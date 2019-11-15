【11.15】港鐵周六晚10時收車　三個車站繼續關閉

反修例風波持續，今日（15日）繼續有人響應網上號召，阻塞交通及在港鐵進行不合作運動。 港鐵晚上總結今日情況，指東鐵路軌今日至少5次被投擲汽油彈、太子站路軌亦有人拋下燃燒物，批評有關行為對乘客和港鐵員工安全構成嚴重威脅，透露已報警跟進。 港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，明日（16日，星期六）服務於晚上10時結束。大學站、上水站及東涌站關閉，列車亦不停相關車站。

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港鐵周六（16日）服務情況：

• 服務於晚上10時結束。 • 三個車站包括大學站、上水站及東涌站關閉，列車亦不停相關車站。 • 由頭班車起，東鐵綫只維持來往紅磡站至火炭站，大埔墟站至羅湖站/落馬洲站的列車服務。東涌綫只維持香港站至欣澳站。 • 兩條免費接駁巴士分別來往大埔墟站至錦上路站，以及來往東涌站至欣澳站。 • 個別車站的出入口亦會暫時關閉。 • 輕鐵友愛站及翠湖站暫停服務。

↓↓東鐵大學生近日被嚴重破壞情況↓↓

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大學站爛車未能多走 東鐵服務續斷開兩段

港鐵表示，由於今天有多個車站、列車及鐵路設施受到攻擊及惡意破壞，維修人員需在安全情況下到各車站檢查、評估及復修受破壞設施，明早可能仍有一定數量的車站未能重開，市民明早出行前務必留意最新的車務資訊。

大學站被縱火及破壞的列車仍未能移走，經詳細風險評估後，料大學站需較長時間復修，故大學站仍需關閉一段時間，來往火炭站至大埔墟站的列車服務繼續暫停。

另因應吐露港公路路面情況，港鐵安排了免費接駁巴來往東鐵線大埔墟站和西鐵線錦上路站，讓新界北乘客可考慮經大埔墟站使用西鐵線往返市區。

紅磡站及九龍塘站對開路軌遭五擲汽油彈

港鐵指，有設施今日繼續遭破壞，包括東鐵線紅磡站及九龍塘站對開路軌範圍，先後至少5次被投擲汽油彈，令來往紅磡站和火炭站的列車服務一度暫停或局部受影響。而太子站路軌下午亦遭人拋下燃燒物，及後證實為燒焦報紙及石油氣罐。

另外，不合作運動亦繼續出現。港鐵指，早上繁忙時間多條鐵路線均有列車被人不斷阻礙車門。西鐵線天水圍站早上有乘客糾紛，加上多個車站有人持續阻礙車門，影響列車運作，元朗站至兆康站的列車由7時許至10時許一度被迫暫停。

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港鐵再次強烈譴責向車站﹑路軌範圍及列車投擲燃燒品及擅闖路軌的示威者，批評有關行為對乘客和港鐵員工安全構成嚴重威脅，透露港鐵已就事件報警，並保留追究權利。