【11.14港九直擊】多名港大高層到般含道校門視察　勸示威者離開

網民連續4日發起堵塞本港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。 今早有示威者堵塞紅隧九龍入口，並佔據連接紅磡港鐵站和理大天橋。另外在港島，香港大學外一段般含道被示威者佔據。

【07:53】港大首席副校長王于漸、學生事務長梁若芊、理學院院長艾宏思等在港大般含道東閘視察情況，有高層勸學生不要走到馬路，強調若學生不動用武力，警方應不會還擊。

【07:45】在港大，示威者以雜物阻塞港大般含道入口（東閘），出入人士需繞道而行。

【07:41】 九龍塘窩打老道部份路段及聯和道的路障仍未完全清除，聯和道的傘陣仍在，有途經市民形容猶如參與障礙賽。

【07:32】港大有教員到場，要求學生清走路面的釘，學生清走後隨即離開。

【07:21】港大外般含道有現場學生稱校方於擔心警方會於清場時使用武力，擔心警方派員進入校園，要求校方承諾於警方在行動時不使用實彈，但校方稱警方行動不須向校方報告。

【07:13】 港大般咸道上，有外籍人士自發拾起地上面帶鐵釘的自製障礙物

【07:10】港大外路障至般咸道一帶。現時校方代表在場與學生對話，指理解學生精神疲累，不希望學生出事，希望學生先撤走。校方稱，警方希望清理般咸道的路障，若學生未有向警方有任何行動，相信警方不會使用任何武力。