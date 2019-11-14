【11.14交通消息】示威者堵塞紅隧來回線　港鐵東涌站關閉

示威者連續第四日堵塞各處道路，今日（14日）早上一批示威者以雜物堵塞紅隧九龍入口，令現場交通受阻。《香港01》將直擊本港各區交通情況。

【07:45】示威者於紅隧來回方向架設路障，現時所有車輛未能駛經。

【07:25】有私家車司機駛經紅隧旁的康莊道時下車，清理路障欲前進，惟遭理大橋上的黑衣人投擲石頭阻止，司機折返車上，駛走時亦被投擲盆栽及鮮奶等。

【07:24】紅磡站對開再次有人投擲燃燒物，一輛正在紅磡站開出的列車受阻，港鐵人員正在了解事件及評估對服務的影響。

【07:14】港鐵紅磡站連接理工大學天橋仍然遭示威者以雜物堵塞。有廣告牌玻璃遭敲碎。

【07:02】紅磡站A及D出口已關閉，有車站人員指示乘客往B及P出口離開。

【06:55】 較早時橋下紅隧有雜物燃燒，黑衣人自行將其熄滅。有四名消防員到現場，再向該處噴水，確保火種已熄。

【06:50】港鐵表示昨晚多個港鐵站、輕鐵站、輕鐵路軌被人破壊。

+ 11 + 10 + 9

【06:55】

由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。



香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

以下日間巴士路線暫停服務:

港島區路線：

19P,22,40,40M,40P,73P,85A,85P,90C,93C,780,2X,3X,4X,8,15C,X15,23B,33X,81A,81S,82M,82S,91A,93,93A,93C



九龍及新界區路線：

B3M,B3X,701,701A,702A,702S



過海路線：

102,102P,103,103P,107,107P,117,118,118P,171,171A,171P,973,170,182,307,678,969,969A,969P,969X,X970,H1



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A29P,E22A,E23,E23A



大嶼山路線:

3M,11,37P,38X



以下日間巴士路線維持有限度服務:

九龍及新界區路線：

B3,B3A,R8,3D,3M,5,12,23,26M,29M,31M,32M,34M,36M,37M,39M,43M,46X,59M,66M,80,93A,95M,98A,98B,213M,213S,252,260X,273A,278K,286X,621,641,680,681,978,980X,982X,985,X42C,1A,3B ,3C ,5C ,7 ,9 ,13D ,14 ,16 ,21 ,24,26,27 ,35X ,40X ,41A ,43X ,57M,58M,61M,67M ,58X,59X,63X,67X ,64K ,68M ,69M,265M ,69X ,73,78K,79K,89D ,93K ,95 ,109 ,203E,230X ,234X,238X ,242X ,258D,259D ,261 ,265B ,268B ,268C,269B ,269C,276P ,279X ,297,3D



過海路線：

690 ,934 ,934A,935 ,936,948X ,960 ,961 ,968 ,968X ,981P ,T270,621,641,680,681,978,980X,982X,985



機場路線/北大嶼山對外路線：

A31,A32,A33,A33P,A33X,A36,A37,A41P,A43,E31,E32,E32A,A38



大嶼山北部穿梭巴士:

S1,S52,S56,S64



電車服務：

只提供介乎柏架山道至筲箕灣總站之間(來回線)的電車服務。

其餘巴士路線也可能會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

港鐵服務已作出以下調整：



以下車站已經關閉，列車亦不停有關車站：



-荃灣綫、觀塘綫：旺角站

-港島綫：西灣河站

-將軍澳綫：將軍澳站

-東涌綫：東涌站

-西鐵綫：屯門站



其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。



路線服務更改如下：

東鐵綫：大圍至羅湖及落馬洲站服務暫停



港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。



港鐵會在有需要時縮短服務時間。請乘客預早計劃行程。

因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



香港

-筲箕灣道近太安樓(來回方向)



九龍

-窩打老道及聯合道的交界

-聯合道近香港浸信會醫院

-歌和老街介乎達之路及窩打老道

-漆咸道南近香港理工大學(往觀塘方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道近香港理工大學(來回方向)

-彌敦道介乎太子道西及窩打老道(來回方向)

-亞皆老街近洗衣街

-塘尾道介乎亞皆老街及旺角道

-啓田道近德田街

-欽州街介乎元州街及福華街



新界

-新運路及智昌路的交界

-安慈路介乎汀角路及大埔中心

-大埔太和路近大埔中心

-大埔道近馬料水

-吐露港公路近香港中文大學(來回方向)

-上角街及大窩口道交界

-河傍街近V City

-屯門鄉事會路及杯渡路的交界

-屯門鄉事會路及友愛路的交界

-屯喜路

-屯門鄉事會路及河傍街的交界

-青山公路-元朗(來回方向)

-震寰路及杯渡路的交界

-近上水石湖墟的道路(新健街、新昌路、巡撫街、新功街、新成路、新康街、新財街、新發街、新樂街、新豐路、龍琛路、馬會道、龍運街及新運路)



以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民如須前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

駕駛人士請考慮改用其他道路。



駕駛人士請盡量忍讓。

輕鐵服務調整如下:



輕鐵705,706及751P綫暫停。



輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。



輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。



所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。



所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

由於強風，港珠澳大橋主橋已實施以下特別交通及運輸安排：

(i)港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80 公里；及

(ii)港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60 公里。

因馬料水附近交通狀況，來往馬料水至塔門的街渡服務已暫停，直至另行通告。

由於多區均有交通燈損毀，以致未能正常運作，駕駛人士在駛經有關路口時，請加倍小心，注意交通標誌的指示，特別留意過路行人的安全。



過路行人請盡量使用行人天橋和行人隧道橫過馬路。在交通燈損毀的路口橫過馬路時，請特別注意車輛。

香港西九龍站的部分出入口暫時關閉。高速鐵路服務則維持正常。



請為行程預留充裕時間。

因道路情況，以下路段仍然封閉：



-添華道(來回方向)全線。