方向推進，原本聚集的示威者亦散去。

【15:45】在旺角，彌敦道、亞皆老街陸續有巴士駛走，現場工作人員稱有至少10架巴士已經被駛走。

【15:44】有示威者再於皇后大道中聚集，並高呼口號，而防暴警員則於德輔道中及皇后大道中之間的畢打街組防線，並逐步推進。

【15:37】防暴警於畢打街及德輔道交界，繼續舉藍旗警告在場人士正參與非法集結。

【15:28】近10名示威者於德輔道中、置地廣場外被制服，警員包圍他們及搜身，要求他們高舉雙手，眾人未有戴上口罩。

【15:24】示威者沿畢打街向德輔道中撤離，焚燒的路障突爆炸產生一聲巨響。防暴警員舉黑旗，並沿干諾道中向德輔道中推進。

【15:22】示威者於畢打街舉遮陣，並焚燒雜物作路障。

【15:14】中環示威者退至干諾道中與畢打街交界、環球大廈外的十字路口。

示威者於畢打街舉遮陣，並焚燒雜物作路障。（張嘉敏攝）

示威者佔據干諾道中，車輛無法前行。（張嘉敏攝）

+ 3 + 2

【15:10】有示威者登上司機位，開啟車門。又有示威者在車軚擺鐵板，又令車軚放氣，令巴士無法駛離。

【15:03】有示威者衝向干諾道中的城巴，並在車頭擋風玻璃司機位置及倒後鏡噴上油漆，希望阻擋巴士離開。司機一度嘗試倒後離開，示威者於輪胎擺放磚頭等。最後城巴要落客，並打橫停在干諾道中。

【14:50】示威者以磚頭、木板等堵塞干諾道中行車隧道，西行方向有大批車輛未能通過，形成車龍，有車輛調頭駛回金鐘方向。而東行方向曾有一輛小巴嘗試衝過路障，惟因有磚塊而最後調頭離開。

一架私家車突然高速衝向路障，惹起在場人士不滿，向其投磚頭及鐵通。（張嘉敏攝）

【14:46】有黑衣人走出干諾道中，以磚頭設路障。示威者沿干諾道中，向金鐘方向前進，逼近政府總部。

【14:35】有一架私家車突然高速衝向路障，惹起在場人士不滿，向其投磚頭及鐵通。

+ 2

觀塘偉業街曾有人以欄杆作路障。（李恩慈攝） 【14:15】觀塘偉業街曾有人以欄杆作路障，現已恢復通車。勵業街亦已通車。

【14:10】約200名示威者與德輔道中及皇后大道中之間的畢打街聚集，大部分人非身穿黑衣，只戴上口罩。示威者掌起5隻手指，並高呼口號。

【14:07】約50名防暴警員在牛頭角偉業街戒備。

【14:05】城大宿舍內有大批內地學生拖喼離開，有人以普通話向記者承認是城大學生。但為何要撤離宿舍？他們則未有回應，未知是否退宿或是什麼原因；有示威者尾隨高叫「返大灣區啦！」

【14:00】畢打街示威者以「一二 一二」節奏，退回德輔道中，而路面則留下路障。示威者再向後退，已退到德輔道中及皇后大道中之間的畢打街。

【13:53】一輛停在德輔道中的新巴，被人打爛玻璃窗，擋風玻璃被噴漆。

+ 4 + 3 + 2

【13:33】中環示威者指防暴警員到交易廣場，故於畢打街及干諾道中交界擺遮陣

【13:28】在中環，救護車到達畢打街、德輔道中交界，及後示威者開路讓救護車離開。

【13:26】在觀塘勵業街，示威者一度佔據馬路，但有防暴警到場後示威者即後退。

【13:19】中環干諾道中示威者將磚塊擲到路面作路障。

【13:10】在觀塘駿業街一帶，有示威者走出馬路。

【13:09】 示威者破壞位於干諾道中的吉野家及元氣壽司。

【12:59】 警車離開後，示威者迅速於干諾道中設置路障。

【12:57】現場警員先後舉黑旗和橙旗警告開槍，及後警員上車離開，示威者由衝前至畢打街及干諾道中路口。有示威者向警車擲雜物，示威者佔據干諾道中。

【12:48】示威者由德輔道中沿畢打街，一直伸延至皇后大道中，估計現場人數約300人，部分人舉起手，高叫「五大訴求、缺一不可」。有示威者更舉遮陣向前衝向干諾道中警方防線。

【12:42】示威者佔據介乎德輔道中和皇后大道中之間的畢打街，並高舉雙手、叫喊口號。

【12:35】大批示威者走出德輔道中、畢打街交界的十字路口，部份人穿黑衣、戴口罩。消防到場將火種救熄。示威者眾集於德輔道中，並築起遮陣。

【13:06】中環干諾道中示威者向畢打街方向後退，現時僅佔西行線，並一直高呼口號。

【13:05】在中環，現場仍有大批示威者在馬路聚集，佔據德輔道中、干諾道中、畢打街。現場交通停頓。

+ 9 + 8 + 7

【12:30】在旺角，彌敦道及亞皆老街仍然交通擠塞，多輛巴士車軚遭放氣及塗污，有九巴職員到場視察及修理，部份巴士經修理後駛走。

【12:27】 中環示威者堵塞干諾道中，阻塞交通。防暴警員到達干諾道中，目前正清理路障

【12:25】又一城於Facebook公布，因安全理由，將於今日下午2時暫停營業。

【12:20】示威者於巴士擋風玻璃上噴油漆，另有示威者於畢打街燃燒雜物。

【12:15】在中環畢打街，有示威者破壞交通燈，以及嘗試堵塞道路。德輔道中及畢打街十字路口交通完全被塞，現場所見已出現車龍。示威者並高呼「光復香港、時代革命」。

【12:15】港大校園內被示威者以雜物堵路、塗鴉。

【11:46】在紅隧口，有人被捕並被安排上救護車。

【11:35】在港大，港大教授Matthew Evans稱，若學生現時離開天橋，警方不會進入校園內。惟學生繼續在橋上逗留，或有違法行為，估計令警方有機會跟隨入校園。他又稱，擔心在場學生安全。有在場人士稱，該名教授早前已曾到場勸他們小心安全。

【11:15】防暴警員於10時45分左右驅逐市民及記者離開太子站，港鐵職員向記者多次聲稱只有一名乘客在站內「拎埋遲到紙先上嚟」。後來有救護人員進入站內，防暴警員向記者聲稱有一名長者在站內受傷。太子站D出口外有數十名市民鼓躁、不願離開，昐等待站內所有人上來才離開車站。約十分鐘後，救護員帶同一名中年男輪椅上來，該名男子頭部未見流血。另有數名中年人士緊隨其後步行上來，未見受傷，與港鐵職員及防暴警員說法不乎。

+ 10 + 9 + 8

【10:48】 在城市大學附近，警方一度舉起黑旗，並發射催淚彈、布袋彈，其後登上警車往石硤尾方向離開，整個過程不足5分鐘。

【10:47】在理大，防暴警察至少拘捕兩名市民。

【10:44】在太子站D出口，大批市民正在離開，約10名防暴警察不斷指罵記者，又指太子站不是適合採訪的地方。港鐵職員表示，月台及大台已沒有乘客。大批有市民對關站決定感到不滿，聚集於D出口，質問在場職員，職員解釋只因為列車無法開出。

【10:42】 理大有市民於防暴警察發生爭執，並一度市民及在場記者施放多次胡椒噴霧。

【10:39】在太子港鐵站大堂，有大量防暴警員駐守，並要求記者離開。站內不斷播放廣播，指太子站有緊急事故，故需關站，相信是與剛才的衝突有關。

【10:28】有防暴警員進入太子站月台。站內廣播指，太子站關閉，在場警員驅逐市民離開車站，一度揮動警棍。大批市民遂乘扶手電梯離去。

【10:26】在太子站月台，有中年男子與在場人士口角，該名男子疑指責在場人士為「曱甴」遭大班人包圍，要求道歉。

【10:15】 九龍灣有港鐵職員透露，剛才月台發生爭執，職員經控制室報警，有近50名防暴警到月台，職員指已向警方澄清沒有發生打鬥。

【10:15】 太子站往調景嶺列車未能開出，月台上人士與車廂內人士一度對罵。

【10:05】 九龍灣站有掛社工證男子被防暴警噴胡椒噴霧。

【10:00】 港鐵太子站往觀塘線月台有大量示威者聚集，部分人士身穿黑衣及戴上口罩，現場一片擠塞。

【09:55】在九龍塘，城大達之路與歌老和街的示威者正在鋸樹，並打算將樹作路障之用。

+ 2

【09:49】 有警車途經薄扶林道時，橋上示威者向投石粒；期間有示威者高呼「小心途人」，警車未有因此停下。

【09:41】港大港鐵站C出口天橋，有黑衣人向下投擲雜物，包括垃圾桶、椅子。現時薄扶林道一邊行車線阻塞。

【09:25】尖東消防局消防隊長李瑞威回應傳媒提問時，解釋消防早前接報到場，於距離月台約300至400米的距離，在路軌附近的石頭上發現一個爆裂玻璃瓶，相信是汽油彈。他指，消防接報到場時，火種已完全熄滅，惟部分石頭燻黑，估計是由漆咸道北行人橋投擲至路軌。對於會否對路軌造成風險，李則指需交由港鐵評估。

【09:05】港鐵表示，有人於東鐵線向路軌投擲汽油彈。約上午9時，記者身處於往羅湖及落馬洲方向的紅磡站四號月台，有消防、港鐵工程人員到達紅磡站月台、路軌了解情況，部分列車可成功駛離港鐵站。站內亦有廣播，提醒乘客服務受阻，有特別服務。

【09:03】

因道路狀況，下列道路交通繁忙：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

觀塘綫黃埔站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至大圍站：每8分鐘一班

大圍站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班



港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,14H,18,35X,36X,230X,234P,238P,242X,72X,296A,296C,296D,296M,296P



港鐵巴士:

K12



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

九龍及新界區路線：

22,701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X



過海路線：

102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,680,680A,680P,681P,682,682A,690,690P,694,904,905,970,970X,971,981P,606,606A,613



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P



港鐵巴士:

506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

東涌綫服務已作出以下調整：



-東涌站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府



九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-唐明街(往將軍澳運動場方向)近尚德邨



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

因道路事故，唐明街往將軍澳運動場方向近尚德邨的全線現已封閉。



駕駛人士請考慮改用其他道路。

較早前因道路狀況而封閉的大老山隧道往九龍方向的全線現已解封。 車龍有待消散。

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

荃灣綫列車服務已作出以下調整：



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

【08:46】由於現場消息傳防暴警員正由歌老和街戒備，示威者即將停泊在路邊的巴士車胎放氣，並用小巴站牌阻擋巴士車頭。示威者再次以圍欄、磚頭築起路障。

【08:40】約8時許大批防暴警察手持長槍於理工大學李兆基樓外戒備，期間理大大學校董會學生代表李傲然高呼，要求防暴警察應保持紀律部隊形象，又請他們不要進入校園範圍內。大批防暴警察隨即衝入校園，要求他出示身份證，其後將他拉扯至角落。

李傲然指，警方要求他出示身份證期間，曾經用拳打他的鼻，以及用腳踢小腿部位導致有明顯傷痕，並一度斥責他「作為校董教壞學生、呢度係曱甴大學」。李表示，警方的行為無視警例，亦反映警權無限大，對此感到非常憤怒。

【08:33】在理大，有示威者以雜物堵塞校門。

+ 6 + 5 + 4

【08:17】各區最新交通情況

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

東涌綫東涌站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府



九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-唐明街(往將軍澳運動場方向)近尚德邨



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

東涌綫東涌站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,14H,18,35X,36X,230X,234P,238P,242X,72X,296A,296C,296D,296M,296P



港鐵巴士:

K12



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

2,2A,2X,14,18P,18X,33X,8H,81,81A,82,82X,720,720A,720X,722



九龍及新界區路線：

701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X



過海路線：

102,102P,104,106,106P,110,112,117,118,118P,171,171A,171P,302A,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971,606,606A,613



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,E41



港鐵巴士:

506

【07:59】現時大批警員仍然在歌和老街、達之路交界駐防，有示威者在附近天橋上。

【07:55】示威者在歌和老街、達之路交界放置大量磚塊阻塞交通；大批防暴警察到場施放催淚彈軀散示威者。

【07:48】在油麻地港鐵站，有人一度按下緊急掣。港鐵職員到場處理後，列車成功開出。

【07:43】在九龍塘歌和老街近城大校園，有示威者放置路障阻礙交通；警方一度到場發射催淚彈清場。

【07:35】城大學生電視台城市廣播於Facebook報道，指有防暴警向城大宿舍發射多枚催淚彈；防暴警進入城大範圍。

【07:30】港九最新交通情況

1.東鐵綫大學站附近的列車服務受阻，請考慮使用其他交通工具。

2.大老山隧道往九龍方向的全線現已封閉。

3.下列巴士路線暫停服務：

港島區路線：82S

九龍及新界區路線：6F,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M

港鐵巴士:K12,506



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：2,2A,2X,14,19P,33X,77,77X,8H,81,81A,82,82X,99,99X,720,720A,720X,722

九龍及新界區路線：701,701A,796E,X970,792M,796C,796X,796P,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,271,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,73X,74X,307

過海路線：102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,171,171A,171P,302A,606,606A,608,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971

機場路線/北大嶼山對外路線：A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,E41

4. 因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(來回方向)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道(來回方向)



5.港鐵

港島綫列車服務已作出以下調整：

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站

荃灣綫列車服務已作出以下調整：

-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

【07:18】在紅隧通往理工大學的行人天橋上，有多名防暴警員持槍及長盾戒備。

【07:12】在旺角，數十名人士自發在亞皆老街至上海街一帶，清理磚頭等障礙物。旺角彌敦道、亞皆老街一帶最少有30輛巴士車胎被放氣。

【07:08】紅隧一帶暫時平靜，附近有數名防暴警察及兩架警車戒備。