【逃犯條例】網上提燒聖誕樹相類事即發生　官准煽動言論禁令續期

在反修訂《逃犯條例》運動中，示威者經常利用連登及Telegram等應用程式，透過互聯網號召及宣傳各類示威活動，惟政府指部份資訊煽惑他人使用暴力，律政司早前向法庭申請禁令以阻相關言論，獲批臨時禁令。該令今早（15日）到期。司方代表向法庭申請延期時稱，禁令已有一定成效，如專門提供警員個人資料的「老豆搵仔2」今早已被封鎖，另近日仍有些情況，如有人貼文建議燒聖誕樹，翌日即有同類事情發生，認為有延續禁令的必要。香港互聯網協會則認為目前警方已有能執法，質疑禁令的必要性，亦指禁令字眼含糊不清，或令市民容易墮法網。法官考慮過後准相關禁令續期，但須修改禁令部份字眼。

黑衣人闖入又一城商場打爛玻璃，並焚燒聖誕樹。(羅國輝攝)

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「老豆搵仔2」今早亦被封

申請人律政司，香港互聯網協會則要求加入訴訟。

律政司的代表在庭上稱，自臨時禁制令生效後，原本的「老豆搵仔」群組已被封鎖，雖然之後又出現了另有2個新的「老豆搵仔」群組出現，但「老豆搵仔2」在今早亦已被封鎖，而有關煽動暴力的貼文亦減少了，可見臨時禁制令有實際成效。

有人提議燒聖誕樹即有同類事情發生

再者，現時仍有不少網上貼文煽動暴力，並且有人會因相關貼文作出有關暴力行為。申請方舉出3個例子，包括在本周一有貼文建議應燒毀又一城廣場內的聖誕樹，聖誕樹翌日便被縱火；有貼文建議用噴漆塗鴉巴士的擋風玻璃以堵塞交通後，有關情況也的確發生了。

建議燒法院後沙田法院被縱火

此外，在中大學生會會長蘇浚鋒向法庭申臨時禁令阻警方擅進中大當天，有貼文建議若法庭不批禁制令，應該要焚燒法院，而當日沙田法院便遭人縱火。申請方指煽動暴力情況仍然嚴重，望可延續禁令。

11月13日晚上，沙田裁判法院大閘外的花槽遭縱火。（葛珮帆facebook）

辯方認為禁令字眼含糊不清

據了解，在禁令生效後，警方亦以煽惑公眾妨擾罪，拘捕了一名分享了煽動他人毀壞公物貼文的網民。

今天加入訴訟的香港互聯網協會則直指，禁令中「促進」一詞定義不清，傳閱與暴力相關的照片及片段，或已經會令無辜的網民墮入法網。而且警方現時已有行之有效的方法防止他人在網上煽動暴力，包括找出及拘捕煽動暴力的人，並以相關的刑事法例予以起訴。

禁令侵害市民基本權利

協會認為，既然警方已有能力執法，法庭根本沒有必要批出禁令，反而法庭應要考慮到禁令對無辜的人會構成「寒蟬效應」，侵害了言論自由及通訊自由等基本權利。

案件編號：HCA2007/2019