【11.17】警方：理大一帶已達暴亂程度　有警員面罩中鋼珠

示威者連日在理工大學附近集結堵路，今日（17日）再與警方爆發衝突，汽油彈、催淚彈橫飛，警方出動水炮車驅散。衝突期間，除了一名傳媒聯絡隊隊員被箭射中小腿，亦有一名防暴警面罩中鋼珠，但並無受傷。 警方並指，理工大學一帶的暴力行為已達暴亂程度（have escalated to rioting），任何留守並協助暴徒的人都可能干犯暴動罪。

一名警員面罩被鋼珠擊中，鋼珠留在鼻樑位置。（警方圖片）

防暴警罩近鼻樑位置中鋼珠

警方指，「暴徒在理工大學附近，持續以致命武器，包括磚頭、汽油彈、弓箭及鋼珠等，攻擊警方防線」，中午約2時，繼一名傳媒聯絡隊隊員被箭射中小腿，同一時間，另一名防暴警員亦在漆咸道南和柯士甸路交界，被鋼珠擊中面罩近鼻樑位置，該名警員並無受傷。

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警：巨型彈叉射程達三、四十米 記者及急救人員同受威脅

警方表示，暴徒亦於理工大學A座附近，近漆咸道南的平台，不斷用巨型彈叉將汽油彈及硬物射向在場警員。巨型彈叉的射程達三、四十米，這些攻擊對在場所有人，包括警員、記者及義務急救人員，構成嚴重生命威脅。另外，校園內藏有大量的攻擊性武器，以及包括易燃液體的危險品，對公眾安全構成極嚴重威脅。

警方警告，理工大學一帶的暴力行為已達暴亂程度，任何留守並協助暴徒的人都可能干犯暴動罪（Taking Part in a Riot）。警方警告暴徒及所有支援暴徒的人，馬上停止違法行為及離開校園。現時附近仍有大批傳媒正在採訪，警方勸喻在場記者留意自身安全，不要妨礙警方的執法行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。