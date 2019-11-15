【直播】張建宗跨部門記者會：局勢急轉直下　香港不再是安全城市

港府公布，今日（15日）下午6時，政務司司長張建宗將聯同公務員事務局局長羅智光、運輸及房屋局局長陳帆、教育局局長楊潤雄和政制及內地事務局局長聶德權，在政府總部地下演講廳舉行跨部門記者會，預計將會提到近日衝突事件的對策。 《香港01》現場直播。

政務司司長張建宗，率領多局長舉行跨部門記者會。（鄭秋玲攝）

政務司司長張建宗指，示威者行為加劇，縱火、擲汽油彈行為不斷，稱單是中大已有400枚汽油彈，又提到有70歲男子被擲磚頭而亡，指政府向死者致深切慰問並向家屬提供協助；另有人被縱火仍需留意。他認為，蒙面者暴徒不能再說是安全城市，習近平關注香港情況，重申嚴重破壞香港繁榮穩定及「一國兩制」施政。



警務處長昨日表示，已據《公安條例》（第245章）第40條，委任一批懲教署人員為特別任務警察，以增加警方的人手和力量。張建宗透露，不排除將來會將安排延至其他紀律部隊。



被捕公務員會即時停職



反修例運動以來，被捕者數以千計，當中包括公務員，張建宗表示，被捕公務員將即時停職，提醒各公務員不要作違法行為。公務員事務局局長羅智光指，剛向全體公務員發信，指有感社會被暴力催殘，提醒同事在嚴嵕情況下，毋須畏懼，應多積極思考如何幫香港止暴制亂，他強調政府對公務員犯法「零容忍」，對於有公務員疑參與違法行為被捕，他稱，基於公眾利益，有關公務員會被停職，若被定罪，政府亦按既定機制採紀律行動，絕不姑息。

張建宗回應記者提問時表示，將被捕公務員停職，是法治框架下、合情合理的決定。羅智光則拒絕回應被捕公務員人數或職級，只稱被捕後、進行調查期間已只需要停職，他又對個別公務員被捕感遺憾，惟政府要保護公眾利益，不能讓被捕者如常返回崗位、履行原來工作，重申作為公務員要堅持法治。另外，張建宗又說，政府會全力支持及為法院提供所需資源，以處理被捕人士。

陳帆：紅隧收費亭破壞嚴重 未能重開



運房局局長陳帆指，吐露港公路是重要交通命脈，承辦商人員今日欲清路障時，被人以弓箭威嚇，後來與警方商討後，才繼續清理，最終在中午左右重開南北行各一條行車路；至於多次遭縱火的紅磡海底隧道，收費亭內外被嚴重焚燒，燒至電線外露，未能重開。他形容路面公共交通受嚴重影響，專營巴士只能提供有限度服務。

至於港鐵，陳帆指港鐵系統受大肆攻擊，其中東西鐵及輕鐵影響最嚴重，他批評有人向運作中的列車投汽油彈及雜物是置市民於不顧，不同破壞行為亦對列車安全帶來大威脅，嚴重危害乘客安全。

教育局局長楊潤雄則表示，近日社會情況影響逾百萬名學生的學習權，他反問為何年幼學童要被「攬炒行為」影響。他又說，大學亦被不同人士影響及破壞，令大學成為「暴力溫床」。他指，自己面對大學情況責無旁貸，會全力支持校方，若有校方認為難以控制，可向政府求助，政府會全力支援，惟他希望「暴力示威者停手」，示威者可和平散去，還學生安全學習環境。

楊潤雄又說，中大在校方努力下，仍被大肆破壞，政府將與各大學保持溝通，會在適當時採取行為，確保市民出行權。

港府對舉行區選決心不變 正積極籌備區會選舉



本港區議會選舉擬於本月24日舉行，張建宗強調港府至今仍希望可舉行安全有序、公平公正的選舉。香港政制及內地事務局長聶德權重申，港府對舉行區議會決心不變，仍然積極籌備區議會工作，包括今日亦舉行了跨部門會議，密切監測每日情況，確保選舉如期進行。

▼11月15日各區情況▼