【11月15日交通消息】大埔墟至羅湖恢復　多站8點關閉　紅隧續封

放工交通注意：下午5時，部分交通已有改善，尤其是居於新界東的居民。 吐露港公路：南、北行車線各開一條行車線。 紅隧：來回仍未通車。 東鐵：下午近4時宣布，大埔墟至羅湖及落馬洲服務重開，不停上水站，大埔墟來往火炭站仍暫停。火炭至紅磡服務則維持5分鐘一班。 西鐵：紅磡至兆康維持服務，不停屯門站。

11月15日，紅磡及理工大學附近下午情況，紅隧仍然封閉。（林若勤攝）

【17:20】港鐵公告：

今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚將會繼續關閉。有關車站包括：

東涌綫：東涌站

港島綫：西灣河站

荃灣綫及觀塘綫：(旺角站)

將軍澳綫：將軍澳站

西鐵綫：屯門站

東鐵綫：大學站、上水站

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚8時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣綫：荃灣站、葵芳站、(油麻地站)

觀塘綫：黃埔站、(油麻地站)、黃大仙站、觀塘站、九龍灣站

港島綫：銅鑼灣站、香港大學站

西鐵綫：元朗站

馬鞍山綫：馬鞍山站、沙田圍站、恆安站

將軍澳綫：坑口站

東涌綫/機場快綫：青衣站綫<--更新

括弧內為轉車站

因應路面狀況及風險評估，輕鐵服務於今晚八時後會維持有限度服務。

路綫610、615，只提供來往屯門碼頭站至洪水橋站的服務，至於特別班505綫會提供屯門碼頭經兆禧站至三聖站，其他路綫暫停服務。

港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。

留意，青衣站8點關站，機場快綫列車亦不能停青衣站

東鐵綫在15日來往紅磡站至火炭站。（李恩慈攝）

【16:20】港鐵現正提供免費接駁巴士，來回行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站，接載乘客。由於東鐵綫火炭至大埔墟站的服務暫停，如乘客欲由紅磡站前往大埔墟及其後車站的乘客，可以考慮乘搭西鐵綫轉乘接駁巴士。然而受路面情況影響，接駁巴士的候車或車程時間可能會較長，乘客請預留充裕時間。

【16:03】因應機管局及政府要求，今日 (15日) 晚上 10時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務下午 9 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。



【15:47】東鐵綫服務更新如下：

紅磡至火炭站，維持約5分鐘一班車

火炭至大埔墟站，暫停服務

大埔墟至羅湖站，約8-16分鐘一班車(不停上水站)

大埔墟至落馬洲站，約24分鐘一班車(不停上水站)

港鐵表示，大學站有列車在早前被縱火及破壞，仍未能移走，車站亦有大量鐵路設施被破壞。經過詳細風險評估後，預計需要較長時間去計劃及進行復修工作，所以大學站未能提供服務。



【15:00】新巴城巴交通安排



暫停服務路線:

3A, 4X, 5B, 5X, 12, 13, 15C, 23, 23B, 26, 38, 40, 40M, 42, 77, 82X, 93, 95P, 101, 101X, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111, 111P, 112, 113, 115, 115P, 116, 117, 118, 118P, 170, 171, 182, 182X, 301, 307, 307P, 678, 796P, 797M, 798A, 798B, 973, A20, B3M, B3X, E23, E23A, H1, H1A, H2, X15, X970



改道路線:

1, 2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8X, 8H, 8P, 10, 11, 12A, 12M, 14, 15, 18P, 18X, 19, 22, 23, 30X, 37A, 37B, 70, 71, 75, 77A, 81, 82, 85, 90, 90B, 91, 95C, 99, 260, 601, 606, 608, 619, 680, 681, 682, 690, 694, 701, 701A, 720, 722, 780, 788, 789, 792M, 796C, 796S, 796X, 798, 904, 905, 914, 930, 948, 969, 970, 970X, 971, A12, A21, A22, A29P, B3, B3A, E21, E21A, E21C, E22, E22A, E22C

【13:21】港鐵東鐵綫，紅磡至旺角東站之間的路軌範圍，再次被投擲汽油彈，服務受阻，港鐵人員正在處理。



【13:00】城巴 B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時20分及10時35分。

【12:50】九巴及龍運巴士維持有限度服務，共有117條路線正常、137條路線改道。

74X(特快): 只來往大埔-彩虹

往九龍方向: 大埔只停新興花園, 廣福邨, 落客站設於彩虹邨碧海樓

往大埔方向: 九龍區停紅萼樓-鑽石山站, 大埔區停 廣福邨, 廣福球場, 大埔中心五期

乘客可於大老山隧道轉乘其他路線往九龍

W3(上水清河-西九龍站)

北區總站設於清河邨, 經百和路,廣福邨, 沙田站, 西九龍站

另外，北區的居民可於以下車站乘搭對外路線可以利用T270/279X/978於大欖隧道轉乘其他路線往各區。

T270(往尖沙咀) 主要車站: 祥華總站, 華明總站(不停花都廣場), 百和路, 上水站(彩園路)

279X(往青衣) 主要車站: 聯和墟.祥頌樓, 花都廣場, 百和路, 上水站(彩園路)

978(往港島)主要車站: 華明總站, 百和路, 上水站(彩園路)

【12:10】



港鐵總結今早的服務情況，指東鐵綫持續受到干擾和破壞。除了大學站至羅湖站及落馬洲站早前因部份鐵路設施受到破壞、及經風險評估後暫時關閉之外，原定維持列車服務的紅磡至火炭段，在凌晨時份，紅磡站對開路段已經有示威者不斷向路軌投擲雜物；今晨約六時頭班車開出時，再有示威者向同一路段投擲汽油彈，嚴重危及乘客及港鐵員工安全，令紅磡至旺角段不能行車，經港鐵人員處理及確定安全後，相關路段的列車服務於早上6時40分回復正常。



至早上8時30分，有示威者向九龍塘站附近路軌範圍投擲汽油彈，路軌範圍亦被人非法闖入，為保障乘客及員工安全，東鐵綫全綫服務需要暫停，經派員工進入路軌確定安全後，至10時許，紅磡站至火炭站的列車服務陸續恢復正常。



西鐵綫方面，自頭班車起提供紅磡站至兆康站之間的列車服務，但由於天水圍站早上有乘客糾紛，另外多個站有人持續阻礙車門，影響列車運作，元朗站至兆康站的列車服務由7時許開始被迫暫停，至10時許才陸續恢復正常。

+ 4 + 3 + 2

【11:30】新巴城巴臨時交通安排



暫停服務路線:

3A, 4X, 5B, 5X, 12, 13, 15C, 23, 23B, 26, 38, 40, 40M, 42, 77, 82X, 93, 95P, 101, 101X, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111, 111P, 112, 113, 115, 115P, 116, 117, 118, 118P, 170, 171, 182, 182X, 301, 307, 307P, 678, 796P, 797M, 798A, 798B, 973, A20, B3M, B3X, E23, E23A, H1, H1A, H2, X15, X970



改道路線:

1, 2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8X, 8H, 8P, 10, 11, 12A, 12M, 14, 15, 18P, 18X, 19, 22, 23, 30X, 37A, 37B, 70, 71, 75, 77A, 81, 82, 85, 90, 90B, 91, 95C, 99, 260, 601, 606, 608, 619, 680, 681, 682, 690, 694, 701, 701A, 720, 722, 780, 788, 789, 792M, 796C, 796S, 796X, 798, 904, 905, 914, 930, 948, 969, 970, 970X, 971, A12, A21, A22, A29P, B3, B3A, E21, E21A, E21C, E22, E22A, E22C

【10:07】東鐵綫現可陸續恢復紅磡站至火炭站的列車服務。



【09:48】觀塘綫觀塘站附近曾有信號故障，列車服務受影響，但事故已經處理好，觀塘綫服務陸續回復正常。



【08:45】

因應路面情況，九巴及龍運巴士部份路線維持有限度服務。

北區的居民可於以下車站乘搭對外路線

T270/279X/978於大欖隧道轉乘其他路線往各區T270(往尖沙咀) 主要車站: 祥華總站, 華明總站(不停花都廣場), 百和路, 上水站(彩園路)279X(往青衣) 主要車站: 聯和墟.祥頌樓, 花都廣場, 百和路, 上水站(彩園路)978(往港島)主要車站: 華明總站, 百和路, 上水站(彩園路)

九巴正常路線：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 13M, 14B, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 31M, 32M, 33, 34M, 36M, 37, 37M, 38A, 39M, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46P, 46X, 51, 57M, 58M, 59M, 66M, 68, 68A, 68E, 68F, 80, 82X, 83A, 83X, 89D, 89X, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234C, 234D, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 251M, 258X, 259X, 268A, 268C元朗公園特別班, 268M, 269D天水圍站特別班, 273A, 286X, 292P, 298E, 302, 601P, 603A, 603S, 606X, 619P, 619X, 621, 641, 680, 681, 960P, 960X, 968元朗公園特別班, 968A, 978, 980X, 981P, X89D

九巴改道行走路線：

1-只來往基堤道及竹園

1A-只來往基堤道及觀塘

2A-往美孚: 不經太子, 旺角, 改經太子道西; 往樂華: 不經太子, 旺角, 改經界限街

2X-往美孚: 不經太子, 旺角, 改經太子道西; 往樂華:不經太子, 旺角改經界限街

3B- 只來往新柳街及慈雲山

5-只來往新柳街及富山

5C-只來往新柳街及慈雲山

6C [特快] - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9-只來往九龍醫院及彩福

11X-只來往新柳街及上秀茂坪

13D, 213D-九龍醫院調頭

14-新柳街調頭

16-九龍醫院調頭

21-來往新柳街及彩雲

24-只來往九龍醫院及啟業

26-新柳街調頭

27-九龍醫院調頭

28-來往新柳街及樂華

30X, 32, 33A, 36B, 37, 41, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界及深水埗南昌街

35X–於九龍只停新港中心

36A–只來往梨木樹及美孚

38–只來往葵盛及藍田站

41A–於九龍只停新港中心

42–往長康: 不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

47A, 47X–不停沙田市中心

52X - 只來往三聖及深水埗

53 – 不經元朗大馬路

54 – 不經元朗大馬路

58X, 59X, 66X – 只來往新界及深水埗

60M - 只來往豐景園及荃灣

60X - 只來往豐景園及深水埗

61X - 只來往豐景園及九龍城碼頭

62X - 只來往豐景園及鯉魚門

61M - 不經友愛/置樂

63X– 只來往新界及美孚

64K- 只來往元朗西-太和帝欣苑(上水方向)

68M – 不經元朗大馬路

68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及深水埗

69M – 天水圍只停天水圍市中心總站

69P-天水圍站（屏欣苑）開出，改經天佑苑

69X – 只來往天水圍站(屏欣苑）及深水埗

73 - 只來往華明-太和帝欣苑(上水方向)

77K 只來往元朗及彩蒲苑彩顏閣

78K - 只來往沙頭角至粉嶺站

79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站

81K–不停沙田市中心

85X–只來往九龍城碼頭及馬鞍山

88X–來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站

91-往清水灣方向不經科大北

91M-往寶林方向不經科大北

93K-新柳街調頭

95- 九龍醫院調頭

98C, 98S - 往美孚. 九龍城後改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道回復原線, 往坑口北, 長沙灣道改行界限街往九龍城回復原路

203E 只來往九龍醫院及彩虹

230X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站

234X–只來往新界及深水埗

234X特別班次 - 停美孚站達尖沙咀, 新港中心為終點站

238X–只來往新界及深水埗

240X–往葵興站服務至10:00

242X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

249X -不經沙田市中心

260X – 循環線運作，於九龍只停新港中心

264R –只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向)

263 - 只來往豐景園及沙田

265B – 天水圍只停天恒總站及只往深水埗

265M – 天水圍只停天恒總站

268B-循環線運作，不經元朗大馬路及於九龍只停新港中心

268C – 不經元朗大馬路

269B – 循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站及於九龍只停新港中心

268P- 不入大馬路

269S- 天水圍只停天水圍中心總站

269C – 天水圍只停天水圍市中心總站

269D-只來往天水圍站(屏欣苑）及沙田火車站，不經元朗大馬路

276 – 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，，上水只停寶石湖路

276A – 天水圍只停天恒總站

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停新運路上水站，改停彩園路

286C–服務至10:00

290, 290A - 荃灣方向︰彩明開出直去景林邨, 不經厚德, 坑口, 尚德, 將軍澳廣場;

彩明方向︰景林邨後直達彩明, 不經厚德, 坑口, 尚德, 寶盈花園

290B - 不經寶盈花園至尚德

290X - 不經寶盈花園至尚德

297- 新柳街調頭

297P - 新柳街尾站

101X港島方向(改經東隧，告士打道加停舊灣仔警署站); 九龍方向(改經東隧及中環灣仔繞道)

109–改經西隧 至港澳碼頭

601-往九龍方向, 不經銅鑼灣

603 -往九龍方向, 不經銅鑼灣

613 - 東隧後直達筲箕灣總站

619 -往九龍方向不經銅鑼灣,

671 -往九龍方向不經銅鑼灣

690-往九龍方向, 不經銅鑼灣

690P -不經啟田道

934 – 短程至港澳碼頭為終點站

935 – 短程至港澳碼頭為終點站

936 – 短程至港澳碼頭為終點站

948–短程至港澳碼頭為終點站

948X – 短程至港澳碼頭為終點站

960, 960P, 961 – 只來往屯門及港澳碼頭/入境大樓

968 – 不經元朗大馬路，只來往元朗及港澳碼頭

968X - 不入大馬路

982X, 985–往港島服務至10:00

X42C – 開出時間 0730–0930 (每十五分鐘一班)

B1 – 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路

T270 - 只來往祥華-廣東道, 以循環線作, 全日繞經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道

龍運路線正常：

E33P, A31, A32, A38, R8, S1, S64

龍運改道路線：

改道行走

A33 - 往機場：龍門站後改經海皇路、海榮路往三聖邨，不停屯門官立中學、恆順園、恆豐園

往屯門：三聖邨後左轉海榮路、海皇路前往富健花園，不停兆麟政府大樓、青善遊樂場、置樂花園、屯門官立中學

A33P - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

A33X - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂

A36 - 往機場：原線至朗屏邨後改直行朗屏路，宏達路，朗業街，朗日路返回原線。(加停鳯池邨，取消山水樓至谷亭街各站)

往元朗：原線至型點一後，改經安樂路，宏樂街，福喜街返回原線

(取消又新街至元朗公園各站)

A37 - 石埗村後右轉屏廈路，天福路，加停天祐苑

A41 - 往機場：取消文化博物館至好運中心

往愉翠苑：取消沙田市中心至文化博物館

A41P - 改行青沙公路

A43 - 華慧園後改彩園路往機場，加停新田運輸交匯處

A47X - 往機場：右轉汀角路、汀太路、吐露港公路北行、大欖隧道、青朗公路、返回原線 (加停大欖隧道)

E31 – 來回方向: 不經青衣及沙咀道，直行青山公路加停眾安街站

E32 - 往博覽館：原路至荃富街後改經青衣南橋、青康路(加停長青邨青桃樓至青華苑分站)

往葵芳：經青康路(加停青華苑至長青邨青桃樓)、青衣南橋、然後左轉荃灣路、德士古道天橋返回原線

E32A -來回方向: 不經沙咀道，直行青山公路加停眾安街站

E34A - 往機場：天水圍市中心後直往大欖隧道

E34B - 往機場：山水樓後直往大欖隧道

E42 - 往機場 田園閣後左轉大涌橋路，停秦石邨後原路

往博康 車公廟路，大涌橋路，右轉沙田圍路田園閣後原路

【08:33】港鐵指由於有暴徒在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵綫紅磡至火炭亦要暫停服務，即全東鐵綫已沒有服務

【08:25】西鐵綫列車現可行走紅磡至兆康站，不停天水圍站，接載乘客，其他路段仍然暫停。

【07:54】由於西鐵綫天水圍站有乘客糾紛，另外有多個站亦有乘客阻門，影響列車運作，西鐵綫屯門至元朗站的列車服務即時暫停。

【07:42】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

• 輕鐵705, 751P綫由751綫替代。

• 輕鐵706綫由761P替代

• 輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

• 輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。

• 輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

+ 3 + 2

【07:30】港鐵指，東涌綫方面，由於路面情況許可，港鐵現正提供一條免費接駁巴士，行走欣澳站至東涌站接載乘客；免費接駁巴士，東涌站上落客位置在東薈城公共運輸交匯處對開。目前東涌站正關閉，列車不停東涌站。

【0636】大埔：吐露港公路車、北行局部通車，車輛靠快線行駛。

【0632】新巴城巴表示，現時70多條路線暫停服務，80 條路線需改道行駛。詳情如下圖：

新巴城巴表示，現時70多條路線暫停服務，80 條路線需改道行駛。

【0625】九巴表示，九巴及龍運巴士，共有227條路線維持有限度服務；北區居民可乘搭279X / 978，於大欖隧道轉乘其他路線往各區。除以下路線正常或改道，其餘路線暫停服務。

九巴正常服務：

6D, 12, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 38A, 39M, 40X, 43X, 46X, 46P, 43A, 43M, 80, 82X, 83A, 83X, 89D, 89X, X89D, 234A, 234B, 235M, 273A, 286X, 680, 681,978, 980X, 981P, 57M, 58M, 59M, 66M, 67M, 252, 258D, 258P, 259D, 68, 68A, 68E, 68F, 251A, 251B, 268M, 213A. 14B, 29M, 91S , 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 213M, 213B, 213S, 214, 292P, 298E,603A, 603S, 621, 601P, 619P, 619X, 3D, 3M, 258P, 258X, 259X, 960P, 960S, 960X , 5M, 7M, 11B, 11C, 13M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 211, 302, 641, 606X, 251m, 268A, 268C元朗公園特別班, 269D天水圍站特別班, 968A, 968元朗公園特別班

龍運正常服務：

E33P, A32, A38, R8, S1, S64

九巴改道： 1- 只來往基堤道及竹園 1A - 只來往基堤道及觀塘 2A - 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道; 往樂華改經界限街 2X - 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，汝州街; 往樂華改經界限街 3B - 只來往新柳街及慈雲山 5 - 只來往新柳街及富山 5C - 只來往新柳街及慈雲山 9 - 只來往九龍醫院及彩福 11X -只來往新柳街及上秀茂坪 13D, 213D - 九龍醫院調頭 14 - 新柳街調頭 16 - 九龍醫院調頭 21 - 來往新柳街及彩雲 24 - 只來往九龍醫院及啟業 26 - 新柳街調頭 27 - 九龍醫院調頭 28 - 來往新柳街及樂華 6C [特快] - 不經界限街至加士居道一段彌敦道， 30X, 32, 33A, 36B, 37, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界及深水埗南昌街 35X–於九龍只停新港中心 36A–只來往梨木樹及美孚 38–只來往葵盛及藍田站 40–不經美孚及長沙灣 41A–於九龍只停新港中心 42–往長康: 不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站 42C–只往青衣，不停長安站至綠怡雅苑站 47A, 47X, 81K–不停沙田市中心 52X - 三聖及深水埗 53 – 不經元朗大馬路 54 – 不經元朗大馬路 63X– 只來往新界及美孚 68M – 不經元朗大馬路 68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及深水埗 69M – 天水圍只停天水圍市中心總站 69X – 只來往天水圍站(屏欣苑）及深水埗 58X, 59X, 66x 67X – 只來往新界及深水埗 60M - 只來往豐景園及荃灣 60X - 只來往豐景園及深水埗 61X - 只來往豐景園及九龍城碼頭 62X - 只來往豐景園及鯉魚門 61M - 不經友愛/置樂 69P天水圍站（屏欣苑）開出，改經天𧙗苑 73 - 只來往華明-太和帝欣苑(上水方向) 78K - 只來往沙頭角至粉嶺站 79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站 85X–只來往九龍城碼頭及馬鞍山 88X–來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站 91 - 往清水灣方向不經科大北 91M - 往寶林方向不經科大北 93K - 新柳街調頭 95 - 九龍醫院調頭 98C, 98S - 往美孚. 九龍城後改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道回復原線, 往坑口北, 長沙灣道改行界限街往九龍城回復原路 203E - 只來往九龍醫院及彩虹 230X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站 234X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停美孚站 238X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停美孚站 240X–服務至10:00 242X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道 249X–不停沙田市中心，增停乙明邨 260X – 循環線運作，於九龍只停新港中心 261 - 經置樂來往三聖及上水湖石湖路 264R –只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向) 286C–服務至10:00 263 - 只來往豐景園及沙田 265B – 天水圍只停天恒總站及只往深水埗 265M – 天水圍只停天恒總站 268B-循環線運作，不經元朗大馬路及於九龍只停新港中心 268C – 不經元朗大馬路 269B – 循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站及於九龍只停新港中心 268P 不入大馬路 269S 天水圍只停天水圍中心總站 64K 只來往元朗西-太和帝欣苑(上水方向) 269C – 天水圍只停天水圍市中心總站 269D-只來往天水圍站(屏欣苑）及沙田火車站，不經元朗大馬路 276 – 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，，上水只停寶石湖路 276A – 天水圍只停天恒總站 276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路 279X – 不停上水站，改停彩園路, 青衣總站設於長青, 只停長康, 青盛苑, 長青 290 - 改寶林總站 290A - 改寶林總站 290B - 不經寶盈花園至尚德 290X - 不經寶盈花園至尚德 297 - 新柳街調頭 297P - 新柳街 101X- 來回程改經東隧及中環灣仔繞道 109–改經西隧 至港澳碼頭 601 - 往九龍方向: 原線至軒尼詩道後，改經馬師道，鴻興道，鴻興道天橋，維園道，永興街返回原線 603 - 廣田起載， 去程正常，往九龍方向原線至軒尼詩道、菲林明道、會議道、鴻興道、鴻興道天橋、告士打道、維園道、永興街後回原路 613 - 東隧直達筲箕灣總站 619 - 往九龍方向, 原線至軒尼詩道後，改經馬師道，鴻興道，鴻興道天橋，維園道，永興街返回原線 671 - 往香港正常，往九道改經堅拿道天橋，維園道，永興街 690 - 往港島方向, 原線至告士打道後，改行夏慤道天橋，干諾道中返回原線+鯉魚門道直去將軍澳道. 往九龍方向原線至軒尼詩道後，改經馬師道，鴻興道，鴻興道天橋，維園道，永興街返回原線+將軍澳道落鯉魚門道入東隧" 690P - 將軍澳道落鯉魚門道入東隧 934A– 短程至港澳碼頭為終點站 935– 短程至港澳碼頭為終點站 936– 短程至港澳碼頭為終點站 936 [特別班]–以告士打道維園為終點站，路線由深盛路泓景臺開出，興華街西、連翔道、西區海底隧道、干諾道中、夏愨道、告士打道、高士威道 開出時間：0745，0810 948– 不停長安，短程至港澳碼頭為終點站 948X– 短程至港澳碼頭為終點站 960, 960P, 961 – 只來往屯門及港澳碼頭/入境大樓 968– 不經元朗大馬路，只來往元朗及港澳碼頭 968X - 不入大馬路 982X, 985–服務至10:00 X42C– 開出時間 0730–0930 (每十五分鐘一班) B1– 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路 T270 - 只來往祥華-廣東道, 以循環線作, 全日繞經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道(粉嶺頭車0630) 龍運改道： A31 - 原路至荃灣龍德街改行南橋(不停長安) A33 - 往機場：龍門站後改經海皇路、海榮路往三聖邨，不停屯門官立中學、恆順園、恆豐園 往屯門：三聖邨後左轉海榮路、海皇路前往富健花園，不停兆麟政府大樓、青善遊樂場、置樂花園、屯門官立中學 A33P - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向) A33X - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向) 往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂 A36 - 往機場：原線至朗屏邨後改直行朗屏路，宏達路，朗業街，朗日路返回原線。(加停鳯池邨，取消山水樓至谷亭街各站) 往元朗：原線至型點一後，改經安樂路，宏樂街，福喜街返回原線 (取消又新街至元朗公園各站) A37 - 石埗村後右轉屏廈路，天福路，加停天祐苑 A41 - 往機場：取消文化博物館至好運中心 往愉翠苑：取消沙田市中心至文化博物館 A41P - 改行青沙公路 A43 - 華慧園後改彩園路往機場，加停新田運輸交匯處 A47X - 往機場：右轉汀角路、汀太路、吐露港公路北行、大欖隧道、青朗公路、返回原線 (加停大欖隧道) E31 – 來回方向: 不經青衣及沙咀道，直行青山公路加停眾安街站 E32 - 往博覽館：原路至荃富街後改經青衣南橋、青康路(加停長青邨青桃樓至青華苑分站) 往葵芳：經青康路(加停青華苑至長青邨青桃樓)、青衣南橋、然後左轉荃灣路、德士古道天橋返回原線 E32A - 往葵芳南：青馬收費廣場後改行青康路，青衣南橋，荃灣路返回原線 E34A - 往機場：天水圍市中心後直往大欖隧道 E34B - 往機場：山水樓後直往大欖隧道 E42 - 往機場：取消沙田市中心至文化博物館及大圍道至青華苑各站 往博康：取消青華苑至大圍街市各站及文化博物館至好運中心各站

【0610】大埔：吐露港公路已有車行駛。

【0510】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面：所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站；所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。705, 706及751P線暫停；761P線在天水圍區，將由天逸改經濕地公園、天榮、天水圍輕鐵站，並返回元朗方向；751線在天水圍區，將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富、天耀站，並返回屯門方向；在屯門區將由市中心改經安定、兆麟、以三聖為終點站；614及614P線往元朗/兆康方向，將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

【0505】運輸署表示，因馬料水附近交通狀況，來往馬料水至塔門的街渡服務已暫停，直至另行通告。

【0315】大埔：中大示威者召開記者會表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。其後示威者往公路清理路障。

【0130】紅磡：大批黑衣人繼續用不同雜物，在紅隧口築設路障。

【0125】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

【0120】運輸署表示，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：