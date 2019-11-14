【野戰謀殺案】法醫指被告臉及頸有割傷　頭骨有裂傷及腦出血

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案，今(14日)在高院續審，控方傳召法醫作供。法醫指，驗屍發現死者的頭有裂傷，推斷由鈍物造成。此外，死者腦內有出血和骨折，該骨折由頭頂向左邊延伸。而法醫指，死者的死因為割傷和頭部受傷。

兩名被告：嚴汝衡（29歲)；及周正賢（23歲），他們被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲）。周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。

法醫潘偉明作供指，他於2017年5月29日到涉案地點，當時死者的頭被白色袋笠著，袋口並以繩綑綁。潘推斷死者在1至2天前已去世。

死者似曾遭鈍物所傷

潘之後進行驗屍，發現死者的臉和頸有多處割傷，主要集中在右邊，推斷應由利器造成。而頸的割傷傷及靜脈，令死者大量出血。而死者的頭有裂傷，推斷有鈍物造成。此外，死者的腦有出血和骨折，其中在右邊近太陽穴的顳骨有一個4厘米長、3厘米闊的骨折，而該骨折經頭頂向左延伸。 而潘指，死者的死因為頸的割傷和頭部受傷。

控方及後展示在山上檢獲的鐵通，潘指鐵通可引致死者的頭的裂傷。

案件編號：HCCC149/2018