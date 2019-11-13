【11.13市況】康文署多區設施正關閉　海洋公園部份景點未能開放

今日（13日）有網民發起罷工罷課示威，港九多區的出現不同的堵路。醫院管理局表示，基於各區出現不同程度的交通狀況，今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響，公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常。 另外，海洋公園亦表示，部份景點未能開放，只提供有限度設施。

【11:06】康樂及文化事務署宣布，因應交通狀況和多區出現的特殊情況，深水埗區的石硤尾公園網球場；觀塘區的曉光街體育館；沙田區的香港文化博物館、沙田大會堂、沙田公共圖書館、瀝源公共圖書館和馬鞍山公共圖書館；大埔區的香港鐵路博物館和大埔文娛中心；油尖旺區的香港科學館、香港歷史博物館和香港太空館；中西區的孫中山紀念館；東區的西灣河體育館和西灣河文娛中心；黃大仙區的牛池灣文娛中心；荃灣區的荃灣大會堂；葵青區的葵青劇院；元朗區的元朗劇院；北區的北區大會堂；及屯門區的屯門大會堂現正關閉。



【10:52】港鐵表示，受廣泛地區交通狀況惡劣影響，客戶服務熱線員工未能返回辦公室，暫時未能接聽乘客來電。有需要人士可透過電話錄音留言，或其他渠道留下訊息，會盡快回覆。

而有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放的資訊。

【10:00】海洋公園宣布，由於人手資源受公眾活動影響，園内有部份景點設施將延遲或未能如常開放，公園今日只會提供有限度之設施。

醫管局表示，假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。（資料圖片）

醫管局表示，假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。

另外，醫管局提到，如員工未能依時返回工作崗位，請盡快通知所屬單位上司，有關單位將會彈性處理，醫管局重大事故控制中心會密切監察情況適時作出服務安排公布，並已啟動應變機制調配人手。

勞工處籲彈性處理員工上班安排

另外，勞工處呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理，並確保僱員安全及機構運作順暢。勞工處又表示，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。