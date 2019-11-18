公大致家長公開信：面授改網上授課　盡一切努力確保學生愉快學習

香港公開大學校長及多名教授周日（18日）在Facebook上向學生家長發表公開信，指過去幾個月的社會動蕩嚴重影響學習環境，為了令同學們在這個困難時期可以繼續學習，大學管理層與各學院院長決定由‪周一（18日）起將教學模式從面授改為網上授課，直到秋季學期結束為止。

公開信由校長黃玉山、學術副校長關清平、行政及發展副校長唐創時等人聯署。信中表示，過去幾個月的社會動蕩導致廣泛的交通中斷和暴力升級，嚴重地影響師生往返校園和大學的學習環境，而校方與家長一樣，為上述情況對學生安全和學習進度所構成的影響而擔憂。

公開信稱，校方會保證學生的安全和學業；為了使同學們在這個困難的時期可以繼續學習，大學管理層與各學院院長慎重商議後，決定由‪2019年11月18日起將教學模式從面授改為網上授課，直到秋季學期結束為止，從而盡量令同學們無需回到校園仍可繼續學習。

公開信又謂，在秋季學期餘下的數周中，教授們將與學生保持緊密聯繫，以作出需要的安排及支援同學的學習，大學會繼續密切留意香港的最新發展，並作出適當的調整，以達成學術使命，「我們關心每一位同學，並決心盡一切努力確保他們的能愉快地學習和有健康的發展。我們冀望動蕩的情況能早日消失，社會儘快回復平靜，使我們能在教職員和同學的共同努力下，恢復校園的安全與平和。」

公開信全文↓↓↓

尊敬的公大學生家長：

過去幾個月的社會動蕩導致廣泛的交通中斷和暴力升級，因而嚴重地影響了師生往返校園和大學的學習環境。大學與您們一樣，為上述情況對學生安全和學習進度所構成的影響而擔憂。

我們向您們保證，學生的安全和學業對大學至關重要。為了使同學們在這個困難的時期可以繼續學習，大學管理層與各學院院長慎重商議後，決定由 2019年11月18日起將教學模式從面授改為網上授課，直到秋季學期結束為止，從而盡量令同學們無需回到校園仍可繼續學習。香港公開大學擁有三十年的遙距教學經驗，精通遙距教學技巧，並設有完善的網上學習平台，包括網上學習系統（ OLE）、iBookcase教材庫及內置學習工具、和為個別學科專門設計的移動應用程式等。校方亦為所有教員配備攝錄器材，可支援與PowerPoint同步的課堂錄製，以通過OLE進行廣播。個別教授和課程主任亦會採用各種方法增強遙距學習的成效，例如增加網上輔助教材和修改作業及評估方法等。

在秋季學期餘下的數週中，教授們將與學生保持緊密聯繫，以作出需要的安排及支援同學的學習。大學會繼續密切留意香港的最新發展，並作出適當的調整，以達成我們的學術使命。我們關心每一位同學，並決心盡一切努力確保他們的能愉快地學習和有健康的發展。我們冀望動蕩的情況能早日消失，社會儘快回復平靜，使我們能在教職員和同學的共同努力下，恢復校園的安全與平和。感謝您們的理解和支持。

香港公開大學

校長黃玉山教授

學術副校長關清平教授

副校長(行政及發展) 唐創時教授

人文社會科學院院長鄺志良教授

李兆基商業管理學院院長區啟明教授

教育及語文學院院長張國華博士

署理護理及健康學院院長李燕瓊教授

科技學院院長王富利教授

李嘉誠專業進修學院院長曾德源博士