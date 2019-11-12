【11.12】示威持續　理大中大浸大周三續停課

反修例風波持續，網民今日（12日）號召發起「黎明行動2.0」破曉行動，多區出現堵路，其中香港理工大學通往紅磡港鐵站的天橋，有示威者將雜物投擲到橋底馬路堵塞交通。有防暴警在場拘捕多人，有學生投訴到場了解時遭防暴警襲擊受傷。理大校方下午宣布，由於校園受到廣泛破壞，宣布取消明天（13日）所有課堂取消，繼續停課。 中大今日亦有黑衣示威者在校內與警方發生衝突，校方宣布明天課堂將會取消。浸大亦公布明日停課。

理大近紅隧校門被示人用大量雜物堵塞。（張浩維攝）

香港理工大學校方下午宣布，鑑於校園受到廣泛破壞，繼今日全日停課外，將取消明天所有課堂，而原定於本星期（13日至16日） 舉行的畢業禮亦將延期舉行，詳情將另行通知。

↓↓↓理工大學昨日及今日亦發生警民衝突↓↓↓

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中大：發生衝突的風險極高

中大下午表示，鑑於校園範圍持續有示威者與警方對峙，發生衝突的風險極高，而且附近多段道路遭堵塞，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，宣布明天課堂將會取消。至於有關醫學院於醫院及診所的課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，同學可向其所屬學系 / 學院查詢相關安排之詳情。

校方表示，學生及教職員的安全是大學的首要考慮，呼籲各人盡量遠離危險，留在安全的地方；各部門員工如果有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室，各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

浸大也指因為交通問題及受破壞設備仍待維修，明日課堂繼續取消。校方表示，教職員可彈性安排工作，並提醒各人遠離危險，留意個人安全至上。