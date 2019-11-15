【11月15日交通消息】紅磡至旺角東站間再被擲汽油彈　服務受阻

反修例風波持續升溫，過去四日「黎明」、「破曉」、「晨曦」及「曙光」三罷行動，全港各區烽煙四起。今日（15日）網民再發起「旭日」行動，連續第五日延續三罷。中大示威者於凌晨召開記者會指，今早會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時；港鐵將於今晚10時收車。

東鐵綫在15日來往紅磡站至火炭站。（李恩慈攝）

【13:21】港鐵東鐵綫，紅磡至旺角東站之間的路軌範圍，再次被投擲汽油彈，服務受阻，港鐵人員正在處理。



【13:00】城巴 B5號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午10時20分及10時35分。

【12:50】九巴及龍運巴士維持有限度服務，共有117條路線正常、137條路線改道。

74X(特快): 只來往大埔-彩虹

往九龍方向: 大埔只停新興花園, 廣福邨, 落客站設於彩虹邨碧海樓

往大埔方向: 九龍區停紅萼樓-鑽石山站, 大埔區停 廣福邨, 廣福球場, 大埔中心五期

乘客可於大老山隧道轉乘其他路線往九龍

W3(上水清河-西九龍站)

北區總站設於清河邨, 經百和路,廣福邨, 沙田站, 西九龍站

另外，北區的居民可於以下車站乘搭對外路線可以利用T270/279X/978於大欖隧道轉乘其他路線往各區。

T270(往尖沙咀) 主要車站: 祥華總站, 華明總站(不停花都廣場), 百和路, 上水站(彩園路)

279X(往青衣) 主要車站: 聯和墟.祥頌樓, 花都廣場, 百和路, 上水站(彩園路)

978(往港島)主要車站: 華明總站, 百和路, 上水站(彩園路)

【12:10】



港鐵總結今早的服務情況，指東鐵綫持續受到干擾和破壞。除了大學站至羅湖站及落馬洲站早前因部份鐵路設施受到破壞、及經風險評估後暫時關閉之外，原定維持列車服務的紅磡至火炭段，在凌晨時份，紅磡站對開路段已經有示威者不斷向路軌投擲雜物；今晨約六時頭班車開出時，再有示威者向同一路段投擲汽油彈，嚴重危及乘客及港鐵員工安全，令紅磡至旺角段不能行車，經港鐵人員處理及確定安全後，相關路段的列車服務於早上6時40分回復正常。



至早上8時30分，有示威者向九龍塘站附近路軌範圍投擲汽油彈，路軌範圍亦被人非法闖入，為保障乘客及員工安全，東鐵綫全綫服務需要暫停，經派員工進入路軌確定安全後，至10時許，紅磡站至火炭站的列車服務陸續恢復正常。



西鐵綫方面，自頭班車起提供紅磡站至兆康站之間的列車服務，但由於天水圍站早上有乘客糾紛，另外多個站有人持續阻礙車門，影響列車運作，元朗站至兆康站的列車服務由7時許開始被迫暫停，至10時許才陸續恢復正常。

+ 4 + 3 + 2

【11:30】新巴城巴臨時交通安排



暫停服務路線:

3A, 4X, 5B, 5X, 12, 13, 15C, 23, 23B, 26, 38, 40, 40M, 42, 77, 82X, 93, 95P, 101, 101X, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111, 111P, 112, 113, 115, 115P, 116, 117, 118, 118P, 170, 171, 182, 182X, 301, 307, 307P, 678, 796P, 797M, 798A, 798B, 973, A20, B3M, B3X, E23, E23A, H1, H1A, H2, X15, X970



改道路線:

1, 2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8X, 8H, 8P, 10, 11, 12A, 12M, 14, 15, 18P, 18X, 19, 22, 23, 30X, 37A, 37B, 70, 71, 75, 77A, 81, 82, 85, 90, 90B, 91, 95C, 99, 260, 601, 606, 608, 619, 680, 681, 682, 690, 694, 701, 701A, 720, 722, 780, 788, 789, 792M, 796C, 796S, 796X, 798, 904, 905, 914, 930, 948, 969, 970, 970X, 971, A12, A21, A22, A29P, B3, B3A, E21, E21A, E21C, E22, E22A, E22C

【10:07】東鐵綫現可陸續恢復紅磡站至火炭站的列車服務。



【09:48】觀塘綫觀塘站附近曾有信號故障，列車服務受影響，但事故已經處理好，觀塘綫服務陸續回復正常。



【08:45】

因應路面情況，九巴及龍運巴士部份路線維持有限度服務。

北區的居民可於以下車站乘搭對外路線

T270/279X/978於大欖隧道轉乘其他路線往各區T270(往尖沙咀) 主要車站: 祥華總站, 華明總站(不停花都廣場), 百和路, 上水站(彩園路)279X(往青衣) 主要車站: 聯和墟.祥頌樓, 花都廣場, 百和路, 上水站(彩園路)978(往港島)主要車站: 華明總站, 百和路, 上水站(彩園路)

九巴正常路線：

3D, 3M, 5M, 6D, 7M, 11B, 11C, 12, 13M, 14B, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 31M, 32M, 33, 34M, 36M, 37, 37M, 38A, 39M, 40X, 41M, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43X, 44M, 46P, 46X, 51, 57M, 58M, 59M, 66M, 68, 68A, 68E, 68F, 80, 82X, 83A, 83X, 89D, 89X, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234C, 234D, 235M, 238M, 243M, 248M, 249M, 251A, 251B, 251M, 258X, 259X, 268A, 268C元朗公園特別班, 268M, 269D天水圍站特別班, 273A, 286X, 292P, 298E, 302, 601P, 603A, 603S, 606X, 619P, 619X, 621, 641, 680, 681, 960P, 960X, 968元朗公園特別班, 968A, 978, 980X, 981P, X89D

九巴改道行走路線：

1-只來往基堤道及竹園

1A-只來往基堤道及觀塘

2A-往美孚: 不經太子, 旺角, 改經太子道西; 往樂華: 不經太子, 旺角, 改經界限街

2X-往美孚: 不經太子, 旺角, 改經太子道西; 往樂華:不經太子, 旺角改經界限街

3B- 只來往新柳街及慈雲山

5-只來往新柳街及富山

5C-只來往新柳街及慈雲山

6C [特快] - 不經界限街至加士居道一段彌敦道

9-只來往九龍醫院及彩福

11X-只來往新柳街及上秀茂坪

13D, 213D-九龍醫院調頭

14-新柳街調頭

16-九龍醫院調頭

21-來往新柳街及彩雲

24-只來往九龍醫院及啟業

26-新柳街調頭

27-九龍醫院調頭

28-來往新柳街及樂華

30X, 32, 33A, 36B, 37, 41, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界及深水埗南昌街

35X–於九龍只停新港中心

36A–只來往梨木樹及美孚

38–只來往葵盛及藍田站

41A–於九龍只停新港中心

42–往長康: 不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

47A, 47X–不停沙田市中心

52X - 只來往三聖及深水埗

53 – 不經元朗大馬路

54 – 不經元朗大馬路

58X, 59X, 66X – 只來往新界及深水埗

60M - 只來往豐景園及荃灣

60X - 只來往豐景園及深水埗

61X - 只來往豐景園及九龍城碼頭

62X - 只來往豐景園及鯉魚門

61M - 不經友愛/置樂

63X– 只來往新界及美孚

64K- 只來往元朗西-太和帝欣苑(上水方向)

68M – 不經元朗大馬路

68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及深水埗

69M – 天水圍只停天水圍市中心總站

69P-天水圍站（屏欣苑）開出，改經天佑苑

69X – 只來往天水圍站(屏欣苑）及深水埗

73 - 只來往華明-太和帝欣苑(上水方向)

77K 只來往元朗及彩蒲苑彩顏閣

78K - 只來往沙頭角至粉嶺站

79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站

81K–不停沙田市中心

85X–只來往九龍城碼頭及馬鞍山

88X–來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站

91-往清水灣方向不經科大北

91M-往寶林方向不經科大北

93K-新柳街調頭

95- 九龍醫院調頭

98C, 98S - 往美孚. 九龍城後改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道回復原線, 往坑口北, 長沙灣道改行界限街往九龍城回復原路

203E 只來往九龍醫院及彩虹

230X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站

234X–只來往新界及深水埗

234X特別班次 - 停美孚站達尖沙咀, 新港中心為終點站

238X–只來往新界及深水埗

240X–往葵興站服務至10:00

242X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

249X -不經沙田市中心

260X – 循環線運作，於九龍只停新港中心

264R –只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向)

263 - 只來往豐景園及沙田

265B – 天水圍只停天恒總站及只往深水埗

265M – 天水圍只停天恒總站

268B-循環線運作，不經元朗大馬路及於九龍只停新港中心

268C – 不經元朗大馬路

269B – 循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站及於九龍只停新港中心

268P- 不入大馬路

269S- 天水圍只停天水圍中心總站

269C – 天水圍只停天水圍市中心總站

269D-只來往天水圍站(屏欣苑）及沙田火車站，不經元朗大馬路

276 – 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，，上水只停寶石湖路

276A – 天水圍只停天恒總站

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停新運路上水站，改停彩園路

286C–服務至10:00

290, 290A - 荃灣方向︰彩明開出直去景林邨, 不經厚德, 坑口, 尚德, 將軍澳廣場;

彩明方向︰景林邨後直達彩明, 不經厚德, 坑口, 尚德, 寶盈花園

290B - 不經寶盈花園至尚德

290X - 不經寶盈花園至尚德

297- 新柳街調頭

297P - 新柳街尾站

101X港島方向(改經東隧，告士打道加停舊灣仔警署站); 九龍方向(改經東隧及中環灣仔繞道)

109–改經西隧 至港澳碼頭

601-往九龍方向, 不經銅鑼灣

603 -往九龍方向, 不經銅鑼灣

613 - 東隧後直達筲箕灣總站

619 -往九龍方向不經銅鑼灣,

671 -往九龍方向不經銅鑼灣

690-往九龍方向, 不經銅鑼灣

690P -不經啟田道

934 – 短程至港澳碼頭為終點站

935 – 短程至港澳碼頭為終點站

936 – 短程至港澳碼頭為終點站

948–短程至港澳碼頭為終點站

948X – 短程至港澳碼頭為終點站

960, 960P, 961 – 只來往屯門及港澳碼頭/入境大樓

968 – 不經元朗大馬路，只來往元朗及港澳碼頭

968X - 不入大馬路

982X, 985–往港島服務至10:00

X42C – 開出時間 0730–0930 (每十五分鐘一班)

B1 – 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路

T270 - 只來往祥華-廣東道, 以循環線作, 全日繞經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道

龍運路線正常：

E33P, A31, A32, A38, R8, S1, S64

龍運改道路線：

改道行走

A33 - 往機場：龍門站後改經海皇路、海榮路往三聖邨，不停屯門官立中學、恆順園、恆豐園

往屯門：三聖邨後左轉海榮路、海皇路前往富健花園，不停兆麟政府大樓、青善遊樂場、置樂花園、屯門官立中學

A33P - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

A33X - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂

A36 - 往機場：原線至朗屏邨後改直行朗屏路，宏達路，朗業街，朗日路返回原線。(加停鳯池邨，取消山水樓至谷亭街各站)

往元朗：原線至型點一後，改經安樂路，宏樂街，福喜街返回原線

(取消又新街至元朗公園各站)

A37 - 石埗村後右轉屏廈路，天福路，加停天祐苑

A41 - 往機場：取消文化博物館至好運中心

往愉翠苑：取消沙田市中心至文化博物館

A41P - 改行青沙公路

A43 - 華慧園後改彩園路往機場，加停新田運輸交匯處

A47X - 往機場：右轉汀角路、汀太路、吐露港公路北行、大欖隧道、青朗公路、返回原線 (加停大欖隧道)

E31 – 來回方向: 不經青衣及沙咀道，直行青山公路加停眾安街站

E32 - 往博覽館：原路至荃富街後改經青衣南橋、青康路(加停長青邨青桃樓至青華苑分站)

往葵芳：經青康路(加停青華苑至長青邨青桃樓)、青衣南橋、然後左轉荃灣路、德士古道天橋返回原線

E32A -來回方向: 不經沙咀道，直行青山公路加停眾安街站

E34A - 往機場：天水圍市中心後直往大欖隧道

E34B - 往機場：山水樓後直往大欖隧道

E42 - 往機場 田園閣後左轉大涌橋路，停秦石邨後原路

往博康 車公廟路，大涌橋路，右轉沙田圍路田園閣後原路

【08:33】港鐵指由於有暴徒在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵綫紅磡至火炭亦要暫停服務，即全東鐵綫已沒有服務

【08:25】西鐵綫列車現可行走紅磡至兆康站，不停天水圍站，接載乘客，其他路段仍然暫停。

【07:54】由於西鐵綫天水圍站有乘客糾紛，另外有多個站亦有乘客阻門，影響列車運作，西鐵綫屯門至元朗站的列車服務即時暫停。

【07:42】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

• 輕鐵705, 751P綫由751綫替代。

• 輕鐵706綫由761P替代

• 輕鐵761P綫在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

• 輕鐵751綫在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。

• 輕鐵614及614P綫往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。

+ 3 + 2

【07:30】港鐵指，東涌綫方面，由於路面情況許可，港鐵現正提供一條免費接駁巴士，行走欣澳站至東涌站接載乘客；免費接駁巴士，東涌站上落客位置在東薈城公共運輸交匯處對開。目前東涌站正關閉，列車不停東涌站。

【0636】大埔：吐露港公路車、北行局部通車，車輛靠快線行駛。

【0632】新巴城巴表示，現時70多條路線暫停服務，80 條路線需改道行駛。詳情如下圖：

新巴城巴表示，現時70多條路線暫停服務，80 條路線需改道行駛。

【0625】九巴表示，九巴及龍運巴士，共有227條路線維持有限度服務；北區居民可乘搭279X / 978，於大欖隧道轉乘其他路線往各區。除以下路線正常或改道，其餘路線暫停服務。

九巴正常服務：

6D, 12, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 38A, 39M, 40X, 43X, 46X, 46P, 43A, 43M, 80, 82X, 83A, 83X, 89D, 89X, X89D, 234A, 234B, 235M, 273A, 286X, 680, 681,978, 980X, 981P, 57M, 58M, 59M, 66M, 67M, 252, 258D, 258P, 259D, 68, 68A, 68E, 68F, 251A, 251B, 268M, 213A. 14B, 29M, 91S , 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 213M, 213B, 213S, 214, 292P, 298E,603A, 603S, 621, 601P, 619P, 619X, 3D, 3M, 258P, 258X, 259X, 960P, 960S, 960X , 5M, 7M, 11B, 11C, 13M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 211, 302, 641, 606X, 251m, 268A, 268C元朗公園特別班, 269D天水圍站特別班, 968A, 968元朗公園特別班

龍運正常服務：

E33P, A32, A38, R8, S1, S64

九巴改道： 1- 只來往基堤道及竹園 1A - 只來往基堤道及觀塘 2A - 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道; 往樂華改經界限街 2X - 往美孚改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，汝州街; 往樂華改經界限街 3B - 只來往新柳街及慈雲山 5 - 只來往新柳街及富山 5C - 只來往新柳街及慈雲山 9 - 只來往九龍醫院及彩福 11X -只來往新柳街及上秀茂坪 13D, 213D - 九龍醫院調頭 14 - 新柳街調頭 16 - 九龍醫院調頭 21 - 來往新柳街及彩雲 24 - 只來往九龍醫院及啟業 26 - 新柳街調頭 27 - 九龍醫院調頭 28 - 來往新柳街及樂華 6C [特快] - 不經界限街至加士居道一段彌敦道， 30X, 32, 33A, 36B, 37, 42A, 44, 45, 46 - 只來往新界及深水埗南昌街 35X–於九龍只停新港中心 36A–只來往梨木樹及美孚 38–只來往葵盛及藍田站 40–不經美孚及長沙灣 41A–於九龍只停新港中心 42–往長康: 不經協和小學至石硤尾街休息花園之間各站 42C–只往青衣，不停長安站至綠怡雅苑站 47A, 47X, 81K–不停沙田市中心 52X - 三聖及深水埗 53 – 不經元朗大馬路 54 – 不經元朗大馬路 63X– 只來往新界及美孚 68M – 不經元朗大馬路 68X – 不經元朗大馬路，只來往新界及深水埗 69M – 天水圍只停天水圍市中心總站 69X – 只來往天水圍站(屏欣苑）及深水埗 58X, 59X, 66x 67X – 只來往新界及深水埗 60M - 只來往豐景園及荃灣 60X - 只來往豐景園及深水埗 61X - 只來往豐景園及九龍城碼頭 62X - 只來往豐景園及鯉魚門 61M - 不經友愛/置樂 69P天水圍站（屏欣苑）開出，改經天𧙗苑 73 - 只來往華明-太和帝欣苑(上水方向) 78K - 只來往沙頭角至粉嶺站 79K - 只來往打鼓嶺至粉嶺站 85X–只來往九龍城碼頭及馬鞍山 88X–來往火炭站及藍田站，來回程觀塘道設站 91 - 往清水灣方向不經科大北 91M - 往寶林方向不經科大北 93K - 新柳街調頭 95 - 九龍醫院調頭 98C, 98S - 往美孚. 九龍城後改經太子道西，天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道回復原線, 往坑口北, 長沙灣道改行界限街往九龍城回復原路 203E - 只來往九龍醫院及彩虹 230X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，新港中心為終點站 234X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停美孚站 238X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停美孚站 240X–服務至10:00 242X–不經界限街至柯士甸道一段彌敦道 249X–不停沙田市中心，增停乙明邨 260X – 循環線運作，於九龍只停新港中心 261 - 經置樂來往三聖及上水湖石湖路 264R –只來往元朗形點一太和帝欣苑(上水方向) 286C–服務至10:00 263 - 只來往豐景園及沙田 265B – 天水圍只停天恒總站及只往深水埗 265M – 天水圍只停天恒總站 268B-循環線運作，不經元朗大馬路及於九龍只停新港中心 268C – 不經元朗大馬路 269B – 循環線運作，天水圍只停天水圍市中心總站及於九龍只停新港中心 268P 不入大馬路 269S 天水圍只停天水圍中心總站 64K 只來往元朗西-太和帝欣苑(上水方向) 269C – 天水圍只停天水圍市中心總站 269D-只來往天水圍站(屏欣苑）及沙田火車站，不經元朗大馬路 276 – 天水圍天慈開出改經天城路及天福路，不經元朗大馬路，，上水只停寶石湖路 276A – 天水圍只停天恒總站 276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路 279X – 不停上水站，改停彩園路, 青衣總站設於長青, 只停長康, 青盛苑, 長青 290 - 改寶林總站 290A - 改寶林總站 290B - 不經寶盈花園至尚德 290X - 不經寶盈花園至尚德 297 - 新柳街調頭 297P - 新柳街 101X- 來回程改經東隧及中環灣仔繞道 109–改經西隧 至港澳碼頭 601 - 往九龍方向: 原線至軒尼詩道後，改經馬師道，鴻興道，鴻興道天橋，維園道，永興街返回原線 603 - 廣田起載， 去程正常，往九龍方向原線至軒尼詩道、菲林明道、會議道、鴻興道、鴻興道天橋、告士打道、維園道、永興街後回原路 613 - 東隧直達筲箕灣總站 619 - 往九龍方向, 原線至軒尼詩道後，改經馬師道，鴻興道，鴻興道天橋，維園道，永興街返回原線 671 - 往香港正常，往九道改經堅拿道天橋，維園道，永興街 690 - 往港島方向, 原線至告士打道後，改行夏慤道天橋，干諾道中返回原線+鯉魚門道直去將軍澳道. 往九龍方向原線至軒尼詩道後，改經馬師道，鴻興道，鴻興道天橋，維園道，永興街返回原線+將軍澳道落鯉魚門道入東隧" 690P - 將軍澳道落鯉魚門道入東隧 934A– 短程至港澳碼頭為終點站 935– 短程至港澳碼頭為終點站 936– 短程至港澳碼頭為終點站 936 [特別班]–以告士打道維園為終點站，路線由深盛路泓景臺開出，興華街西、連翔道、西區海底隧道、干諾道中、夏愨道、告士打道、高士威道 開出時間：0745，0810 948– 不停長安，短程至港澳碼頭為終點站 948X– 短程至港澳碼頭為終點站 960, 960P, 961 – 只來往屯門及港澳碼頭/入境大樓 968– 不經元朗大馬路，只來往元朗及港澳碼頭 968X - 不入大馬路 982X, 985–服務至10:00 X42C– 開出時間 0730–0930 (每十五分鐘一班) B1– 天水圍只停天慈總站，不經元朗大馬路 T270 - 只來往祥華-廣東道, 以循環線作, 全日繞經華明，取消花都廣場站，加停大欖隧道(粉嶺頭車0630) 龍運改道： A31 - 原路至荃灣龍德街改行南橋(不停長安) A33 - 往機場：龍門站後改經海皇路、海榮路往三聖邨，不停屯門官立中學、恆順園、恆豐園 往屯門：三聖邨後左轉海榮路、海皇路前往富健花園，不停兆麟政府大樓、青善遊樂場、置樂花園、屯門官立中學 A33P - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向) A33X - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向) 往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂 A36 - 往機場：原線至朗屏邨後改直行朗屏路，宏達路，朗業街，朗日路返回原線。(加停鳯池邨，取消山水樓至谷亭街各站) 往元朗：原線至型點一後，改經安樂路，宏樂街，福喜街返回原線 (取消又新街至元朗公園各站) A37 - 石埗村後右轉屏廈路，天福路，加停天祐苑 A41 - 往機場：取消文化博物館至好運中心 往愉翠苑：取消沙田市中心至文化博物館 A41P - 改行青沙公路 A43 - 華慧園後改彩園路往機場，加停新田運輸交匯處 A47X - 往機場：右轉汀角路、汀太路、吐露港公路北行、大欖隧道、青朗公路、返回原線 (加停大欖隧道) E31 – 來回方向: 不經青衣及沙咀道，直行青山公路加停眾安街站 E32 - 往博覽館：原路至荃富街後改經青衣南橋、青康路(加停長青邨青桃樓至青華苑分站) 往葵芳：經青康路(加停青華苑至長青邨青桃樓)、青衣南橋、然後左轉荃灣路、德士古道天橋返回原線 E32A - 往葵芳南：青馬收費廣場後改行青康路，青衣南橋，荃灣路返回原線 E34A - 往機場：天水圍市中心後直往大欖隧道 E34B - 往機場：山水樓後直往大欖隧道 E42 - 往機場：取消沙田市中心至文化博物館及大圍道至青華苑各站 往博康：取消青華苑至大圍街市各站及文化博物館至好運中心各站

【0610】大埔：吐露港公路已有車行駛。

【0510】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面：所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站；所有輕鐵路綫將維持13至25分鐘一班。705, 706及751P線暫停；761P線在天水圍區，將由天逸改經濕地公園、天榮、天水圍輕鐵站，並返回元朗方向；751線在天水圍區，將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富、天耀站，並返回屯門方向；在屯門區將由市中心改經安定、兆麟、以三聖為終點站；614及614P線往元朗/兆康方向，將由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

【0505】運輸署表示，因馬料水附近交通狀況，來往馬料水至塔門的街渡服務已暫停，直至另行通告。

【0315】大埔：中大示威者召開記者會表示，今早6時起，會重開吐露港公路南、北行車線各一條，為期24小時。其後示威者往公路清理路障。

【0130】紅磡：大批黑衣人繼續用不同雜物，在紅隧口築設路障。

【0125】港鐵表示，今日（15日）港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，將於晚上10時結束；由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站，暫時關閉，列車不停相關車站；屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

【0120】運輸署表示，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：