【11.12‧交通消息】港鐵：因應突發情況　旺角站關閉

本港今日繼續有示威者發動「三罷」及「破曉行動」，堵塞各區交通，東鐵及西鐵綫服務均受影響。 港鐵最新消息指，由於突發情況，旺角站需要關閉，觀塘綫及荃灣綫列車不停旺角站。 截止早上十時，黃埔站已重開，觀塘綫及東涌綫列車服務逐步回復正常。目前，港鐵量葵芳站及西灣河站已關閉；大圍站至大埔墟站、錦上路站至屯門站暫停服務

太子站觀塘線往調景嶺月台有大量市民聚集，部分人士身穿黑衣及戴上口罩，現場十分擠迫。（李恩慈攝）

【10:18】 九龍灣往黃埔方向列車已開出

【10:10】 九龍灣往黃埔方向列車未能開出。



【10:00】太子站觀塘線往調景嶺月台有大量市民聚集，部分人士身穿黑衣及戴上口罩，現場十分擠迫。

今日繼續有示威者到各區設路障阻塞路面交通。（梁鵬威攝）

【09:59 運輸署消息】



因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：



港島區路線：

2,2A,2X,8H,14,18X,22,33X,77 ,81,82,82X,85,99,720,720A,722



九龍及新界區路線：

701,701A,702,796E,X970,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,102P,104,106,110,112,117,118,170,171,182,302A,307,307P,680,680A,680P,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,694,904,905,969,970,970X,971,606,606A,608,613,678



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,E11,E11A,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,E23,E23A,A29P,A43



港鐵巴士:



K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路往九龍方向近沙田污水處理廠的部份行車線現已解封。



因道路狀況，下列道路交通繁忙：

-太子道東及太子道西(旺角方向)

港鐵服務：

觀塘綫列車服務逐步回復正常。

東涌綫列車服務逐步回復正常。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至大圍站：每8分鐘一班

大圍站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班



港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

荃灣綫列車服務已作出以下調整：



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

【09:18】



下列巴士路線暫停服務：



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,72X,296A,296C,296D,296M



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

2,2A,2X,8H,14,22,33X,77 ,81,82,82X,85,99,720,720A,722



九龍及新界區路線：

701,701A,702,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,302A,307P,680,680A,680P,681P,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971,981P,606,606A,608,613,678



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P



港鐵巴士:

K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。運輸署指，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。



港鐵服務：



觀塘綫列車服務逐步回復正常



東涌綫列車服務逐步回復正常。



因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。



東鐵綫車務狀況：

紅磡站至大圍站：每8分鐘一班

大圍站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班

港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。



因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務



港島綫列車服務已作出以下調整：

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

請乘客預早計劃行程。

荃灣綫列車服務已作出以下調整：

-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：

-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。

-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。

有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府

九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路

新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-安邦路及安慈路的交界

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

較早前因道路事故而封閉的唐明街往將軍澳運動場方向近尚德邨的全線現已解封。

因道路狀況，下列道路交通繁忙：-太子道東及太子道西(旺角方向)



因道路事故，唐明街往將軍澳運動場方向近尚德邨的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

輕鐵服務調整如下:

輕鐵705,706及751P綫暫停。

761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。

614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。



運輸署指，由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。

過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。

請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：

-添華道(來回方向)全線。

有示威者於港鐵大學站附近路面設置路障，交通即時受到影響。（張嘉敏攝）

截止早上約八時半，港鐵服務如下：



紅磡站來往大圍站 每8分鐘一班

大圍站來往大埔墟站 暫停服務

大埔墟站往返羅湖站 每10分鐘一班

大埔墟站往返落馬洲站 每15分鐘一班



紅磡站來往錦上路站 每5分鐘一班

錦上路站來往屯門站 暫停服務