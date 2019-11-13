【11.13‧交通消息】西灣河出入口遭破壞　港島綫不停西灣河站

繼過去兩日（11、12日）的「黎明行動」及「破曉行動」後，網民連續第三日發起三罷行動，今晨（13日）開始的「晨曦行動」，呼籲全港「十八區開花」。行動預計於上午7時開始，並預料再度升級。港鐵表示，東鐵綫全綫暫停；港鐵多條路綫服務受阻，旺角、屯門、將軍澳等車站關閉；而港鐵各線（機場快線除外），晚上10時收車；全港巴士大部分停駛，只有約60條線維持有限度服務。

【16:15】九巴：九巴及龍運巴士以下路線維持有限度服務，其餘路線服務暫停。

九巴：

改道行走

3D - 只來往慈雲山中及彩虹站

5 - 只來往富山及新柳街

29M - 只來往順利及彩虹邨紅萼樓

64K - 只來往元朗(西)及帝欣苑

68X - 只來往洪水橋及美孚

69M - 只來往天水圍市中心及荃灣

98A - 只來往坑口北及觀塘站 (將軍澳隧道特別服務)

211A - 特別服務來往翠竹花園及樂富

265B - 只來往天恆及美孚

265M - 只來往天恆及荃灣

路線正常：

3M, 7M, 12, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 39M, 43A, 43M, 46X, 48X, 53, 54, 59M, 66M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 234A, 234B, 235M, 249M, 251A, 251B, 298E

龍運

改道行走：

A33X - 不停屯門站至豐景園。加停華都花園

A36 - 機場方向：不停山水樓至谷亭街；朗屏方向：不停又新街至元朗公園

A37 - 不停洪天路洪福邨至天慈邨

A43 - 不停祥華邨至粉嶺中心、上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站

路線正常：

S1, S64, A31, A32, A38, A41, A41P, E31, E32, E32A, R8

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【16:07】港鐵：輕鐵505, 614, 614P, 615, 705, 706, 751, 751P及 761P綫暫停服務。

507綫改道，不停屯門至兆禧站、610綫改道，不停塘坊村至元朗門站、615P綫維持正常服務。特別路綫505行走來往三聖及屯門碼頭站，途經豐景園、屯門泳池及兆禧站。

【15:46】港鐵：西灣河站由於有出入口破壞，為保障乘客及員工安全，港島綫列車不停西灣河站。

【15:42】港鐵：因應機管局及政府要求，今日 (11月13日) 晚上 7 時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務下午 6 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

【15:33】港鐵：將軍澳綫列車服務陸續回復正常，但將軍澳及坑口站仍然關閉，列車不停這兩個站。

【14:16】港鐵：輕鐵505, 614, 614P, 615, 705, 706, 751, 751P及 761P綫暫停服務。

507綫改道，不停屯門至兆禧站；610綫改道，不停塘坊村至元朗門站；615P綫維持正常服務。

【14:04】港鐵：荃灣綫可陸續恢復列車服務，然而，旺角站仍然需要關閉，列車不停旺角站。

【12:08】運輸署：由於各處持續大規模堵路和道路設施受到不同程度的破壞，今早的公共交通服務受到嚴重影響。基於安全考慮和路面不穩情況，專營巴士只能提供有限度服務，當中以新界東、新界西及九龍受較大影響。隨着個別道路的障礙物被暫時移除，以及在運輸署和公共運輸服務營辦的協調下，截至上午十一時，巴士公司提供有限度服務的路線數目如下：城巴和新巴：70條、九巴和龍運：25條、過海巴士：13條。

另外，全港各區交通燈受到連日破壞，現時有超過240組受破壞的交通燈尚在搶修中，受嚴重影響的地區包括油尖旺、沙田、元朗及大埔，其中個別路段包括旺角彌敦道、亞皆老街、沙田大涌橋路、小瀝源路、天水圍天瑞路及大埔太和路的交通燈的修復工作預計需時。駕駛人士和過路行人在有關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全。

【13:21】港鐵：西鐵綫方面，紅磡至兆康站可提供列車服務，兆康至屯門站暫停。

有清潔工在港鐵旺角港鐵站外清潔，有食環署的督察指正在工作，未能回應為何不向清潔工分發口罩。（麥凱茵攝）

【11:27】港鐵：由於荃灣綫多個車站有列車被阻礙運作，全綫暫停列車服務。

【10:54】港鐵宣布，觀塘綫黃埔站至觀塘站，可陸續恢復服務，旺角站繼續關閉。

【10:52】港鐵宣布，受廣泛地區交通狀況惡劣影響，客戶服務熱線員工未能返回辦公室，暫時未能接聽乘客來電。有需要人士可透過電話錄音留言，或其他渠道留下訊息，港鐵會盡快回覆。有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

【10:23】運輸署宣布，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-亞皆老街介乎彌敦道及櫻桃街

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道

-窩打老道及聯合道的交界



新界

-大埔太和路近大埔中心

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-吐露港公路(來回方向)近香港中文大學

-青山公路－元朗段介乎鳳翔路及媽廟路

-震寰路及杯渡路的交界

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。運輸署呼籲市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息，駕駛人士請盡量忍讓。

【10:21】中環站月台多架列車未能順利駛出，期間車門多次重複開關，多名職員在月台巡視。

【10:08】港鐵宣布，由於西鐵綫多個車站均有列車被阻礙運作，現時西鐵綫只能維持紅磡至荃灣西站的列車服務。

港鐵職員在油麻地站內宣布觀塘綫全綫停駛，油麻地站乘客被迫下車。（李恩慈攝）

【09:56】中環站往柴灣方向月台一架列車不停開關閘門，擾攘數分鐘後才能開出。期間車內有人爭執，一名沒有戴上口罩的男子不滿有乘客指他刻意阻撓列車開出。

【09:55】港鐵宣布，由於觀塘綫全綫多個車站都有人阻礙列車運作，全綫暫停。

另外，有港鐵職員在站內宣布觀塘綫全綫停駛，油麻地站乘客被迫下車，並紛紛搭扶手電梯離開車站。有乘客大罵：「離曬譜！不如成間港鐵執咗佢！」

【09:30】九巴宣布，九巴及龍運巴士共有25條路線維持有限度服務，其餘路線服務暫停。

九巴改道行走：

3D - 只來往慈雲山中及彩虹站

29M - 只來往順利及彩虹邨紅萼樓

98A - 只來往坑口北及觀塘站 (將軍澳隧道特別班)

211A - 特別服務往來翠竹花園及樂富

路線正常：3M, 7M, 12, 34M, 37M, 39M, 59M, 66M, 234A, 234B, 249M, 298E

龍運改道行走：

A33X - 不停屯門站至豐景園。加停華都花園。

A32 - 不停葵芳站

E32A - 不停悅來酒店至大河道

A43 - 不停祥華邨至粉嶺中心、上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站。

E31 - 不停大河道至荃富街公園及長安巴士總站至青華苑。

路線正常：S1, S64, A38, R8

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

大批市民到達調景嶺站始知關站，有人選擇掉頭回家。（周偉強攝）

【09:28】港鐵宣布，觀塘綫方面，由於阻門的情況在多個車站持續，石峽尾至調景嶺站暫停服務。觀塘綫列車只維持石峽尾至黃埔/何文站。

【09:26】黃大仙站車服務暫停，廣播呼籲乘客離開。

【09:15】九巴及龍運巴士共有28條路線維持有限度服務，其餘路線服務暫停。

九巴改道行走：

3D - 只來往慈雲山中及彩虹站

29M - 只來往順利及彩虹邨紅萼樓

61M - 不停友愛邨至恒豐園

98A - 只來往坑口北及觀塘站 (將軍澳隧道特別班)

211A - 特別服務往來翠竹花園及樂富

路線正常：3M, 7M, 12, 34M, 37M, 39M, 57M, 59M, 66M, 234A, 234B, 249M, 251A, 251B, 298E

龍運改道行走：

A33X - 不停屯門站至豐景園。加停華都花園。

A43 - 不停祥華邨至粉嶺中心、上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站。

路線正常：S1, S64, A38, R8, E31, E32A

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【09:14】較早前有示威者在九龍塘窩打老道、聯合道交界放置雜物阻塞交通，防暴警察到場後清理現場雜物後離開，現場路面回復行車。

【09:13】大圍現場有的士司機呼籲候車市民即時下載預約的士的手機應用程式，預約時加小費提高截車機會，並集合同路人攤分車費。

【09:05】港鐵宣布，將軍澳綫方面，由於被人阻礙車門影響列車運作，將軍澳綫列車不停寶琳、坑口及將軍澳站，現時列車只行走北角至康城站。

【09:03】大批市民到達調景嶺站始知關站，有人選擇掉頭回家；另有旅遊巴到場接客，調景嶺到九龍灣九展，索價每位40元，即時爆滿。

【08:58】港鐵宣布，觀塘綫方面，暫停服務範圍需要由觀塘延至彩虹，即調景嶺至彩虹站，暫停服務，因為有多人阻礙車門，阻止列車開出。

【08:51】新巴城巴宣布，因應道路情況，新巴城巴現時約100條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。另外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時15分及10時30分。

以下路線提供有限度服務：1, 6, 6X, 7, 8X, 9, 10, 11, 12A, 12M, 14, 15, 19, 25A, 27, 37A, 37B, 37X, 38, 40, 40M, 40P, 41A, 42, 42C, 43M, 48, 70, 71, 72, 72A, 73, 75, 76, 77, 78, 82X, 85, 90, 90B, 94A, 95, 95C, 96, 97, 97A, 98, 99, 260, 592, 595, 680, 680A, 680B, 680P, 680X, 681, 682, 682A, 682B, 682C, 682P, 780, 780P, 788, 789, 930, 930A, 930X, 948, 948A, 948B, 948P, 948X, 962, 962A, 962B, 962C, 962E, 962P, 962S, 962X, 969, 980X, 982X, 985A, 985B, A10, A11, A21, A22, A29, B3, B3A, B5, E11, E22, R8, S1, S52, S52A, S56。

【08:49】東涌站由於被干擾運作，車站需要即時關閉，列車不停東涌站。馬鞍山綫的事件已處理，服務陸續回復正常，維持約8分鐘一班車。

【08:45】因交通意外，龍翔道往荃灣方向近畢架山花園的快線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。

【08:40】港鐵以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：

-荃灣綫及觀塘綫：旺角站

-將軍澳綫：將軍澳站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東鐵綫：全綫暫停服務

馬鞍山綫：大圍站至石門站每5分鐘一班；石門站至大水坑站每15分鐘一班；大水坑站至烏溪沙站每7分鐘一班

西鐵綫：紅磡站至錦上路站每8分鐘一班；錦上路站至屯門站服務暫停



由於路面情況惡劣，港鐵免費接駁巴士未能提供服務。港鐵各綫其餘車站(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務時間將於晚上10時結束。港鐵會在有需要時縮短服務時間。請乘客預早計劃行程。

四名軍裝警員在港島線往堅尼地城月台戒備。（張嘉敏攝）

【08:38】九巴宣布九巴及龍運巴士共有51條路線維持有限度服務，其餘路線服務暫停。

九巴改道行走：

3D - 只來往慈雲山中及彩虹站

29M - 只來往順利及彩虹邨紅萼樓

54 - 不經元朗大馬路

61M - 不停友愛邨至恒豐園

64K - 只來往元朗西及上村

69M - 改行天城路（只停天水圍市中心／天城路景湖居／天慈邨）

98A - 只來往坑口北及觀塘站

211A - 特別服務往來翠竹花園及樂富

238M - 改行楊屋道

265M - 以葵芳站為終點站

269M - 以葵芳站為終點站

路線正常：3M, 7M, 12, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 39M, 43A, 43M, 57M, 58M, 59M, 66M, 67M, 68, 68F, 68M, 213M, 213S, 234A, 234B, 235M, 249M, 251A, 251B, 298E

龍運改道行走：

A33X - 不停屯門站至豐景園。加停華都花園。

A36 - 不停水邊圍邨至形點交通交匯處。

A37 - 不停天悅至天慈各站。加停天福路天祐苑。

A43 - 不停祥華邨至粉嶺中心、上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站。

路線正常：S1, S64, A32, A38, R8, E31, E32A, E34B

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【08:37】因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-亞皆老街介乎染布房街及彌敦道

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道

-聯合道近香港浸信會醫院



新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-吐露港公路(往沙田方向)近元洲仔

-吐露港公路(往上水方向)近香港中文大學

-震寰路及杯渡路的交界

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

【08:35】金鐘站往荃灣方向的列車擠滿乘客，部分乘客未能上車。荃灣線列車大約每2至3分鐘有一班車，月台未見有逼爆的情況。

另外，家往南區往旺角上班的陳先生稱，以往多選乘巴士上班，惟今早因過海巴士全部取消，只可選乘港鐵。他稱今早提早約半小時出門，形容沿途候車乘客增多，但坦言未有太大阻礙，估計不會遲到。他又估計交通情況將持續混亂，但稱會體諒示威者的行動，直言明白他們的用意。

【08:33】港鐵宣布，由於被人阻礙車門運作，列車長時間未能開出，觀塘綫觀塘至調景嶺站，即時暫停服務。

【08:30】港鐵荃灣線往中環方向，列車在太子站停留約13分鐘後開出。太子站荃灣線及觀塘線月台上的人普遍身穿普通裝束，未見大量黑衣人或戴口罩人士聚集。

【08:22】四名軍裝警員在港島線金鐘站，往堅尼地城月台戒備。

港鐵分別有列車和車站受破壞。（港鐵提供）

+ 6 + 5 + 4

【08:08】大圍交通交匯處小巴站的排隊人龍不斷「打蛇餅」，溢出及佔據半條行車線，車輛行駛時需要小心通過。市民梁小姐表示，今早5時50分已到達大圍的士站，打算乘的士前往跑馬地。她指，昨晚已留意到路面情況，故已由港鐵改坐的士，但仍然預計未能準時八時返回公司，幸好公司予以體諒。她嘆現時受到交通擠塞影響，「番工有壓力，放工又有壓力」，批評示威者行動阻礙工作，政府亦不解決問題，「唔係唔番工就開心，再係咁香港會死。」

另外，李太陪同就讀中一的孫女於區內上學，其學校臨時於六時左右通知停課，故兩人折返步行回家。李太明言，昨晚示威情況持續，當局已可一早預計交通混亂，而且學生上學亦會有危險，認為教育局應於昨晚或最遲今早停課，令市民毋須折騰。

【08:12】港鐵荃灣線由葵芳站至深水埗站，列車有輕微阻塞情況，均在月台停留約5至8分鐘才可開出。

【08:08】西鐵綫暫停服務的路段，都不能安排行走接駁巴士，因為路面情況不許可，相關車站亦有人群聚集，有相當高風險，不能行路面車。

+ 2

【08:00】九巴宣布，九巴及龍運巴士共有46條路線維持有限度服務，其餘路線服務暫停。

改道行走：

3D - 只來往慈雲山中及彩虹站

29M - 只來往順利及彩虹邨紅萼樓

54 - 不經元朗大馬路

61M - 不停友愛邨至恒豐園

64K - 只來往元朗西及上村

69M - 改行天城路（只停天水圍市中心／天城路景湖居／天慈邨）

98A - 只來往坑口北及觀塘站

211A - 特別服務往來翠竹花園及樂富

238M - 改行楊屋道

265M - 以葵芳站為終點站

269M - 以葵芳站為終點站

路線正常：

3M, 7M, 12, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 39M, 43A, 43M, 57M, 58M, 59M, 66M, 68, 68F, 68M, 213M, 213S, 234A, 234B, 235M, 249M, 251A, 251B, 298E

龍運 改道行走：

A33X - 不停屯門站至豐景園。加停華都花園。

A36 - 不停水邊圍邨至形點交通交匯處。

A37 - 不停天悅至天慈各站。加停天福路天祐苑。

A43 - 不停祥華邨至粉嶺中心、上水站至掃管埔村。加停彩園路上水站。

S64 - 不停東涌站。

路線正常：S1, A38, R8

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【07:55】大圍交通交匯處迫滿人群，前往石籬及荃灣的小巴的排隊人龍不斷，「打蛇餅」，令人難以分清隊頭或隊尾。有市民指，已等候一小時仍未能上車。有市民疑似插隊，即引起現場人士鼓燥，被要求即時下車。

【07:54】

馬鞍山綫由於大水坑站被人投擲外物影響架空電纜運作，目前馬鞍山綫服務調整如下：

大圍至石門站，5分鐘一班車

石門至大水坑站，15分鐘一班車 (單軌雙程行車)

大水坑至烏溪沙站，7分鐘一班車

乘客若由大圍去烏溪沙，要先在石門轉車，去到大水坑再轉車。

【07:44】西鐵綫錦上路站至屯門暫停服務，目前只能維持錦上路站至紅磡站的服務。由於兆康站被人投擲外物，有單車涉住列車，不能移動。元朗站亦有突發情況，因為西鐵綫服務受阻需要作出調整

【0630】運輸署宣佈： 因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心 -安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-吐露港公路(往沙田方向)近元洲仔

-吐露港公路(往上水方向)近香港中文大學

-青山公路元朗段近鳳翔路

-震寰路及杯渡路的交界

-順東路近東涌消防局

香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西

九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路

-歌和老街及窩打老道的交界

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道

昨日（12日）多條路線被破壞，今日（13日）東鐵線全線暫停。（資料圖片）

【0600】紅磡：約20多名黑衫人，在紅隧九龍入口「快閃」堵路，並由天橋把投擲雜物落馬路，堵塞部分行車線。

【0545】九巴表示，九巴及龍運巴士以下路線維持有限度服務：

九巴：

3D, 3M, 7M, 12, 29M, 31M, 36M, 59M, 66M, 68M, 98A, 213M, 213S, 235M

龍運：

A33X, A36, A37, A43, S64

九巴指，以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴會繼續因應路面情況作出調整。另外，部分九巴及龍運路線或會作出改道安排部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴及龍運會適時更新巴士服務資料。

【0545】新巴城巴表示，因應道路情況，新巴城巴現時47條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情；臨時巴士站安排，乘客可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴城巴正在因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快更新。另外，城巴B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時15分及10時30分。

提供有限度服務巴士線如下：

8X, 9, 10, 14, 15, 19, 27, 38, 41A, 42, 43M, 48, 70, 72, 73, 78, 85, 90, 94A, 95, 95C, 96, 97A, 98, 116, 592, 595,788, 789, 930, 930A, 930X, 962, 962B, A10, A11, A21, A29, B3, B3A, B5, E11, E11S, R8, S52, S52A,S56

【0540】港鐵表示，所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。，所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班；由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下：

705, 761P及751P線暫停。

610, 614及615線，將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。

751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站，並返回屯門方向；屯門區將由市中心改經安定、兆麟、以三聖為終點站。

614及614P線將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗/兆康站方向。

【0535】港鐵宣佈，東鐵線全線暫停。

【0530】港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後， 港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束。由頭班車起， 東鐵線只提供來往九龍塘至沙田站之列車服務。

港鐵稱，旺角、屯門、將軍澳站關閉，列車亦不停相關車站；個別車站的出入口亦會暫時關閉，港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。由於路面情況惡劣，經風險評估後，港鐵免費接駁巴士未能提供服務。