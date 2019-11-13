【11.13．港九直播】網民中環快閃集會　防暴警制服一男一女

再有網民今日（13日）早上發起三罷行動。加上受路面狀況影響，大部份巴士線停駛；另外東鐵線亦全線停駛。《香港01》將直擊港九各區最新情況。

【13:29】再有防暴警察到中環增援

【13:20】被制服男子，剛才衝向警方，然後多名防暴警察將他制服在地，惟男子手上並無任何武器。

【13:12】中環聚集人士，沿馬路走上交易廣場；對香港交易所叫口號；後來防暴衝上在天橋制服一男一女。

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【12:50】九龍塘浸大逸夫行政樓，有約20名黑衣人坐在門外梯級守候，暫未有人繼續在聯合道設置路障。

【12:45】在中環，馬路上的示威者呼籲橋上的市民參與行動，高呼「落嚟」，又稱「中大啲學生好慘。」

【12:37】有示威者走出干諾道中，於環球大廈對出十字路口設路障；另現場有消防車抵達畢打街、德輔道中交界。

【12:35】示威者以竹枝於德輔道中設置路障，大部分車輛於恒生銀行總行的路口轉走。德輔道中多間原本有營業的商店已關門，環球大廈落閘。

【12:17】數十名示威者走出德輔道中、畢打街交界阻塞道路。現場約有100人走出馬路，他們以磗頭、雪糕筒堵塞馬路，並高呼口號。期間有一名外籍女子指罵一名戴上口罩的女子，要求她脫下口罩，又指聚集人士不實際「not realistic」。

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【12:15】紅磡理工大學V座天橋上，有超過20名黑衣人將椅子、回收箱等雜物堵塞在天橋中間。並且將雜物投下至通往紅隧的漆咸道南。

【11:58】 中環置地廣場外、德輔道中與畢打街交界，約有50名人士聚集，部分人戴上口罩。他們於行人路上高叫「光復香港、時代革命」口號。

【11:50】 中環置地廣場落閘，只開放皇后大道中入口；原本於德輔道中、環球大廈外的防暴警察已撤離。

【11:52】在西灣河文娛中心外的一段筲箕灣道，有示威者以大量磚塊作路障阻塞交通。

【11:37】 有一列車抵達太子站，職員指列車以觀塘站作尾站，有部份乘客選擇上車離開太子站。但列車停留一分鐘後駛走。

【11:29】太子站月台乘客隆續離開。有港鐵職員被乘客包圍，不滿港鐵安排，有人指對現況感到害怕，希望可以安排接駁巴士盡快離開太子。

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【11:26】有在月台人士質問港鐵職員是否報警，現場消息指有人已經就列車開出受阻報警。

【11:18】港鐵觀塘線除旺角站外重開，在太子站，有不少市民到站內乘坐港鐵。在太子站月台，有示威者阻礙車門，車廂內有人與示威者口角，質疑對方影響他上班，站內隨即宣布列車暫停，但有市民拒絕落車。

【11:03】又一城多個玻璃大門被打破，均以膠帶圍著。部分大門外有保安員駐守。保安員稱，又一城內的玻璃碎及散落一地的破爛物件仍未清理好。

【10:42】在旺角，部分防暴警員推進至雅蘭中心對開彌敦道。

【10:38】較早時港鐵中環站往柴灣方向的月台，多架列車服務受阻，停留於月台上多次開關車門。期間有人於列車關上前衝入車廂後離去，同時有乘客發生爭執，一名男子疑不滿有乘客指他刻意妨礙車門關上，指自己僅站得較貼近車門，而事實上當時車廂內站滿乘客。及後有四名軍裝警察到達月台，他們於月台上巡視及停留約10分鐘後離去。

【10:30】 旺角彌敦道速龍小隊截查途人身分證及隨身物品。

【10:24】海洋公園宣布，人手資源受公眾活動影響，園内有部份景點設施將延遲或未能如常開放，公園今日只會提供有限度之設施。

【10:17】在旺角，食環署的督察指正在工作，未能回應為何不向清潔工分發口罩。

【10:14】在九龍塘聯合道，警員拘捕兩名示威者。

【10:06】旺角仍然有濃烈的催淚煙味道，不少途人要掩鼻而行。有清潔工因氣候敏感要走到一邊休息，亦有清潔工指口罩數量不夠。

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【09:14】較早前有示威者在九龍塘窩打老道、聯合道交界放置雜物阻塞交通，防暴警察到場後清理現場雜物後離開，現場路面回復行車。

【09:06】旺角彌敦道及亞皆老街交界的警員舉行藍旗，呼籲現場市民離開並清理路障，同時要求記者退至較遠處，有警員一度推撞記者。

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【09:03】 大批防暴警員由旺角警署增援再到旺角彌敦道清理路障

【08:45】警方抵達彌敦道、亞皆老街交界，示威者即離開。有市民提出自發清理路障，現場警員對此表示感謝，警員同時清理路障。

【08:31】旺角現場有市民自發將部份路障清走。

【08:22】現場消息指警察到達旺角，示威者現時在彌敦道、亞皆老街交界一帶聚集，並於十字路口設置路障。

【08:13】在旺角彌敦道近銀行中心港鐵站有人打鬥。多名市民嘗試清走路障，其中一人將竹枝擲向示威者，另有一人搬走竹枝。多名黑衣示威者追打搬走竹枝的男子，該名男子被示威者打至頭部流血，期間有途人勸阻示威者停止施襲。及後傷者報警並逃入一幢大廈內。

彌敦道路面仍有不少雜物，包括警察射出的催淚彈殼。（麥凱茵攝）

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【07:50】大圍交通交匯處迫滿人群，前往石籬及荃灣的小巴的排隊人龍不斷，「打蛇餅」，令人難以分清隊頭或隊尾。有市民指，已等候一小時仍未能上車。有市民疑似插隊，即引起現場人士鼓燥，被要求即時下車。

【07:47】彌敦道有市民自發清理路堵及雜物。有婆婆指要看醫生，所以要清路路障開路。另有男街坊指見到堵路情況感傷心，故特意帶同手套來清理。

【07:38】在大圍，不少等候的士的市民若目的地相近，會選擇一起乘坐。有市民表示，在另一位置等候的士期間，有的士會即時議價，到長沙灣每位收100元。

【07:40】九龍塘浸大對開，多名示威者用磚塊堵塞聯合道；而歌和老街與窩打老道交界，則有人縱火燒路障。

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【07:30】

以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：

-東鐵綫：旺角東、沙田、火炭、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖及落馬洲站

-荃灣綫及觀塘綫：旺角站

-將軍澳綫：將軍澳站

-西鐵綫：屯門站

其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

東鐵綫車務狀況：全綫暫停服務

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

因交通意外，龍翔道往荃灣方向近畢架山花園的快線現已封閉。

駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

現時上址交通繁忙。

輕鐵505、507、614、614P、615P、705、761P及751P綫暫停。

610及615綫將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。

751綫屯門區由河田站改道，經山景站返往天水圍區。天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。

706綫維持正常服務。

因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

以下巴士路線維持有限度服務，其餘路線暫停服務:

港島區路線：

8X,9,10,14,15,19,27,38,41A,42,43M,48,70,72,72A,73,78,85,90,94A,95,95C,96,97A,98,592,595,788,789

九龍及新界區路線：

3D,3M,7M,12,29M,31M,32M,36M,59M,66M,68M,98A,211A,213M,213S,235M,249M,B3,B3A,B5,R8

過海路線：

930,930A,930X,962,962B

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,A36,A37,A43,A10,A11,A21,A22,A29,E11,E11S

大嶼山北部穿梭巴士:

S52,S52A,S56,S64

港鐵巴士:

港鐵巴士全線暫停服務。

電車服務：

只提供介乎堅尼地城至柏架山道(來回線)及跑馬地圈之間的電車服務。



因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

香港

-上亞厘畢道及下亞厘畢道的連接路

-薄扶林道介乎士美菲路及皇后大道西

九龍

-亞皆老街介乎櫻桃街及彌敦道

-歌和老街近達之路

-歌和老街及窩打老道的交界

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道

新界

-南運路(往大埔中心方向)不能左轉大埔中心巴士總站

-大埔太和路近大埔中心

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-新運路及智昌路的交界

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-吐露港公路(往沙田方向)近元洲仔

-吐露港公路(往上水方向)近香港中文大學

-青山公路－元朗段近鳳翔路

-震寰路及杯渡路的交界

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

以下巴士路線維持有限度服務，其餘路線暫停服務:

港島區路線：

8X,9,10,14,15,19,27,38,41A,42,43M,48,70,72,72A,73,78,85,90,94A,95,95C,96,97A,98,592,595,788,789

九龍及新界區路線：

3D,3M,7M,12,29M,31M,32M,36M,59M,66M,68M,98A,211A,213M,213S,235M,249M,B3,B3A,B5,R8

過海路線：

930,930A,930X,962,962B

機場路線/北大嶼山對外路線：

A33X,A36,A37,A43,A10,A11,A21,A22,A29,E11,E11S

大嶼山北部穿梭巴士:

S52,S52A,S56,S64

港鐵巴士:

港鐵巴士全線暫停服務。

電車服務：

只提供介乎堅尼地城堅拿道西至跑馬地之間來回線的電車服務。

香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

因車多關係，以下路段的交通仍然繁忙

-大埔公路–沙田段(大埔方向)

-大老山公路(大埔方向)

駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

【07:19】在大圍港鐵站外的士站，有過百人排隊等車。有兩位不願具名的女士指，六時半已抵達的士站，但等候半個小時仍未可上車。兩人均指，上司對遲到稍為有微言，但她們未有刻意提早上班，「預咗係咁，let it go ，番到就番。」她們表示，不會怪責示威者，明白他們行動目的，「燥都係燥番工嘅人啦。」

記者在現場嘗試以Uber查看大圍往九龍塘及中環的車費，其中往中環車費分別是逾600元和近280元；往九龍塘則需過百元或逾250元。