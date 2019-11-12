【悼念周梓樂】科大：警員仍說「開香檳慶祝」　極不恰當必須停止

科大學生周梓樂早前在將軍澳尚德邨停車場墮下重傷不治，在上周五（8日）屯門警民對峙期間，有警員向示威者大叫「我哋今晚開香檳慶祝啊」，警方隨後回覆指已訓斥相關人員。 科大今日（12日）發聲明，警方表態後，個別警務人員昨晚（11日）拘捕一名科大學生時，仍繼續作出有關言論。校方同時指，個別警務人員的挑釁性言論，絕非科大學生會在其社交媒體網頁鼓吹慶祝警員殉職的理據。

在屯門警民對峙期間，有警員向示威者大叫「我哋今晚開香檳慶祝啊！」 （有線電視新聞片段截圖）

香港科技大學學生會今日凌晨在Facebook發文，指一名科大學生於屯門被捕後，圍繞的防暴警向記者及民眾高聲叫喊「科大啊」、「要手足幫佢開香檳」。帖文又稱，若警方拒絕展示悔意，「本會承諾今後每當一位屯門警員英勇殉職，便會捐出十萬港元予法國香檳委員會，推廣港法友好，加深港人對香檳文化之認識。」

科大今日發聲明回應指，有警務人員提到要「開香檳慶祝」，校方留意到警隊已表示此等言論極不恰當兼具煽動性，惟警方表態後，個別警務人員周一晚拘捕一名科大學生時，仍繼續作出有關言論，加劇對立局面。校方認為，這種行為必須停止。

另一方面，科大指個別警務人員的挑釁性言論，絕非科大學生會在其社交媒體網頁鼓吹慶祝警員殉職的理據，並批評：「此等不人道的說話只會誘發更多暴力行為，絕非文明社會應有的言論，大學對此深表遺憾。」