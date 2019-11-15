【11.15港九直撃】網民多區「和你LUNCH」　銅鑼灣有防暴警巡邏

網民連續5日發起堵塞本港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。 今早(11月15日)多個地區仍有雜物及路障堵塞，包括九龍塘達之路及歌和老街兩邊行車線仍然被大量雜物堵塞；九龍塘城大校園入口及楊建文學術樓門口被膠帶包圍；紅隧來回行車線仍然封閉，地上仍然佈滿雜及路障。 約8時半，港鐵指由於有暴徒在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，東鐵綫全綫暫停；及後防暴警及消防到達九龍塘站東鐵月台了解。

【12:46】中環：示威者在皇后大道中用雜物設路障，部分人阻止車輛前行。

【12:41】中環：參與快閃示威者步出畢打街行車路，大部分人有戴口罩。馬路上車輛行車受阻。

【12:36】中環：上班族今日第五日響應「和你Lunch」行動，有人在畢打街行人路高叫口號，行車路仍暢順。

【12:34】理工大學校園內：有示威者於以投射機一度試射碎石及油漆彈，現場目擊射程能達數十米。

【12:24】約30名防暴在銅鑼灣崇光百貨附近巡邏。

【12:20】港島東中心、太古公園外暫未有人聚集，有保安向在場記者及義務急救員查問身份及所屬媒體。

【12:02】暢運道十字路口仍有10多名穿上裝備的示威者於現場留守

【11:58】現場消息指理工大學校園附近50名防暴警察經已陸續登上警車，暫未有行動，原本在理工大學校園內聚集的示威者陸續散去。

【11:57】大批示威者於理工大學校園內近漆咸道南聚集，據現場消息指有近50名防暴警察於暢運道轉彎位戒備。

【11:52】 九龍塘金城道有數人清除路障，當中有人是浸會醫院職員，表示「條路人人有份用，阻住病人入醫院好大鑊」，故自發協助「開路」；亦有疑似佩備伸縮警棍的休班警員戴上頭盔、太陽眼鏡及口罩清除路障，期間幾度舉起電話拍攝記者。

【11:29】理工大學上空有多架直升機盤旋

【11:25】浸大校園外聯合道的兩邊水馬「城牆」旁，已無示威者看守把關，市民可自由進出；水馬頂及橋頂亦沒有哨兵駐足，有示威者向記者稱：「呢度棄守㗎喇。」

【11:16】九龍塘窩打老道北行車線及聯合道仍然佈滿磚頭、鐵馬、長竹等雜物。而窩打老道南行車線的路障已經移除，恢復行車。

【11:11】 理工大學飯堂內，放置電訊劑的數據卡，供人自取。

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【11:08】 有理工大學舊生到理工大學的「抗爭飯堂」協助派飯，她表示早餐時段即將結束，只剩炒蛋和西多士。

【11:00】理工大學停車場入口仍遭雜物，包括垃圾埇、木板等堵塞，有人將被擊碎的磚頭放於石壆上。

【10:47】理工大學A座平台，可見有一台，設有兩座自製投石機，附近有不少磚頭。

【10:09】九龍塘站列車服務恢復正常

【10:06】九龍塘東鐵綫可陸續恢復紅磡站至火炭站的列車服務。早前九龍塘東鐵路軌一度有汽油彈、玻璃碎。

【10:00】 港鐵金鐘站港島線往柴灣方向，輪候上車乘客眾多，並爭相逼入車廂內；而月台上有兩名軍裝警員。

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【09:55】港鐵九龍塘站警員已拆除封鎖線

【09:22】港鐵九龍塘站約10名防暴警員及5名港鐵職員進入路軌，並前行至隧道調查事件。現場消息指，有示威者跨過歌和老街公園附近圍欄，在路軌隧道旁的斜坡擲下至少一個汽油彈。

【09:12】警員在九龍塘站月台，汽油彈附近位置封上膠帶作調查。

【09:05】有防暴警員稱，消防員已經處理汽油彈，正離開九龍塘站月台。而警員將留守月台調查事件。

【08:46】消防員到達九龍塘站東鐵線月台了解情況

【08:40】九龍塘站東鐵線兩邊路軌有汽油彈及玻璃碎，職員稱汽油彈未有爆開。約10名防暴警員到達月台了解

【08:30】港鐵指由於有暴徒在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵綫紅磡至火炭亦要暫停服務。

【08:00】港大外般咸道依舊有路障。

【07:30】 有數十名防暴在九龍塘站一帶巡視，現時在停留在又一城接駁九龍塘站的行一天橋上。

【07:28】 漆咸道南及暢運道十字路口交界佈滿以磚頭、鐵馬以及大膠帶架設的路障，附近亦有多個遮陣，地下散滿玻璃碎。

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【07:25】九龍塘達之路及歌和老街兩邊行車線仍然被大量雜物堵塞，消防栓繼續不斷射水。「Hi Bye橋」頂有黑衣哨兵駐守，橋下有約十名黑衣人處理物資。有黑衣人向記者稱，現時必須向保安員出示學生證才可進入「Hall Area」。

【07:19】紅隧來回行車線仍然封閉，地上仍然佈滿雜及路障。

【07:10】九龍塘軍營對出的窩打老道暫時行車暢順。

【07:03】九龍塘城大校園入口及楊建文學術樓門口被膠帶包圍，3座學術大樓外均有保安員駐守。有保安員向記者稱，該校學生及職員出示有關證明便可進入各大樓，「街客」和記者則不能進入。

【07:00】港鐵指今早約6時，有「暴徒」向紅磡站對開路段投擲汽油彈，紅磡至旺角東一段路不能行車，至6:40，東鐵綫列車服務陸續回復正常