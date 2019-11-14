【11.14交通消息】九巴下午4時半提供特別線　西九站直達新界區

示威者連續第四日堵塞各處道路，今日（14日）早上一批示威者以雜物堵塞紅隧九龍入口，令現場交通受阻。《香港01》將直擊本港各區交通情況。

【16:25】新巴城巴宣布因應道路情況，大部分路線提供有限度服務，62條線暫停服務，包括2X, 3A, 4X, 5B, 5X, 10, 11, 12, 13, 15C, 23B, 25, 40, 40M, 66, 81A, 82, 82M, 82X, 85A, 85P, 95P, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 307, 606, 671, 701, 701A, 702A, 702S, 796P, 797M, 798A, 798B, 973, A20, A29P, E22A, E23, E23A, H1, H2, W1, X15, X15R；79條路線須改道行駛，包括1, 2, 2A, 4, 6, 6X, 7, 8H, 12A, 12M, 14, 15, 18P, 18X, 20, 22, 23, 26, 30X, 37A, 37B, 70, 71, 75, 77, 81, 85, 88R, 90, 90B, 91, 97, 99, 260, 601, 601P, 608, 619, 641, 680, 680X, 681, 682, 690, 694, 702, 720, 722, 780, 788, 792M, 796C, 796X, 798, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971, 982X, A11, A12, A21, A22, A29, B3A, E11, E11A, E21, E21A, E22。

【16:00】九巴宣布，下午4時30分至下午9時30分，以下特別線將於西九龍站開出：

西九龍站 > 廣東道新港中心 > 廣東道北京道 > 彌敦道半島酒店 > 直達新界各區

35X 東北葵

41A 青衣

234X 荃灣

260X 屯門

268B 元朗（可轉乘64K往大埔）

269B 天水圍

T270 北區

W3 沙田、火炭

另外，前往北區的乘客可以於大欖隧道轉乘279X/978/T270。前往大埔的乘客可於元朗乘搭64K或於北區乘搭73。

因應路面情況，九巴及龍運巴士部份路線維持有限度服務。

至於以下路線將維持正常或改道行駛：

路線正常

3D, 3M, 5M, 12, 23, 26M, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 41M, 42C, 43, 43A, 43B, 43M, 44M, 46X, 51, 57M, 58M, 59M, 61M, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 74K, 75K, 80, 82X, 83X, 89D, 89X, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 259D, 268A, 268M, 269M, 273A, 278K, 286X





改道行走

1A – 只來往基堤道及觀塘

3B – 只來往新柳街及慈雲山

5 – 只來往新柳街及富山

5C – 只來往新柳街及慈雲山

6C – 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 – 只來往九龍醫院及彩福

13D – 只來往九龍醫院及寶達

14 – 只來往新柳街及鯉魚門邨

16 – 只來往九龍醫院及藍田

21 – 只來往新柳街及彩雲

24 – 只來往九龍醫院及啟業

26 – 只來往新柳街及順天

27 – 只來往九龍醫院及順天

30X, 32, 33A, 36B, 37, 42A, 44, 45, 46 – 只來往新界及深水埗

35X – 於九龍只停新港中心

38 – 只來往葵盛及藍田站

40X – 只來往昌榮路及馬鞍山

41A – 於九龍只停新港中心

42 – 往長康方向不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

43X – 不停頌安邨至錦泰苑各站

49X – 不經沙田市中心

52X – 只來往三聖及深水埗

53 – 不經元朗大馬路

54 – 不經元朗大馬路

58X, 59X, 63X, 67X – 只來往新界及深水埗

60M – 只來往豐景園及荃灣

60X – 只來往豐景園及深水埗

61X – 只來往豐景園及九龍城

62X – 只來往豐景園及鯉魚門邨

64K – 不經元朗大馬路

68M – 不經元朗大馬路

68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及深水埗

69M – 天水圍只停總站

69X – 只來往天水圍站及深水埗

73 – 只來往華明及帝欣苑

78K – 只來往粉嶺站及沙頭角

79K – 只來往粉嶺站及打鼓嶺

93K – 只來往新柳街及將軍澳

95 – 只來往九龍醫院及翠林

203E – 只來往九龍醫院及彩虹

213D – 只來往九龍醫院及秀茂坪

234X – 於九龍只停新港中心，加停荃灣站

238X – 於九龍只停新港中心

242X – 於九龍只停新港中心

260X – 循環線運作，於九龍只停新港中心

261 – 不停安定至豐景園，上水只停寶石湖路

263 – 只來往兆麟苑及沙田站

265B – 天水圍只停天恒總站及只往深水埗

265M – 天水圍只停總站

268C – 不經元朗大馬路

268P – 不經元朗大馬路

269B – 循環線運作，天水圍只停天水圍總站及於九龍只停新港中心

269C – 天水圍只停天水圍總站

269D – 只來往天水圍站及沙田站

269S – 天水圍只停天水圍總站

276 – 天水圍改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，上水只停寶石湖路

276A – 天水圍只停天恒總站

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停上水站，改停彩園路

290 / 290A – 只來往荃灣及寶林

290X – 不停寶盈花園/將軍澳廣場至尚德廣場/唐明街各站

297 – 只來往新柳街及將軍澳

601 – 只來往天后及寶達

603 – 只來往油塘及入境事務大樓

613 – 於港島區只停筲箕灣總站

619 – 只來往順利及天后

680 – 只來往馬鞍山及天后

681 – 只來往馬鞍山及入境事務大樓

690 – 只來往天后及將軍澳，不經啟田道

960 – 只來往屯門及港澳碼頭

961 – 不停屯門消防局至豐景園，只來往屯門及港澳碼頭

968 – 不經元朗大馬路，只來往元朗及港澳碼頭

968 – 不經灣仔至皇后街，不經元朗大馬路

978 – 只來往北區及港澳碼頭

980X – 不經中環，加停入境事務大樓

981P – 不經中環，加停入境事務大樓

982X – 不經中環，加停入境事務大樓

985 – 不經中環，加停入境事務大樓

B1 – 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路-

T270 – 加停華明、大欖隧道及循環線於中港城返回上水，祥華開出尾班車2000，中港城開出尾班車2130

其餘路線暫停服務

龍運

路線正常

A31, A32, A37, A38, A41P, E32, E33P, R8, S1, S64

改道行走

A33 – 不停屯門官立中學至恆豐園/兆麟政府大樓之間各站

A33X – 不停屯門站至豐景，園，加停華都花園 (58M往荃灣方向)/屯門大會堂

A36 – 往機場：於元朗只停朗屏站至山水樓 / 往元朗：於元朗只停鳳池村至朗屏站

A41 – 不經文化博物館至好運中心/沙田市中心之間各站

A43 – 不經祥華邨至粉嶺中心各站，不經上水站及上水總站，改經彩園路

A43P - 不經祥華邨至粉嶺掃管埔村各站，改經彩園路

A47X – 加停大欖隧道轉車站

E31 – 不經沙咀道

E32A – 不經沙咀道

E34A – 於天水圍只停天水圍市中心總站

E42 – 不經文化博物館至沙田市中心/好運中心站

其餘路線暫停服務

機場快線晚上8時起，只提供往來香港站至機場站來回服務，中途不停九龍站、青衣站及博覽館站。（資料圖片）

【15:32】港鐵表示，因應機管局及政府要求，今日晚上8時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務下午 7 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

香港

-薄扶林道介乎蒲飛路路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道

-干諾道中近交易廣場

-畢打街

-英皇道近港鐵太古站

-告士打道(不能往柴灣方向)

-軍器廠街(不能左轉入夏愨道)

-金鐘道近正義道(不能前往上環方向及只可左轉入正義道)



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街

-窩打老道及聯合道的交界

-機利士南路(只能轉入蕪湖街)

-蕪湖街(只能轉入漆咸道北)

-暢運道



新界

-新運路及智昌路的交界

-大埔公路馬料水段

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)

-大埔公路大埔滘段近松濤閣

-創新路

-大埔科學園路



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島區路線：

1,2,2A,4,6,6X,7,8H,11,12A,12M,14,15,18P,18X,23,25,26,30X,37A,37B,66,71,75,77,81,85,88R,90,90B,91,97,99,260,720,722,780,788



九龍及新界區路線：

1A,3B,5,5C,6C,9,13D,14,16,21,24,26,27,30X,32,33A,36B,37,42A,44,45,46,35X,38,40X,41A,42,43X,52X,53,54,58X,59X,63X,67X,60M,60X,61X,62X,64K,68A,68E,68M,68X,69M,69X,73,78K,79K,93K,95,203E,213D,234X,238X,242X,260X,261,263,265B,265M,268C,269B,269C,269D,276,276A,276P,279X,290,290A,290X,297,B1,T270,22,702



機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,A12,A21,A22,B3A,E11,E11A,E21,E21A,E22,A33,A33P,A33X,A36,A41,A43,E31,E32A,E34A,E42



過海路線：

601,603,606,608,613,619,680,681,682,690,694,904,905,914,930,930X,962B,962X,967,982X,948,969,970,970X,971,934,935,936,948,960,961,968,978



除以上改道路線，以下九巴龍運路線服務正常:

3D,3M,12,23,26M,29M,30,31,31B,31M,32H,32M,33,34,34M,36,36A,36M,37M,38A,39A,39M,40,41M,42C,43,43A,43B,43M,44M,46X,49X,51,57M,58M,59M,61M,66M,67M,68,68F,80,82X,83X,89D,91,91M,92,93A,94,95M,98A,99,213M,214,234A,234B,235,235M,238M,243M,248M,249M,251A,251B,252,258D,258P,259D,268M,269M,273A,278K,286X,A31,A32,A37,A38,A41P,E32,R8,S1,S64





除以上改道路線，以下新巴城巴路線服務暫停:

2X,4X,13,15C,40,40M,82,82M,82X,101,102,103,104,106,107,109,110,111,112,113,115,116,117,118,170,171,182,307,701,701A,792M,796C,796P,796X,797M,798,973,A20,A29P,E22A,E23,E23A,H1,H2,W1,X15



港鐵巴士:

維持服務:K66,K68,K73,K75,K75A,K755,K76

改道行駛:506,K51,K52,K53,K58,K65



其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-東涌綫：東涌站

-東鐵綫：沙田至羅湖及落馬洲站

-西鐵綫：屯門站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東涌綫：欣澳至東涌站服務暫停(由於路面情況惡劣，港鐵免費接駁巴士未能提供服務)

東鐵綫：紅磡至大圍站每10分鐘一班；大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停

西鐵綫：紅磡至兆康站每6分鐘一班



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

觀塘至藍田之間的路軌範圍於大約12時被投擲汽油彈，列車服務一度受阻，現時已可恢復行車。（港鐵提供）

九巴

改道行走

1A – 只來往基堤道及觀塘

3B – 只來往新柳街及慈雲山

5 – 只來往新柳街及富山

5C – 只來往新柳街及慈雲山

6C – 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 – 只來往九龍醫院及彩福

13D – 只來往九龍醫院及寶達

14 – 只來往新柳街及鯉魚門邨

16 – 只來往九龍醫院及藍田

21 – 只來往新柳街及彩雲

24 – 只來往九龍醫院及啟業

26 – 只來往新柳街及順天

27 – 只來往九龍醫院及順天

30X, 32, 33A, 36B, 37, 42A, 44, 45, 46 – 只來往新界及深水埗

35X – 於九龍只停新港中心

38 – 只來往葵盛及藍田站

40X – 只來往昌榮路及馬鞍山

41A – 於九龍只停新港中心

42 – 往長康方向不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

43X – 不停頌安邨至錦泰苑各站

52X – 只來往三聖及深水埗

53 – 不經元朗大馬路

54 – 不經元朗大馬路

58X, 59X, 63X, 67X – 只來往新界及深水埗

60M – 只來往豐景園及荃灣

60X – 只來往豐景園及深水埗

61X – 只來往豐景園及九龍城

62X – 只來往豐景園及鯉魚門邨

64K – 只來往元朗西及帝欣苑

68A – 只來往元朗及荃灣

68E – 不經青衣，改往荃灣

68M – 不經元朗大馬路

68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及深水埗

69M – 天水圍只停總站

69X – 只來往天水圍站及深水埗

73 – 只來往華明及帝欣苑

78K – 只來往粉嶺站及沙頭角

79K – 只來往粉嶺站及打鼓嶺

93K – 只來往新柳街及將軍澳

95 – 只來往九龍醫院及翠林

203E – 只來往九龍醫院及彩虹

213D – 只來往九龍醫院及秀茂坪

234X – 於九龍只停新港中心，加停荃灣站

238X – 於九龍只停新港中心

242X – 於九龍只停新港中心

260X – 循環線運作，於九龍只停新港中心

261 – 不停安定至豐景園，上水只停寶石湖路

263 – 只來往兆麟苑及沙田站

265B – 天水圍只停天恒總站及只往深水埗

265M – 天水圍只停總站

268C – 不經元朗大馬路

269B – 循環線運作，天水圍只停天水圍總站及於九龍只停新港中心

269C – 天水圍只停天水圍總站

269D – 只來往天水圍站及沙田站

276 – 天水圍改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，上水只停寶石湖路

276A – 天水圍只停天恒總站

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停上水站，改停彩園路

290 / 290A – 只來往荃灣及寶林

290X – 不停寶盈花園/將軍澳廣場至尚德廣場/唐明街各站

297 – 只來往新柳街及將軍澳

601 – 只來往天后及寶達

603 – 只來往油塘及入境事務大樓

613 – 於港島區只停筲箕灣總站

619 – 只來往順利及天后

680 – 只來往馬鞍山及天后

681 – 只來往馬鞍山及入境事務大樓

690 – 只來往天后及將軍澳，不經啟田道

934 – 短程至港澳碼頭為終點站

935 – 短程至港澳碼頭為終點站

936 – 短程至港澳碼頭為終點站

948 – 短程至港澳碼頭為終點站

960 – 只來往屯門及港澳碼頭

961 – 不停屯門消防局至豐景園，只來往屯門及港澳碼頭

968 – 不經元朗大馬路，只來往元朗及港澳碼頭

978 – 只來往北區及港澳碼頭

B1 – 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路

T270 – 加停華明、大欖隧道及循環線於中港城返回上水，全日服務

路線正常

3D, 3M, 12, 23, 26M, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 39A, 39M, 40, 41M, 42C, 43, 43A, 43B, 43M, 44M, 46X, 49X, 51, 57M, 58M, 59M, 61M, 66M, 67M, 68, 68F, 80, 82X, 83X, 89D, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 213M, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 252, 258D, 258P, 259D, 268M, 269M, 273A, 278K, 286X

其餘路線暫停服務



龍運

改道行走

A33 – 不停屯門官立中學至恆豐園/兆麟政府大樓之間各站

A33P – 不停屯門站至豐景園，加停華都花園 (58M往荃灣方向)

A33X – 不停屯門站至豐景園，加停華都花園 (58M往荃灣方向)/屯門大會堂

A36 – 往機場：於元朗只停朗屏站至山水樓 / 往元朗：於元朗只停鳳池村至朗屏站

A41 – 不經文化博物館至好運中心/沙田市中心之間各站

A43 – 不經祥華邨至粉嶺中心各站，不經上水站及上水總站，改經彩園路，加停新田運輸交匯處

E31 – 不經沙咀道

E32A – 不經沙咀道

E34A – 於天水圍只停天水圍市中心總站

E42 – 不經文化博物館至沙田市中心/好運中心站

路線正常

A31, A32, A37, A38, A41P, E32, R8, S1, S64,

其餘路線暫停服務

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【13:31】港鐵表示，東鐵線紅磡至旺角東站路段經已重開；現時東鐵線列車服務維持來往大圍至紅磡站。

【13:17】港鐵表示，大約中午近12時，有人向觀塘至藍田之間的路軌範圍投擲汽油彈，列車服務一度受阻。經港鐵人員處理並確定安全行車後，10多分鐘後可恢復行車。

中環示威者以垃圾桶、磚頭，以及雪糕筒等堵塞干諾道中行車隧道。（黃金棋攝）

【13:12】多名市民聚集在英皇道東西行線，開始以垃圾桶堵路，車輛須調頭駛離。

【13:11】數百名市民佔據干諾道中馬路，並向上環方向前行；亦有示威以垃圾桶、磚頭，以及雪糕筒等堵塞干諾道中行車隧道。

【13:02】運輸署指，因道路狀況，以下公共運輸服務須臨時調整，以下巴士路線維持有限度服務:

以下巴士路線維持有限度服務:

港島區路線：

2,2A,4,8H,8P,9,13,14,15,18,18P,18X,23,25,26,27,30X,38,42,42C,63,66,78,81,82,82X,88X,91,94,94A,95,590,595,720,720A,720P,720X,722,1,1P,5B,5X,6,6A,6X,7,8X,10,11,12,12A,12M,19,20,25A,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,61R,70,70P,71,71P,72,72A,73,75,76,77,77X,85,88R,90,90B,95C,96,97,97A,98,99,99X,260,511,592,780P,788,789



九龍及新界區路線：

B1,R8,1A,3B ,3D,3M,5,5C,6C,9 ,12,13D ,14,16,21,23,24,26,26M,27,29M,30X,31,31M,32M,33,34M,35X,36,36M,37M,38,39M,40,40X,41A,41M,42,42C,43,43A,43B,43X,43M,44M,46X,51,52X,53,54,57M,58M,58X,59X,59M,60M,60X,61M,61X,62X,63X,64K,66M,67X,67M,68,68M,68A,68E,68F,68X,69M,69X,73,78K,79K,80,89D,91,91M,92,93A,93K,95,94,95M,98A,99,203E,213M,234A,234B,234X,235,235M,238X,238M,242X,243M,248M,249M,251A,251B,252,258D,258P,259D,260X,261,265B,265M,268M,268C,269B,269C,273A,276A,276,276P,278K,286X,279X ,290,290A,290X,297,702,22,T270



過海路線：

109,302,302A,601,601P,603,606,606A,606X,608,613,619,619P,619X,621,641,671,680,680A,680B,680P,680X,681,681P,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,904,905,905P,930,930A,930X,914,914P,914X,934,934A,935 ,936,948,948A,948B,948P,948X,960,960P,960S,960X,961,962,962A,962B,962C,962E,962P,962S,962X,968,970,970X,971,978,980A,980X,981P,982X,985A,985B,969,969A,969B,969C,969P,969X,W1



機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A33,A33P,A33X,A36,A37,A38,A41,A41P,A43,E31,E32,E32A,E42,A10,A11,A12,A21,A22,A26,A29,B3,B3A,B5,E11,E11A,E11S,E21,E21A,E21C,E21X,E22,E22C,E22P,E22S,E22X



大嶼山北部穿梭巴士:

S1,S52,S52A,S52P,S56,S64



港鐵巴士:

維持服務:K66,K68,K73,K75,K75A,K755,K76

改道行駛:506,K51,K52,K53,K58,K65



電車服務：

電車服務恢復正常。



因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-薄扶林道介乎蒲飛路路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(往觀塘方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街

-窩打老道及聯合的交界

-機利士南路(只能轉入蕪湖街)

-蕪湖街(只能轉入漆咸道北)



新界

-新運路及智昌路的交界

-大埔公路馬料水段

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-上角街及大窩口道交界

-河傍街近V City

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-屯門鄉事會路及友愛路的交界

-屯門鄉事會路及河傍街的交界

-屯喜路

-青山公路-元朗(來回方向)

-震寰路及杯渡路的交界

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)

-大埔公路大埔滘段近松濤閣

-創新路

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-東涌綫：東涌站

-東鐵綫：沙田至羅湖及落馬洲站

-西鐵綫：屯門站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東涌綫：欣澳至東涌站服務暫停(由於路面情況惡劣，港鐵免費接駁巴士未能提供服務)

東鐵綫：紅磡至大圍站每10分鐘一班；大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停

西鐵綫：紅磡至兆康站每6分鐘一班(不停屯門站)



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

示威者在暢運道拆除路邊鐵欄作路障。（胡家欣攝）

【12:59】東鐵線列車現時只能行走旺角東至大圍站。【12:57】港鐵表示，因突發情況，東鐵綫紅磡至旺角東需暫停列車服務。【11:40】在理大校園的示威者於暢運道高空投擲磚頭、盤栽等，以阻塞路面交通。

窩打老道及聯合道的路障仍末清除。（香港01記者攝）

【11:14】港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-東涌綫：東涌站

-東鐵綫：沙田至羅湖及落馬洲站

-西鐵綫：屯門站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東涌綫：欣澳至東涌站服務暫停(由於路面情況惡劣，港鐵免費接駁巴士未能提供服務)

東鐵綫：紅磡至大圍站每10分鐘一班；大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停

西鐵綫：紅磡至兆康站每6分鐘一班(不停屯門站)



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



港鐵會在有需要時縮短服務時間。請乘客預早計劃行程。



應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-薄扶林道介乎蒲飛路路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(往觀塘方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街

-窩打老道及聯合的交界

-機利士北路(只能轉入蕪湖街)



新界

-新運路及智昌路的交界

-大埔道近馬料水

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-上角街及大窩口道交界

-河傍街近V City

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-屯門鄉事會路及友愛路的交界

-屯門鄉事會路及河傍街的交界

-屯喜路

-青山公路-元朗(來回方向)

-震寰路及杯渡路的交界

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)

-大埔公路大埔滘段近松濤閣

-創新路

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



因道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

以下巴士路線維持有限度服務:

港島區路線：

2,2A,4,8H,8P,9,13,14,15,18,18P,18X,23,25,26,27,30X,38,42,42C,63,66,78,81,82,82X,88X,91,94,94A,95,590,595,720,720A,720P,720X,722,1,1P,5B,5X,6,6A,6X,7,8X,10,11,12,12A,12M,19,20,25A,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,61R,70,70P,71,71P,72,72A,73,75,76,77,77X,85,88R,90,90B,95C,96,97,97A,98,99,99X,260,511,592,780P,788,789



九龍及新界區路線：

B1,R8,1A,3B ,3D,3M,5,5C ,6C,9 ,12,13D ,14 ,16 ,21,23,24,26,26M,27,29M,31,31M,32M,33,34M,35X ,36,36M,37M,38,39M,40,40X ,41A,42,42C,43,43A,43X,43M,44M,46X,46P,52X,53,54,57M,58M,58X,59X,59M,60M,60X,61M,61X,62X,63X,64K,66M,67X,67M,68,68M,68A,68E,68F,68X,69M,69X,73,78K,79K,80,89D,91,91M,92,93A,93K,95,94,95M,98A,99,203E,213M,230X,234A,234B,234X,235,235M,238X,242X,243M,248M,249M,251A,251B,252,258D,258P,258S,259D,260X,261,265B,265M,268M,268C,269B,269C,273A,276A,276,276P,278K,286X,279X ,290,290A,290X,297,702,22,X42C



過海路線：

109,302,302A,601,601P,603,606,606A,606X,608,613,619,619P,619X,621,641,671,680,680A,680B,680P,680X,681,681P,682,682A,682B,682C,682D,682P,690,690P,904,905,905P,930,930A,930X,914,914P,914X,934,934A,935 ,936,948,948A,948B,948P,948X,960,960P,960S,960X,961,962,962A,962B,962C,962E,962P,962S,962X,968,968A,968X,981P,970,970X,971,978,980A,980X,981P,982X,985,985A,985B,969,969A,969B,969C,969P,969X,W1,T270



機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A33,A33P,A33X,A36,A37,A41,A41P,A43,E31,E32,E32A,A38,A10,A11,A12,A21,A22,A26,A29,B3,B3A,B5,E11,E11A,E11S,E21,E21A,E21C,E21X,E22,E22C,E22P,E22S,E22X



大嶼山北部穿梭巴士:

S1,S52,S52A,S52P,S56,S64



港鐵巴士:

維持服務:K66,K68,K73,K75,K75A,K755,K76

改道行駛:506,K51,K52,K53,K58,K65



電車服務：

介乎柏架山道至筲箕灣總站之間(來回線)的電車服務暫停。

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

【10:28】西鐵線列車目前行走紅磡至兆康站，中間不停錦上路站及天水圍站。

【10:22】窩打老道及聯合道的路障仍末清除，現場所有車輛未能行經，早上有市民到窩打老道清理路障。

+ 6 + 5 + 4

港鐵油麻地站內廣播，表示觀塘線及荃灣線服務嚴重受阻。（袁澍攝）

【10:00】早上約10時，港鐵九龍塘站出現人龍等候上車。由鑽石山站至九龍塘站，列車埋站後平均需時5分鐘才能開出。

+ 4 + 3 + 2

【09:30】港鐵鑽石山站有列車到站後，因前站列車尚未開出，故要等候3至5分鐘才能開出。

【09:30】港鐵油麻地站內廣播，觀塘線及荃灣線服務嚴重受阻，油麻地站實施人潮管制。港鐵油麻地站現時十分擠塞，乘客現時出閘不會扣除車資。

【09:30】港鐵表示，由於路面有堵路及基於安全評估後，行走欣澳至東涌(消防局附近)的免費接駁巴士要停止運作；目前東涌綫列車只行走香港站至欣澳站。

【08:40】九巴表示，因應路面情況，九巴及龍運巴士共有170條路線維持有限度服務。北區居民可利用279X/978 於大欖隧道轉乘其他路線往各區。

九巴

改道行走

1A – 只來往基堤道及觀塘

3B – 只來往新柳街及慈雲山

5 – 只來往新柳街及慈雲山

5C – 只來往新柳街及慈雲山

6C – 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9 – 只來往九龍醫院及彩福

13D – 只來往九龍醫院及寶達

14 – 只來往新柳街及鯉魚門邨

16 – 只來往九龍醫院及藍田

21 – 只來往新柳街及彩雲

24 – 只來往九龍醫院及啟業

26 – 只來往新柳街及順天

27 – 只來往九龍醫院及順天

35X – 不經界限街至窩打老道一段彌敦道

38 – 只來往葵盛及藍田站

40 – 不經美孚及長沙灣

40X – 只來往昌榮路及馬鞍山

41A – 於九龍只停新港中心

43X – 不停頌安邨至錦泰苑各站

52X – 只來往三聖及長沙灣

53 – 不經元朗大馬路

54 – 不經元朗大馬路

58X, 59X, 63X, 67X – 只來往新界及長沙灣

60M – 只來往豐景園及荃灣

60X – 只來往豐景園及長沙灣

61X – 只來往豐景園及九龍城

62X – 只來往豐景園及鯉魚門邨

64K – 只來往元朗西及帝欣苑

68A – 只來往元朗及荃灣

68E – 不經青衣，改往荃灣

68M – 不經元朗大馬路

68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及長沙灣

69M, 265M – 天水圍只停總站

69P – 天水圍站開出後只停天祐苑，及只往荃灣

69X – 只來往天水圍站及長沙灣

73 – 只來往華明及帝欣苑

78K – 只來往粉嶺站及沙頭角

79K – 只來往粉嶺站及打鼓嶺

93K – 只來往新柳街及將軍澳

95 – 只來往九龍醫院及翠林

109 – 改經西隧 至港澳碼頭

203E– 只來往九龍醫院及彩虹

230X – 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

234X – 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停荃灣站及長沙灣廣場

238X – 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停長沙灣廣場

242X – 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

260X – 只來往屯門至尖沙咀新港中心

261 – 不停安定至豐景園，上水只停寶石湖路

265B – 天水圍只停天恒總站及只往長沙灣

268B – 不經元朗大馬路，及只往新港中心

268C – 不經元朗大馬路

268P – 不經元朗大馬路

269B – 天水圍只停天水圍總站及只往新港中心

269C – 天水圍只停天水圍總站

269S – 天水圍只停天水圍總站

276 – 天水圍改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，上水只停寶石湖路

276A – 天水圍只停天恒總站，上水只停寶石湖路

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停上水站，改停彩園路

290 / 290A – 只來往荃灣及寶林

290X – 不停寶盈花園/將軍澳廣場至尚德廣場/唐明街各站

297 – 只來往新柳街及將軍澳

601 – 只來往天后及寶達

603 – 只來往油塘及中環

690 – 只來往北角及將軍澳

934 – 短程至港澳碼頭為終點站

934A – 短程至港澳碼頭為終點站

935 – 短程至港澳碼頭為終點站

936 – 短程至港澳碼頭為終點站

936 – 特別班 以告士打道維園為終點站，路由深盛路泓景臺開出，興華街西，連翔道，西區海底隧道，干諾道中，夏愨道，告士打道，高士威道 開出時間：0730/0750/0810/0830/0850

948X – 短程至港澳碼頭為終點站

960 / 960P / 960S 往灣仔 – 改停入境事務大樓

961 往灣仔 – 不停屯門消防局至豐景園，改停入境事務大樓

968 往銅鑼灣 – 不經元朗大馬路，改停入境事務大樓

968A – 改停入境事務大樓

968X – 不經元朗大馬路

981P – 不停曾壁山中學至錦泰苑各站

B1 – 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路

T270 – 加停華明、大欖隧道及循環線返回上水，全日服務

路線正常

3D, 3M, 5, 12, 23, 26M, 29M, 31M, 32M, 33, 34M, 36M, 37M, 39M, 43M, 46P, 46X, 57M, 58M, 59M, 61M, 66M, 67M, 68, 68F, 80, 89D, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 213M, 213S, 234A, 234B, 235M, 248M, 249M, 251A, 251B, 251M, 252, 258D, 258P, 258S, 259D, 268A, 268M, 273A, 278K, 286X, 302, 621, 641, 680, 681, 960X, 978, 980X, 982X, 985, X42C

其餘路線暫停服務



龍運

改道行走

A33 – 不停屯門官立中學至恆豐園/兆麟政府大樓之間各站

A33P – 不停屯門站至豐景園，加停華都花園 (58M往荃灣方向)

A33X – 不停屯門站至豐景園，加停華都花園 (58M往荃灣方向)/屯門大會堂

A36 – 往機場：於元朗只停朗屏站至山水樓 / 往元朗：於元朗只停鳳池村至朗屏站

A37 – 只停洪福邨總站、天水圍市中心及天城路麗湖居站，加停天祐苑 / 聚星樓

A41 – 不經文化博物館至好運中心/沙田市中心之間各站

A41P – 不經頌安邨至錦泰苑各站，及濱景花園至沙田第一城，加停新翠邨(馬鞍山方向)/海福花園(機場方向)

A43 – 不經祥華邨至粉嶺中心各站，不經上水站及上水總站，改經彩園路，加停新田運輸交匯處

A47X – 於大埔區只停富亨總站，加停大欖隧道

E31 – 不經沙咀道

E32A – 不經沙咀道

路線正常

A31, A32, A38, E32, R8, S1, S64,

其餘路線暫停服務

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。

【08:20】新巴城巴表示，現時約190條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。

提供有限度服務

新巴：2, 2A, 4, 8H, 8P, 9, 13,14, 15, 18, 18P, 18X, 23, 25, 26, 27, 30X, 38, 42, 42C, 63, 66, 78, 81, 82, 82X, 88X, 91, 94, 94A, 95,302, 302A, 590, 595, 601, 601P, 641, 680, 680A, 680B, 680P, 680X, 682, 682A, 682B, 682C, 682D, 682P, 702, 720, 720A, 720P, 720X, 722, 904, 905, 905P, 914, 914P, 914X, 948A, 948B, 948P, 948X, 970, 970X, 971, 980A, 980X, 985A, 985B

城巴:1, 1P, 5B, 5X, 6, 6A, 6X, 7, 8X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 19, 20, 22, 25A, 37A, 37B, 37X, 41A, 43M, 47P, 48, 61R, 70, 70P, 71, 71P, 72, 72A, 73, 75 76, 77, 77X, 85, 88R, 90, 90B, 95C, 96, 97, 97A, 98, 99, 99X, 260, 511, 592, 606, 606A, 606X, 608, 619, 619P, 619X, 621, 671, 681, 681P, 690, 690P, 780P, 788, 789,930, 930A, 930X, 962, 962A, 962B, 962C, 962E, 962P, 962S, 962X, 969, 969A, 969B, 969C, 969P, 969X, 981P, 982X, A10, A11, A12, A21, A22, A26, A29, B3, B3A, B5, E11, E11A, E11S, E21, E21A, E21C, E21X, E22, E22C, E22P, E22S, E22X, R8, S1, S52, S52A, S52P, S56, W1

【08:46】運輸署表示，因道路狀況，以下公共運輸服務須臨時調整：

以下巴士路線維持有限度服務:

港島區路線：

2,2A,4,8H,8P,9,13,14,15,18,18P,18X,23,25,26,27,30X,38,42,42C,63,66,78,81,82,82X,88X,91,94,94A,95,590,595,720,720A,720P,720X,722,1,1P,5B,5X,6,6A,6X,7,8X,10,11,12,12A,12M,19,20,25A,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,61R,70,70P,71,71P,72,72A,73,75,76,77,77X,85,88R,90,90B,95C,96,97,97A,98,99,99X,260,511,592,780P,788,789



九龍及新界區路線：

B1,R8,3D,3M,5,6C,12,23,26M,29M,31M,32M,34M,36M,37M,38,39M,43M,46X,46P,53,54,59M,66M,68,68F,80,89D,91,91M,92,93A,94,95M,98A,98B,99,213M,213S,234A,234B,235M,251A,251B,251M,252,260X,268M,268P,269S,273A,276A,278K,286X,X42C,1A,3B ,5C ,9 ,13D ,14 ,16 ,21 ,24,26,27 ,35X ,40,40X ,41A ,43X ,53,54,57M,58M,60M,60X,61X,62X,61M,67M ,58X,59X,63X,67X ,64K ,68M ,68A,68E,68X,69M,265M ,69X ,69P,73,78K,79K,93K ,95 ,203E,230X ,234X,238X ,242X ,258D,258P,258S,259D ,261 ,265B 268A,,268B ,268C,269B ,269C,276,276P ,279X ,297,702,22



過海路線：

109,930,930A,930X,934 ,934A,935 ,936,948X ,960 ,960P,960S,961 ,968 ,968A,968X ,981P ,T270,621,641,680,681,978,980X,982X,985,302,302A,601,601P,603,680,680A,680B,680P,680X,682,682A,682B,682C,682D,682P,904,905,905P,914,914P,914X,948A,948B,948P,948X,960X,970,970X,971,980A,980X,985A,985B,606,606A,606X,608,619,619P,619X,671,681,681P,690,690P,962,962A,962B,962C,962E,962P,962S,962X,969,969A,969B,969C,969P,969X,981P,982X,W1



機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A33,A33P,A33X,A36,A37,A41P,A43,A47X,E31,E32,E32A,A38,A10,A11,A12,A21,A22,A26,A29,B3,B3A,B5,E11,E11A,E11S,E21,E21A,E21C,E21X,E22,E22C,E22P,E22S,E22X



大嶼山北部穿梭巴士:

S1,S52,S52A,S52P,S56,S64





港鐵巴士:

維持服務:K66,K68,K73,K75,K75A,K755,K76

改道行駛:506,K51,K52,K53,K58,K65



電車服務：

只提供介乎柏架山道至筲箕灣總站之間(來回線)的電車服務。



其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-西鐵綫：錦上路站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東涌綫：欣澳至東涌站服務暫停(港鐵現正提供免費接駁巴士來往欣澳和東涌站。)

東鐵綫：紅磡至大圍站每10分鐘一班；大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停

西鐵綫：紅磡至元朗站每6分鐘一班(不停錦上路站)；元朗至屯門站服務暫停



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



港鐵會在有需要時縮短服務時間。請乘客預早計劃行程。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-薄扶林道介乎蒲飛路路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道

-筲箕灣道近太安樓(來回方向)



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(往觀塘方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道(來回方向)

-亞皆老街近洗衣街

-塘尾道介乎亞皆老街及旺角道

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街

-窩打老道及聯合的交界

-機利士北路(只能轉入蕪湖街)



新界

-新運路及智昌路的交界

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-大埔太和路近大埔中心

-大埔道近馬料水

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-上角街及大窩口道交界

-河傍街近V City

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-屯門鄉事會路及友愛路的交界

-屯門鄉事會路及河傍街的交界

-屯喜路

-青山公路-元朗(來回方向)

-震寰路及杯渡路的交界

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)

-大埔公路大埔滘段近松濤閣

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。



道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。

【08:07】西鐵錦上路站由於有人打交，車站需要疏散，列車不停錦上路站。目前列車只行走紅磡至元朗站。(中途不停錦上路站)

【08:02】紅磡站事故經已處理妥當，列車陸續回復正常。

【07:55】早前紅磡站路軌範圍對開有人投擲燃燒物，令行車受阻，有消防員到現場清理。紅磡站月台有廣播，乘坐東鐵線的乘客可前往四號月台候車，列車以大圍為終點站。

【07:53】港鐵紅磡站對開路軌兩次被人投擲燃燒物，港鐵人員仍在現場處理，該路段服務受阻；西鐵線方面，天水圍站有列車被人阻礙車門及有大批人士爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務即時暫停，有防暴警察抵西鐵天水圍站。

【07:48】運輸署表示，因應道路狀況，以下的公共運輸服務需要臨時調整:

以下巴士路線維持有限度服務:

港島區路線：

2,2A,4,8H,8P,9,13,14,15,18,18P,18X,23,25,26,27,30X,38,42,42C,63,66,78,81,82,82X,88X,91,94,94A,95,590,595,720,720A,720P,720X,722,1,1P,5B,5X,6,6A,6X,7,8X,10,11,12,12A,12M,19,20,25A,37A,37B,37X,41A,43M,47P,48,61R,70,70P,71,71P,72,72A,73,75 76,77,77X,85,88R,90,90B,95C,96,97,97A,98,99,99X,260,511,592,780P,788,789



九龍及新界區路線：

B1,B3,B3A,R8,3D,3M,5,6C,12,23,26M,29M,31M,32M,34M,36M,37M,39M,43M,46X,46P,53,54,59M,66M,68,80,89D,93A,95M,98A,98B,213M,213S,234a,234B,251A,251B,251M,252,260X,268M,273A,278K,286X,621,641,680,681,978,980X,982X,985,X42C,1A,3B ,3C ,5C ,9 ,13D ,14 ,16 ,21 ,24,26,27 ,35X ,40X ,41A ,43X ,53,54,57M,58M,61M,67M ,58X,59X,63X,67X ,64K ,68M ,68A,68E,68X,69M,265M ,69X ,73,78K,79K,93K ,95 ,109 ,203E,230X ,234X,238X ,242X ,258D,258P,258S,259D ,261 ,265B ,268B ,268C,269B ,269C,276,276P ,279X ,297 ,X42C



過海路線：

930,930A,930X,934 ,934A,935 ,936,948X ,960 ,960P,960S,961 ,968 ,968X ,981P ,T270,621,641,680,681,978,980X,982X,985,302,302A,601,601P,603,641,680,680A,680B,680P,680X,682,682A,682B,682C,682D,682P,904,905,905P,914,914P,914X,948A,948B,948P,948X,960X,970,970X,971,980A,980X,985A,985B,606,606A,606X,608,619,619P,619X,621,671,681,681P,690,690P,962,962A,962B,962C,962E,962P,962S,962X,969,969A,969B,969C,969P,969X,981P,982X,W1



機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A33,A33P,A33X,A36,A37,A41P,A43,E31,E32,E32A,A38,A10,A11,A12,A21,A22,A26,A29,B3,B3A,B5,E11,E11A,E11S,E21,E21A,E21C,E21X,E22,E22C,E22P,E22S,E22X



大嶼山北部穿梭巴士:

S1,S52,S52P,S56,S64



電車服務：

只提供介乎柏架山道至筲箕灣總站之間(來回線)的電車服務。

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-薄扶林道介乎蒲飛路路及般咸道

-般咸道介乎薄扶林道及西邊街

-山道

-筲箕灣道近太安樓(來回方向)



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(往觀塘方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道(來回方向)

-亞皆老街近洗衣街

-塘尾道介乎亞皆老街及旺角道

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街

-窩打老道及聯合的交界

-機利士北路(只能轉入蕪湖街)



新界

-新運路及智昌路的交界

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-大埔太和路近大埔中心

-大埔道近馬料水

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-上角街及大窩口道交界

-河傍街近V City

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-屯門鄉事會路及友愛路的交界

-屯門鄉事會路及河傍街的交界

-屯喜路

-青山公路-元朗(來回方向)

-震寰路及杯渡路的交界

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)

-大埔公路大埔滘段近松濤閣

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-東涌綫：東涌站

-西鐵綫：屯門站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東涌綫：欣澳至東涌站服務暫停(港鐵免費接駁巴士將於稍後時間到達。)

東鐵綫：紅磡至大圍站每10分鐘一班；大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



港鐵會在有需要時縮短服務時間。請乘客預早計劃行程。

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

【07:45】示威者於紅隧來回方向架設路障，現時所有車輛未能駛經。

【07:25】有私家車司機駛經紅隧旁的康莊道時下車，清理路障欲前進，惟遭理大橋上的黑衣人投擲石頭阻止，司機折返車上，駛走時亦被投擲盆栽及鮮奶等。

【07:24】紅磡站對開再次有人投擲燃燒物，一輛正在紅磡站開出的列車受阻，港鐵人員正在了解事件及評估對服務的影響。

【07:14】港鐵紅磡站連接理工大學天橋仍然遭示威者以雜物堵塞。有廣告牌玻璃遭敲碎。

【07:02】紅磡站A及D出口已關閉，有車站人員指示乘客往B及P出口離開。

【06:55】 較早時橋下紅隧有雜物燃燒，黑衣人自行將其熄滅。有四名消防員到現場，再向該處噴水，確保火種已熄。

【06:50】港鐵表示昨晚多個港鐵站、輕鐵站、輕鐵路軌被人破壊。

+ 11 + 10 + 9

【06:55】

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

以下日間巴士路線暫停服務:

港島區路線：

19P,22,40,40M,40P,73P,85A,85P,90C,93C,780,2X,3X,4X,8,15C,X15,23B,33X,81A,81S,82M,82S,91A,93,93A,93C



九龍及新界區路線：

B3M,B3X,701,701A,702A,702S



過海路線：

102,102P,103,103P,107,107P,117,118,118P,171,171A,171P,973,170,182,307,678,969,969A,969P,969X,X970,H1



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A29P,E22A,E23,E23A



大嶼山路線:

3M,11,37P,38X



以下日間巴士路線維持有限度服務:

九龍及新界區路線：

B3,B3A,R8,3D,3M,5,12,23,26M,29M,31M,32M,34M,36M,37M,39M,43M,46X,59M,66M,80,93A,95M,98A,98B,213M,213S,252,260X,273A,278K,286X,621,641,680,681,978,980X,982X,985,X42C,1A,3B ,3C ,5C ,7 ,9 ,13D ,14 ,16 ,21 ,24,26,27 ,35X ,40X ,41A ,43X ,57M,58M,61M,67M ,58X,59X,63X,67X ,64K ,68M ,69M,265M ,69X ,73,78K,79K,89D ,93K ,95 ,109 ,203E,230X ,234X,238X ,242X ,258D,259D ,261 ,265B ,268B ,268C,269B ,269C,276P ,279X ,297,3D



過海路線：

690 ,934 ,934A,935 ,936,948X ,960 ,961 ,968 ,968X ,981P ,T270,621,641,680,681,978,980X,982X,985



機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A33,A33P,A33X,A36,A37,A41P,A43,E31,E32,E32A,A38



大嶼山北部穿梭巴士:

S1,S52,S56,S64



電車服務：

只提供介乎柏架山道至筲箕灣總站之間(來回線)的電車服務。

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-東涌綫：東涌站

-西鐵綫：屯門站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東鐵綫：大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



港鐵會在有需要時縮短服務時間。請乘客預早計劃行程。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-筲箕灣道近太安樓(來回方向)



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(往觀塘方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道(來回方向)

-亞皆老街近洗衣街

-塘尾道介乎亞皆老街及旺角道

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街



新界

-新運路及智昌路的交界

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-大埔太和路近大埔中心

-大埔道近馬料水

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-上角街及大窩口道交界

-河傍街近V City

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-屯門鄉事會路及友愛路的交界

-屯喜路

-屯門鄉事會路及河傍街的交界

-青山公路-元朗(來回方向)

-震寰路及杯渡路的交界

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。



駕駛人士請盡量忍讓。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

由於強風，港珠澳大橋主橋已實施以下特別交通及運輸安排：

(i)港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80 公里；及

(ii)港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60 公里。

因馬料水附近交通狀況，來往馬料水至塔門的街渡服務已暫停，直至另行通告。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。