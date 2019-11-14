【11.14．港九直擊】理工大學四周滿佈路障　磚牆陣堵漆咸道

網民連續4日發起堵塞本港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。 今早有示威者堵塞紅隧九龍入口，並佔據連接紅磡港鐵站和理大天橋。另外在港島，香港大學外一段般含道被示威者佔據；現時在港大、理大、城大、浸大校外均有道路被示威者以雜物堵塞。 至中午，中環、太古示威者佔據道路，中環德輔道中、干諾道中以及太古英皇道均被佔路。

【17:55】在中環，德輔道中一帶仍有大量路障，但現場聚集數不算多，不足一百人。

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【17:15】理工大學附近道路仍堆滿路䧄障，漆咸道南一帶曾有警車出現，現場氣氛一度緊張，但警方未有落地推進後離開，氣氛再度平靜。

【17:00】今日和明日原本是浸大畢業禮，早前校方決定取消。下午有少量應屆畢業生專程回校，穿上畢業袍拍照。

22歲的林小姐今年畢業於中國研究學系，她稱畢業禮對學生「意義重大」，對於取消感到可惜，但可以接受，「始終交通好麻煩，街頭亦可能有危險，好多人出唔到嚟。」她得悉警員已撤離浸大範圍，感覺校園範圍安全，於是決定按照原定時間，帶同父母、兄姊與道具「自製畢業禮」。林小姐稱支持學生發起的抗爭運動，亦希望回母校拍照留念，而穿起畢業袍全因「希望一圓家人心願」。

就讀商科的應屆畢業生張先生對於畢業禮被取消感可惜，認為是因校長錢大康「怕事、不敢表態」，直言今日交通尚算暢順，「唔應該因為一日塞就取消」。面對校園頓成戰場，他形容「真心sad」，又認為警方的行動是挑釁多間大專院校，並指因擔心警方放催淚彈，只能放棄邀請家人前來合照，希望日後可以補回。

【16:40】有示威者在理工大學漆咸道南設置路障，並將磚疊起，築成石牆

【15:54】理工大學現場消息指，科學館道有30名防暴警員下警車。

【15:53】由於接駁紅磡站的理大橋盡頭已封，有示威者選擇走上天橋頂通過對面。

【14:59】中環警方截查一名白衣少年，翻查該少年物件，該少年疑帶有玻璃樽和油。警方期間一度向記者舉起胡椒噴霧，示意記者不要走近。

【14:56】中環警方呼籲在場人士遠離警方封鎖線

【14:42】又一城多個大門被封上圍板

【14:41】 理大示威者已全堵塞暢運道來回行車線，有消防員到達現場；示威者以鐵欄在暢運道設路障，他們亦在行人路掘磚，並在馬路上鋪設「磚陣」堵塞，目前來回行車線無法行駛。

【14:35】中環剛才發生私事件後，至了少3架警車到場，多名防暴警員到場。

【14:14】有示威者以雜物、路牌堵塞皇后大道，有附近上班、身穿西裝的人士感到不滿，自行移開路障。

【14:09】太古車路上已無示威者，剛才掘磚的一眾青年突然高呼「走啦，聽日再嚟過！」大部分人散去

【14:06】 中環早前有示威者以垃圾桶堵路，部分垃圾遍佈地上。有市民目擊到，一名身穿白色背心的中年男子於垃圾堆中，翻出幾十盒已過期的三文治，放進自己的紅白藍膠袋，再以手推車推走。

【14:01】中環有數人「快閃」於皇后大道中以雪榚筒、膠帶堵路。

【14:00】太古聚集人士仍沒有離開英皇道，最少有過百人仍站在車路上，而龍頭在英皇道與康山道交界

【13:58】 聚集人士仍沒有離開英皇道，最少有過百人仍站在車路上，而龍頭在英皇道與康山道交界

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【13:58】

參與太古「和你lunch」的溫先生稱自己在附近工作，不介意犧牲午餐時間參加集會，並指現時政府不聽民意是「暴政」。他認為政府應成立獨立調查委員會，但坦言現時才成立也已太遲。

另外，慈幼英文學校學生Jacky稱，他家住東區，見到網上宣傳這個活動，故前來參加，他稱自己正值考試期，來年也要考公開試，但也希望盡一分力發聲，「如果無未來又點讀書？」

【13:43】中環干諾道中有示威者指IFC對出有警車，大部分人退回畢打街，並呼籲「學生走先」。

【13:29】太古英皇道有示威者破壞交通燈，另有示威者向西灣河方向行。

【13:27】 中環干諾道中示威者拆開垃圾袋，並將垃圾倒出作路障，現場滿佈食物殘渣、廢紙等。

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【13:19】太古過百名示威者以膠欄、雪糕筒、磚頭等阻塞英皇道。另一批人站在華蘭路車路上，英皇道的示威者呼籲華蘭路的人行出英皇道。

【13:11】中環數百人繼續沿干諾道中，向上環方向進發，並以垃圾桶、磚頭，以及雪糕筒等堵塞干諾道中行車隧道。

【13:08】太古示威者走出太古城道，並打算走出英皇道。

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【13:08】太古示威者走出太古城道，並打算走出英皇道。

【13:00】 理大校外柯士甸道近聖瑪利書院的防暴警察，用燈柱及小巴站拉起封鎖線，並持續在該位置戒備。

【12:56】中環示威人士不斷高呼「支持中大，永不言敗」，估計現場至少逾百名示威者。

【12:53】中環示威者由干諾道中推來數個垃圾桶作路障，堵塞干諾道中西行線及轉入畢打街路口，並搬出垃圾桶中的垃圾，現場傳出臭味。

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【12:46】太古公園聚集人士高呼口號，包括「解散警隊，刻不容援」、「沒有暴徒，只有暴政」等。

【12:41】 中環於德輔道中及畢打街十字路口聚集的市民中，有人以雪糕筒、磚頭等作路障，德輔道中車輛要調頭離開。

【12:36】中環德輔道中聚集的人士走出畢打街及德輔道中十字路口，大部分人戴上口罩，舉起手掌開5隻手指，並高呼口號。

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【12:35】在中環，地產建設商會主席梁志堅路過現場，以手掌阻擋鏡頭，未有接受訪問。

【12:34】在太古港島東中心對開空地開始有戴上口罩的人士聚集，以穿上西裝的人士為主。

【12:29】中環德輔道中有人於行人路上高呼「光復香港、時代革命」，但暫時未有走出馬路。

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【12:04】有私家車同樣卻駛入暢運道，雖然能向前通過，但車窗則被示威者所投擲的磚塊所擊碎； 有示威者表示，有5名警員從懲教署車輛下車，有人質疑為為「特務警員」。

【12:00】 理大外有的士欲駛進暢運道往紅館行車線，示威者隨即向馬路投擲碎磚頭及鐵枝等，該的士迅即駛離。

【11:49】 在理大校外，有示威者以盆栽等堵塞暢運道往柯士甸道方向，有旅遊巴士機下車移開雜物，並上車駛走，目前該道車輛仍可通過，但往紅磡站方向已被堵塞。

【11:24】在理大，示威者一度從校園內，向柯士甸道往紅磡港鐵站的暢運道投擲磚頭、盤栽，當時路面依然有行人及車輛，現時往紅磡港鐵站的行車線被雜物堵塞。

【11:10】在理大，現時示威者在校內繼續以雜物堵塞多個入口。

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【10:43】黑衣人從浸大走出窩打老道重組路障後離開，過程約十分鐘。

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【10:35】九龍塘金城道及聯合道交界亦被傘陣和雜物堵住。有市民稱趕時間，需前往浸會醫院，數名黑衣人建議她從後方繞過浸會大學道通往醫院。

【10:29】在浸大校外的聯合道，示威者用水馬築起兩度高牆，近九龍塘一邊有狹窄空隙通過，近樂富一面則需踏上鐵梯才能繞過水馬。有居住深水埗的市民要前往新蒲崗返工，但因地鐵擠塞改步行上班，惟行至九龍塘聯合道再遇示威築前高牆無法前行，無奈地折返。另外，在浸大外的窩打老道，示威者以大量雜物堵塞馬路。

【10:14】 在理大近漆咸道南、柯士甸道，防暴警察及速龍小隊再次部署在嘉諾撒聖瑪利書院外位置。

【09:46】油麻地彌敦道創興銀行被人打爆玻璃及塗鴉。

【09:15】在理大校園內，有示威者敲碎一幢大樓門，並進入大樓。

【09:01】在港大東閘外般含道，有市民自發將路上部份雜物搬走。港大理學院院長艾宏思及市民曾自發清理般咸道的路障，但學生事務長梁若芊勸阻，指應交給政府處理，部份人停止清理雜物。及後示威者再度把磚頭拋回般咸道路面。

【08:53】防暴警察在柯士甸道近嘉諾撒聖瑪利書院的漆咸道南附近舉黑旗，並向理大校園方向最少已發兩枚催淚彈。目前，防暴警察已退守較後位置。附近道路仍有車輛行駛。另外，示威者現時在理大校內以大量雜物堵塞校內道路。

【08:49】在九龍塘城大外歌和老街，示威者以大量路磚阻塞道路，現場一個消防水龍頭不斷有水流出。

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【08:45】在紅磡，示威者依然堵塞紅隧九龍入口來回線，並以雜物阻塞多個理大校園入口。理大對出漆咸道南位置剛才被警方施放多枚催淚彈，現時不少示威者在校園內戒備，監視外圍情況。

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【08:11】警方從漆咸道南向理大校園內放催淚彈驅散示威者。

【08:05】港大首席副校長王于漸勸學生拿走設置的傘陣，稱會加長警方逗留的時間，現場有學生問「用啲遮再遮住啲遮得唔得？」

【08:00】理學院院長艾宏思接受訪問時表示，擔心中大日前與警方衝突情況在港大重演，表示警方想清走路障，而示威者暫時無意攻擊警方。

【07:53】港大首席副校長王于漸、學生事務長梁若芊、理學院院長艾宏思等在港大般含道東閘視察情況，有高層勸學生不要走到馬路，強調若學生不動用武力，警方應不會還擊。

【07:45】在港大，示威者以雜物阻塞港大般含道入口（東閘），出入人士需繞道而行。

【07:41】 九龍塘窩打老道部份路段及聯和道的路障仍未完全清除，聯和道的傘陣仍在，有途經市民形容猶如參與障礙賽。

【07:32】港大有教員到場，要求學生清走路面的釘，學生清走後隨即離開。

【07:21】港大外般含道有現場學生稱校方於擔心警方會於清場時使用武力，擔心警方派員進入校園，要求校方承諾於警方在行動時不使用實彈，但校方稱警方行動不須向校方報告。

【07:13】 港大般咸道上，有外籍人士自發拾起地上面帶鐵釘的自製障礙物

【07:10】港大外路障至般咸道一帶。現時校方代表在場與學生對話，指理解學生精神疲累，不希望學生出事，希望學生先撤走。校方稱，警方希望清理般咸道的路障，若學生未有向警方有任何行動，相信警方不會使用任何武力。