【11.12‧交通消息】港鐵：太子站重開　

本港今（12日）繼續有示威者發動「三罷」及「破曉行動」，堵塞各區交通，東鐵及西鐵綫服務均受影響。截止下午近一時，港鐵太子站、旺角站、沙田站、葵芳站及西灣河站已關閉；火炭至大埔墟站則已暫停服務。 在中午時，中環再次有「快閃」行動，示威者堵塞干諾道中等主要幹等，令附近一帶交通受到影響。 【14:11】港鐵指，太子站已重開，觀塘綫和荃灣綫列車恢復在太子站上落客。

【14:27 運輸署消息】

荃灣綫及觀塘綫列車服務安排如下-



-太子站現已重開；



-因應車站有突發情況，旺角站已暫時關閉，列車亦不停該站；



請乘客預早計劃行程。有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：

港島區路線：

5B,5X,10,12,13,15C,40,40M,X15,590



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,41A,46,63X,268X,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967,H1,W1



港鐵巴士:

K12,K14,K53,K58,K73,K74,K75P,K76,506



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：



港島區路線：

1,2,4,4X,6,6X,7,11,12A,12M,15,23,25,26,30X,37A,37B,70,71,75,90,90B,91,97,260,720,722,780,788



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,281A,87D,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

101,102,103,104,106,109,110,111,112,113,115,117,118,170,171,182,307,619,681,690,694,904,905,914,930,930X,948,962B,962X,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,E11,E11A,E21,E21A,E21C,E22,E22A,E22C,A29P,A43



居民服務路線：

88R



港鐵巴士:

K51,K52



電車服務：

介乎金鐘港鐵站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西

-德輔道中近畢打街

-畢打街介乎德輔道中及皇后大道中



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

因車輛着火，以下道路現已封閉：



青衣北岸公路往機場方向近牛角灣的全線；

青衣北岸公路往荃灣方向近牛角灣的部分行車線。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

現時上址交通繁忙。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。



港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站；請考慮使用其他交通工具。

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

【12:58 運輸署消息】

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,41A,46,63X,268X,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

13,15C,967



港鐵巴士:

K12,K14,K53,K58,K73,K74,K75P,K76,506



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

2,4,4X,7,15,23,25,26,30X,37A,37B,40,40M,71,90B,91,722



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,281A,87D,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,103,104,106,110,112,117,118,170,171,182,307,690,694,904,905,930,930X,962B,962X,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E11,E11A,E21,E21A,E21C,E22,E22A,E22C,A29P,A43



港鐵巴士:

K51,K52



電車服務：

介乎金鐘港鐵站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西

-德輔道中近畢打街

-畢打街介乎德輔道中及皇后大道中



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請考慮改用其他道路。

西鐵綫列車服務逐步回復正常。

因車輛着火，以下道路現已封閉：



青衣北岸公路往機場方向近牛角灣的全線；

青衣北岸公路往荃灣方向近牛角灣的部分行車線。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

現時上址交通繁忙。

較早前因交通意外而封閉的粉嶺公路來回方向近粉嶺港鐵站的部份行車線現已解封。 車龍有待消散。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站；請考慮使用其他交通工具。

荃灣綫及觀塘綫列車服務已作出以下調整：



-太子站、旺角站、葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

​【12:59】 警員隨後上車離開，示威者迅速於干諾道中設置路障​

【12:55】 警方舉旗後突退回干諾道中，示威者衝前擲磚頭等，警方再舉橙旗黑旗。

【12:53】 防暴警員在干諾道中與畢打街交界舉起藍旗與黑旗。

【12:48】示威者由德輔道中沿畢打街，一直伸延至皇后大道中，估計人數約為300人，部分人舉起手，高叫「五大訴求 缺一不可」。有示威者更舉遮陣向前衝往警方干諾道中方向

【12:34】 消防員到畢打街撲滅焚燒的雜物，示威者眾集於德輔道中，並列陣打開雨傘，應對警方推進。

【12:27】有約100人響應網民號召，「快閃」中環示威，部份人戴上口罩，高叫「光復香港、時代革命」等口號，並嘗試堵塞干諾道中的馬路，有人亦在畢打街燃燒路障。

【12:28】 防暴警員抵達干諾道中，並清理路障。

+ 2

【12:09】港鐵西鐵綫約12時陸續回復正常列車服務。

​【11:25 運輸署消息】



因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,41A,63X,68X,268X,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

4,4X,7,23,30X,37A,37B,40,40M,71,90B,91



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,103,104,106,110,112,117,118,170,171,182,307,690,694,904,905,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,A43



港鐵巴士:

K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每6分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務



港鐵現正提供免費接駁巴士來往錦上路站和兆康站，沿途停天水圍站；請考慮使用其他交通工具。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站；請考慮使用其他交通工具。

荃灣綫及觀塘綫列車服務已作出以下調整：



-太子站、旺角站、葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

下列道路的交通現已恢復正常：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

因交通意外，粉嶺公路來回方向近粉嶺港鐵站的部份行車線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通擠塞。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路往九龍方向近沙田污水處理廠的部份行車線現已解封。

東涌綫列車服務逐步回復正常。

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

有救護員進入太子站。（李恩慈攝）

【11:42 運輸署消息】



因車輛着火，青衣北岸公路往機場方向近牛角灣的部份行車線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通繁忙。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,41A,63X,68X,268X,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K53,K58,K73,K74,K75P,K76,506



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

4,4X,7,23,30X,37A,37B,40,40M,71,90B,91



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,103,104,106,110,112,117,118,170,171,182,307,690,694,904,905,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,A43



港鐵巴士:

K51,K52

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

較早前因交通意外而封閉的粉嶺公路來回方向近粉嶺港鐵站的部份行車線現已解封。 車龍有待消散。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請考慮改用其他道路。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每6分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務



港鐵現正提供免費接駁巴士來往錦上路站和兆康站，沿途停天水圍站；請考慮使用其他交通工具。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站；請考慮使用其他交通工具。

荃灣綫及觀塘綫列車服務已作出以下調整：



-太子站、旺角站、葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

下列道路的交通現已恢復正常：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

【11:15 】太子站：防暴警員於10時45分左右驅逐市民及記者離開太子站，港鐵職員向記者多次聲稱只有一名乘客在站內「拎埋遲到紙先上嚟」。不過，後來有救護人員進入站內，防暴警員卻向記者聲稱「有一個伯伯喺站入面，爆晒缸」。



太子站D出口外有數十名市民鼓躁、不願離開，昐等待站內所有人上來地面才離開車站。約十分鐘後，救護員帶同一名中年男子坐輪椅上來，該名男子頭部未見流血。另外，亦有數名中年人士緊隨其後步行出站，未見受傷，站內情況與港鐵職員及防暴警員說法不同。而站外仍有約二十名市民留守。

+ 4 + 3 + 2

​【11:13 運輸署消息】



因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請考慮改用其他道路。

​【10:58】



因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

4,4X,7,23,30X,37A,37B,40,40M,71,90B,91



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,103,104,106,110,112,117,118,170,171,182,307,307P,690,694,904,905,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,A43



港鐵巴士:

K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站；請考慮使用其他交通工具。

荃灣綫及觀塘綫列車服務已作出以下調整：



-太子站、旺角站、葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

下列道路的交通現已恢復正常：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

因交通意外，粉嶺公路來回方向近粉嶺港鐵站的部份行車線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府

-薄扶林道介乎蒲飛路及皇后大道西



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-屯門鄉事會路及屯興路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路往九龍方向近沙田污水處理廠的部份行車線現已解封。

東涌綫列車服務逐步回復正常。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。



港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

有網民今日發起「破曉行動」，堵塞各區交通。（梁鵬威攝）

​【10:51 運輸署消息】

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。



港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站；請考慮使用其他交通工具。

荃灣綫及觀塘綫列車服務已作出以下調整：



-太子站、旺角站、葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

4,4X,7,23,30X,37A,37B,40,40M,71,90B,91



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,103,104,106,110,112,117,118,170,171,182,307,307P,680,680A,680P,682,682A,690,694,904,905,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,A43



港鐵巴士:

K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

下列道路的交通現已恢復正常：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

因交通意外，粉嶺公路來回方向近粉嶺港鐵站的部份行車線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通擠塞。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府

-薄扶林道介乎蒲飛路及皇后大道西



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-屯門鄉事會路及屯興路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。駕駛人士請考慮改用其他道路。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路往九龍方向近沙田污水處理廠的部份行車線現已解封。

東涌綫列車服務逐步回復正常。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。



港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

太子站觀塘線往調景嶺月台有大量市民聚集，部分人士身穿黑衣及戴上口罩，現場十分擠迫。（李恩慈攝）

下列巴士路線暫停服務：



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

4,4X,7,23,30X,37A,37B,40,40M,71,90B,91



九龍及新界區路線：

22,701,701A,702,796E,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,103,104,106,110,112,117,118,170,171,182,307,307P,680,680A,680P,682,682A,690,694,904,905,969,970,970X,971,973,606,606A,613,H1A



機場路線/北大嶼山對外路線：

A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P,A43



港鐵巴士:

K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。



港鐵服務：

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。



港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至火炭站：每6分鐘一班

火炭站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每15分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每20分鐘一班



列車不停沙田站。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往火炭站和大埔墟站，沿途停大學站；請考慮使用其他交通工具。

下列道路的交通現已恢復正常：



-太子道東及太子道西(旺角方向)

因交通意外，粉嶺公路來回方向近粉嶺港鐵站的部份行車線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通擠塞。

荃灣綫及觀塘綫列車服務已作出以下調整：



-旺角站及葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府

-薄扶林道介乎蒲飛路及皇后大道西



九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-屯門鄉事會路及屯興路的交界



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。



駕駛人士請考慮改用其他道路。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路往九龍方向近沙田污水處理廠的部份行車線現已解封。

東涌綫列車服務逐步回復正常。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。



港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

有大批防暴警員在東涌站外駐守。（戚本業攝）

​【10:30】

東涌站重開，有防暴隊在站外駐紮。



【10:30】



東鐵綫服務調整如下：

紅磡至火炭站，維持6分鐘一班車，但不停沙田站（沙田站關閉）

火炭至大埔墟站，暫停服務

大埔墟至羅湖站，維持15分鐘一班車

大埔墟至落馬洲站，維持20分鐘一班車

請乘客為行程預留充裕乘車時間



【10:28】



大批防暴走入太子站月台，驅趕市民離開車站，並一度揮動警棍。



【10:24】



東鐵綫服務調整如下：

紅磡至火炭站，維持6分鐘一班車，但不停沙田站（沙田站關閉）

火炭至大埔墟站，暫停服務

大埔墟至羅湖站，維持10分鐘一班車

大埔墟至落馬洲站，維持15分鐘一班車

請乘客為行程預留充裕乘車時間



【10:22】九龍灣站：現場人士透露，有兩人拍攝他人容貌引起爭執，防暴警到場即欲揭開其他人口罩，並指罵市民是「死曱甴」，其後突然向數人噴胡椒噴霧。救護已到場帶走被噴胡椒的社工



【10:18】 九龍灣往黃埔方向列車已開出

【10:10】 九龍灣往黃埔方向列車未能開出。

【10:03】由於突發情況，旺角站需要關閉，觀塘綫及荃灣綫列車不停旺角站



【10:00】太子站觀塘線往調景嶺月台有大量市民聚集，部分人士身穿黑衣及戴上口罩，現場十分擠迫。

今日繼續有示威者到各區設路障阻塞路面交通。（梁鵬威攝）

【09:59 運輸署消息】



因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,71B,71K,72X,296A,296C,296D,296M



過海路線：

967



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：



港島區路線：

2,2A,2X,8H,14,18X,22,33X,77 ,81,82,82X,85,99,720,720A,722



九龍及新界區路線：

701,701A,702,796E,X970,792M,796C,796X,796P,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,102P,104,106,110,112,117,118,170,171,182,302A,307,307P,680,680A,680P,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,694,904,905,969,970,970X,971,606,606A,608,613,678



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,E11,E11A,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,E23,E23A,A29P,A43



港鐵巴士:



K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路往九龍方向近沙田污水處理廠的部份行車線現已解封。



因道路狀況，下列道路交通繁忙：

-太子道東及太子道西(旺角方向)

港鐵服務：

觀塘綫列車服務逐步回復正常。

東涌綫列車服務逐步回復正常。

因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

東鐵綫車務狀況：

紅磡站至大圍站：每8分鐘一班

大圍站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班



港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。

因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務

港島綫列車服務已作出以下調整：



-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

荃灣綫列車服務已作出以下調整：



-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：



-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。



-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。



-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。



614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

【09:18】



下列巴士路線暫停服務：



九龍及新界區路線：

6F,8A,8P,14H,18,72X,296A,296C,296D,296M



港鐵巴士:

K12,K14,K75P



下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

2,2A,2X,8H,14,22,33X,77 ,81,82,82X,85,99,720,720A,722



九龍及新界區路線：

701,701A,702,796E,X970,792M,796C,796X,798B,798,58X,59X,67X,66X,52X,265B,68X,270B,63X,60X,69X,268X,81C,281B,281X,87D,281A,287X,87B,81,72,73A,74A,B3,B3X,B2P,98C,1,1A,3C,7,9,203E



過海路線：

102,102P,104,106,110,112,117,118,118P,170,171,171A,171P,182,302A,307P,680,680A,680P,681P,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,694,904,905,970,970X,971,981P,606,606A,608,613,678



機場路線/北大嶼山對外路線：

A12,A20,A21,E21,E21A,E21C,E22,E22X,E22A,E22C,A29P



港鐵巴士:

K74,506

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。運輸署指，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。



港鐵服務：



觀塘綫列車服務逐步回復正常



東涌綫列車服務逐步回復正常。



因應車站有突發情況，東鐵綫列車服務受阻。



東鐵綫車務狀況：

紅磡站至大圍站：每8分鐘一班

大圍站至大埔墟站：暫停服務

大埔墟站至羅湖站：每10分鐘一班

大埔墟站至落馬洲站：每15分鐘一班

港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。



因應車站有突發情況，西鐵綫列車服務受阻。

港鐵服務現已調整如下：

西鐵綫車務狀況：

紅磡站至錦上路站：每5分鐘一班

錦上路站至屯門站：暫停服務



港島綫列車服務已作出以下調整：

-西灣河站已暫時關閉，列車亦不停該站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

請乘客預早計劃行程。

荃灣綫列車服務已作出以下調整：

-葵芳站已暫時關閉，列車亦不停該站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

請乘客預早計劃行程。

港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將有以下安排：

-11月12至15日(星期二至五)，服務於晚上11時30分結束。

-今天(11月12日)由首班車起，葵芳及西灣河站暫時關閉，列車亦不停相關車站。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

-11月16日及17日(星期六及日)，服務於晚上10時結束。

有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

輕鐵服務調整如下:

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

香港

-上亞厘畢道近香港禮賓府

九龍

-彌敦道介乎弼街及亞皆老街(北行)

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路

新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-安邦路及安慈路的交界

-大埔大埔太和路近大埔中心

-馬會道介乎智明街及龍琛路

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

較早前因道路事故而封閉的唐明街往將軍澳運動場方向近尚德邨的全線現已解封。

因道路狀況，下列道路交通繁忙：-太子道東及太子道西(旺角方向)



因道路事故，唐明街往將軍澳運動場方向近尚德邨的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

輕鐵服務調整如下:

輕鐵705,706及751P綫暫停。

761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向，在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，並以三聖為終點站。

614及614P綫將由市中心改經屯門，河田及屯門醫院往元朗/兆康站方向。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

11月12日由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。



運輸署指，由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。

過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。

請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：

-添華道(來回方向)全線。

有示威者於港鐵大學站附近路面設置路障，交通即時受到影響。（張嘉敏攝）

截止早上約八時半，港鐵服務如下：



紅磡站來往大圍站 每8分鐘一班

大圍站來往大埔墟站 暫停服務

大埔墟站往返羅湖站 每10分鐘一班

大埔墟站往返落馬洲站 每15分鐘一班



紅磡站來往錦上路站 每5分鐘一班

錦上路站來往屯門站 暫停服務