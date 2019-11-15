【11.15市況】科學館今關閉　賽馬會增16間場外投注處暫停服務

連續5日有網民發起罷工罷課示威，港九多區的出現不同的堵路。醫院管理局表示，今日（15日）基於各區出現不同程度的交通狀況，今日部分醫院及診所服務，包括非緊急手術，或會因員工未及上班而受影響，公立醫院的急症室及住院服務目前大致正常。

【11:33】

香港賽馬會今日（15日）宣布，因應最新的情況，並為確保員工及顧客的安全，除較早前已宣佈今天暫停或提早停止服務的場外投注處，另有部份場外投注處今天將會暫停服務。

賽馬會表示，會密切留意有關情況，以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處，顧客可使用其他投注渠道或前往其他地區的場外投注處。

以下的場外投注處，今天暫停服務，當中包括：

1.中環士丹利街

2.中環天星

3. 太子彌敦道

4. 旺角彌敦中心

5. 旺角亞皆老街

6. 上水石湖墟

7. 大埔廣場

8. 葵興

9. 葵芳

10. 葵涌榮芳路

11. 將軍澳尚德

12. 尖沙咀漢口道

13. 尖沙咀寶勒巷

14. 石硤尾偉智街

15. 石硤尾大埔道

16. 西貢

另外，以下場外投注處將提早於下午六時關閉：

1. 灣仔謝斐道

2. 灣仔軒尼詩道

3. 銅鑼灣謝斐道

4. 銅鑼灣波斯富街

【09:35】康文署宣布，因應附近出現的特殊情況，位於深水埗區的石硤尾公園網球場、油尖旺區的香港歷史博物館和香港科學館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。康文署指，會密切留意情況，並公布轄下場地的安排。

康文指提到，會因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全，市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【09:33】工銀亞洲宣布，西灣河分行及旺角分行服務暫停直至另行通知

【09:24】崇光百貨於社交網頁指，崇光銅鑼灣店及尖沙咀店將延遲至上午11時開始營業。

【09:00】衞生署亦宣布，由於交通服務受阻，轄下部分診所或會因員工未及上班而服務受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。衞生署又指，各區或會出現不同程度的交通狀況，假如預約人士未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，無須擔心急於前往應診。

醫管局表示，重大事故控制中心現時會繼續密切監察情況，適時協助服務調配安排。（資料圖片/余俊亮攝）

醫管局表示，假如病人今日未能如期應診，可於稍後致電診所另約診症時間，病人毋須擔心及急於前往應診。

另外，醫管局提到，如員工未能依時返回工作崗位，請盡快通知所屬單位上司，有關單位將會彈性處理，醫管局重大事故控制中心會密切監察情況適時作出服務安排公布，並已啟動應變機制調配人手。

另外，勞工處呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理，並確保僱員安全及機構運作順暢。勞工處又表示，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。