【11.15港九直撃】網民第五日發起三罷　紅磡站路段曾被擲汽油彈

網民連續5日發起堵塞本港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。 港鐵指，今早約6時，有「暴徒」向紅磡站對開路段投擲汽油彈，紅磡至旺角東一段路不能行車，於6:40，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

【08:00】港大外般咸道依舊有路障。

【07:30】 有數十名防暴在九龍站一帶巡視，現時在停留在又一城接駁九龍站的行一天橋上。

【07:28】 漆咸道南及暢運道十字路口交界佈滿以磚頭、鐵馬以及大膠帶架設的路障，附近亦有多個遮陣，地下散滿玻璃碎。

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【07:25】九龍塘達之路及歌和老街兩邊行車線仍然被大量雜物堵塞，消防栓繼續不斷射水。「Hi Bye橋」頂有黑衣哨兵駐守，橋下有約十名黑衣人處理物資。有黑衣人向記者稱，現時必須向保安員出示學生證才可進入「Hall Area」。

【07:19】紅隧來回行車線仍然封閉，地上仍然佈滿雜及路障。

【07:10】九龍塘軍營對出的窩打老道暫時行車暢順。

【07:03】九龍塘城大校園入口及楊建文學術樓門口被膠帶包圍，3座學術大樓外均有保安員駐守。有保安員向記者稱，該校學生及職員出示有關證明便可進入各大樓，「街客」和記者則不能進入。

【07:00】港鐵指今早約6時，有「暴徒」向紅磡站對開路段投擲汽油彈，紅磡至旺角東一段路不能行車，至6:40，東鐵綫列車服務陸續回復正常