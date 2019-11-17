【逃犯條例】港鐵周一晚上11點收車　東鐵全線通行　大學站續關閉

各區繼續有堵路及衝突，港鐵指，各條綫路(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務，明天（18日） 服務時間於晚上11時結束，而由頭班車起，東鐵綫維持來往紅磡站至羅湖站/落馬洲站的列車服務(不停大學站)，而輕鐵車輛不經翠湖站、友愛站。

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港鐵指，各條綫路(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士今晚的尾班車已從各綫總站開出。而經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務，明天(11月18日)將於晚上11時結束。

而由頭班車起，東鐵綫維持來往紅磡站至羅湖站/落馬洲站的列車服務，但不會停大學站。大學站繼續關閉，個別車站的出入口亦會暫時關閉。

港鐵會安排免費接駁巴士於上午及下午繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站，而輕鐵車輛不經翠湖站、友愛站。

港鐵指，會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間、臨時關閉個別車站或暫停個別路段，請乘客預早計劃行程。

港鐵又指，東鐵綫火炭站至大埔墟站路段明天重開恢復行車。然而，由於大學站的車站設施及附近的軌旁信號系統設備損毀嚴重，需要較長時間復修，所以東鐵綫列車將不停大學站，行經該站附近路段時亦需要以時速不高於 22公里的限制車速行駛，以確保安全。

直通車繼續暫停

另外， 城際直通車服務明天會繼續暫停，而港鐵會安排免費接駁巴士，在早上及傍晚繁忙時間往返大埔墟站及錦上路站，以紓緩東鐵綫的壓力。港鐵呼籲使用東鐵綫的乘客提早出門，並密切留意港鐵公司透過港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播，以及傳媒發放有關服務安排的最新資訊。

港鐵指，昨日（11月16日）始能派出維修人員到大學站就損壞情況進行詳細評估及計劃如何進行復修工作，以及移走被破壞的列車。工程人員亦仔細檢查了火炭站至大埔墟站路段的狀況，確保行車安 全後才決定明天恢復行車。 考慮到過去多日新界北居民在出行上已面對極大困難，港鐵呼籲有關人士停止破壞行為，切勿向鐵路設施及營運中的列車投擲外物。假如乘客、港鐵人員或鐵路的安全受到威脅，我們在逼不得已下或需要再暫停部份車站或路段的服務， 這將會對乘客造成極大不便。