【11.13市況】海洋公園：只提供有限度設施　部份景點未能開放

今日（13日）有網民發起罷工罷課示威，港九多區的出現不同的堵路。醫院管理局表示，基於各區出現不同程度的交通狀況，今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響，公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常。

【10:00】海洋公園宣布，由於人手資源受公眾活動影響，園内有部份景點設施將延遲或未能如常開放，公園今日只會提供有限度之設施。

醫管局表示，假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。（資料圖片）

醫管局表示，假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。

另外，醫管局提到，如員工未能依時返回工作崗位，請盡快通知所屬單位上司，有關單位將會彈性處理，醫管局重大事故控制中心會密切監察情況適時作出服務安排公布，並已啟動應變機制調配人手。

勞工處籲彈性處理員工上班安排

另外，勞工處呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理，並確保僱員安全及機構運作順暢。勞工處又表示，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。