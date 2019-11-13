【11.13中大禁制令】學生求禁警入校　律政司派員出庭回應

中文大學學生昨與警方在校園內爆發爆衝突，中大學生會會長蘇浚鋒指警方四度在沒有搜令或合法理據下進入中大，並於本月11日及12日使用催淚彈及橡膠彈等的做法違憲，提出司法覆核。他今（13日）就案件向法庭申請臨時禁制令，禁止警方在沒有搜查令或按法例准許下進入中大校園，及禁在校園使用「群眾處理武器」，律政司亦派出資深大狀孫靖乾作出庭回應，高等法院下午6時開庭，現正處理申請，。

警方11月12日在中大二號橋向學生發射大量催射彈。（鄭子峰攝）

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指警方無權擅闖私人地方調查

申請人蘇浚鋒在入稟文件中，引述《基本法》第29條，指香港居民的住宅和其他房屋不受侵犯。禁止任意或非法搜查、侵入居民的住宅和其他房屋；而《香港人權法案條例》第14條亦指出，任何人之私生活、家庭、住宅或通訊，不得無理或非法侵擾其名譽及信用，亦不得非法破壞。而《警隊條例》第50條所賦予警方的權力也不適用於警方單單想進入私人地方進行調查的情況。

認為警方無法律理據進入中大

文件又提到，中文大學的範圍由中文大學所擁有及管理，對於很多學生來說，中大相等於他們第二個家，證據顯示警方至少在本月6日及7日，兩度在沒有搜查令的情況下進入中大範圍，而警方當時亦未有指出他們欲拘捕的人士，直言警方沒任何法律理據支持他們進入中大。

警方無權阻人在中大內進行集會

再者，警方不能驅散或阻止任何在中大範圍內進行的集會，因為根據《公安條例》第17條，警方只能驅散「公眾集會」。

文件續提到，警方昨日進入中大範圍引致學生與警方爆發嚴重衝突，並導致悲劇後果，而證據顯示中大學生會用盡方法阻止警方進入中大，有人更準備為此付出生命，有鑒於公眾利益，望法庭頒臨時禁令阻警方非法進入中大。

代表申請人的資深大律師余若薇稱，警方在進入前，沒有對非法行為提出確實指控，認為警方是在無證據及無指控情況下進入校園，未有對闖入校園作出合理解釋，即使覺得中大校園內發生妨礙治安的情況，這也是中大的事情。余又透露，昨天警方在中大校園內發射1567枚催淚彈，造成190人受傷，多人需在健身室內接受治療。