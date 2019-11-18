【11.18交通】港鐵周二晚11時收車　紅磡等五站關閉

11月18日交通消息： 港鐵：港鐵各綫（機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。 東鐵線：來往紅磡站至旺角東站、及來往火炭站至上水站暫停服務。 西鐵線：來往紅磡站至尖東站暫停服務。 東鐵綫及西鐵綫的紅磡站、大學站、大埔墟站、太和站及粉嶺站，及荃灣綫和觀塘綫的尖沙咀站、油麻地站，不會開放。

香港理工大學附近由前日（16日）起成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙及激戰，戰火至今未息。（羅國輝攝）

【23:05】港鐵：經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務，明天（19日)將有以下安排：

• 服務時間於晚上11時結束

• 黃埔站、尖沙咀站、尖東站、紅磡站、大學站關閉。個別車站的出入口亦會暫時關閉。

• 由頭班車起，東鐵綫維持來往旺角東站至羅湖站/落馬洲站的列車服務(不停大學站)。

• 免費接駁巴士於上午及下午繁忙時段來往大埔墟站至錦上路站。

• 輕鐵車輛不經翠湖站、友愛站

【21:19】港鐵表示，因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，車站實施特別措施，乘客只可使用D入口進入車站，以及使用K出口離開車站。

如前往乘搭高鐵，請帶同即日車票/購票憑證及有效旅遊證件，於D入口進站。香港西九龍站將不設現場售票。

綠化空間、天空走廊、車站停車場、車站落客區及的士站暫停開放。

【20:56】民政事務總署表示，因土瓜灣前往九龍西區的交通道路受嚴重堵塞、受阻，為便利居民在早上繁忙時間出行，署方將於明日（19日）上午7時至10時，安排免費接駁巴士前往港鐵站，詳細路線如下：

A線 －馬頭角道（近欣榮花園）至九龍灣港鐵站；

B線 －馬頭角道（近欣榮花園）至何文田港鐵站；

C線 －馬頭圍道（近天光道）至九龍灣港鐵站；及

D線 －土瓜灣道（近益豐大廈）至何文田港鐵站。

【20:18】民政事務總署表示，因應今日晚上的特別情況，政府會延長以下臨時運輸服務至今日晚上十時結束：

免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭；及

免費旅遊巴士服務來回大埔海濱公園大景街迴旋處至大埔墟港鐵站（新達廣場上車位置）

由於吐露港公路來回行車線經已重開，明日不會再繼續上述的臨時服務。

【19:40】東鐵綫被干擾車站，部分恢復服務，列車服務安排如下：

紅磡至旺角東站，暫停服務旺角東站至羅湖/落馬洲站，約7.5至15分鐘一班車 (不停大學站)旺角東站至落馬洲站，約23分鐘一班車 (不停大學站)

11月18日下午約5時半，理大附近、漆咸道南有大批示威者再度聚集，組成傘陣與警方對峙。有黑衣人投擲汽油彈，警方亦出動水炮車及銳武裝甲車堵截。（張浩維攝）

【19:30】港鐵：佐敦站關閉。

【18:53】港鐵表示，由於車站外有突發情況，為保障乘客及員工安全，西鐵綫尖東站需要關閉，列車不停有關車站。西鐵綫目前只維持柯士甸站至屯門站的列車服務。

東鐵綫現時可維持：旺角東站至太和站及上水站至羅湖/落馬洲站；太和站至上水站暫停服務。

港鐵正安排免費接駁巴士行走大埔墟至上水站（中途停粉嶺站），即乘客如果要去粉嶺、上水，要在大埔墟站轉乘接駁巴士。

【18:30】港鐵表示，今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討後，今晚將會繼續關閉。有關車站包括：

觀塘綫及荃灣綫：(油麻地站)

荃灣綫：尖沙咀

東鐵綫：紅磡站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、

另外，以下車站將於今晚9時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣綫：葵芳站、(旺角站)、佐敦站

觀塘綫：黃埔站、(旺角站)、黃大仙站、觀塘站、

港島綫：銅鑼灣站、西灣河站、香港大學站

東鐵綫：沙田站

西鐵綫：尖東站、元朗站、

馬鞍山綫：馬鞍山站、沙田圍站

將軍澳綫：將軍澳站、坑口站

＊括弧內為轉車站

【18:30】港鐵：因應機管局及政府要求，機場快線今晚（18日) 11時起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務晚上 10 時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

【17:35】運輸署宣佈：港鐵各綫（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。

港鐵服務會作出以下調整：

東鐵線:

來往紅磡站至旺角東站暫停服務。

來往旺角東站至火炭站：每6分鐘一班

來往火炭站至上水站：暫停服務

來往上水站至羅湖站：每10-12分鐘一班

來往上水站至落馬洲站：每16-22分鐘一班

西鐵線:

來往紅磡站至尖東站暫停服務。

來往尖東站至屯門站：每3.5分鐘一班

以下車站不會開放：

-東鐵綫及西鐵綫：紅磡站、大學站、大埔墟站、太和站及粉嶺站

-荃灣綫及觀塘綫：尖沙咀站及油麻地站

【17:29】運輸署宣佈，因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-漆咸道南介乎加士居道及寶勒巷

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-彌敦道(來回方向)介乎咸美頓街及海防道

-加士居道近伊利沙伯醫院(來回方向)

-漆咸道北(來回方向)近蕪湖街

-蕪湖街介乎漆咸道北及機利士南路

-東九龍走廊及啟德隧道(觀塘方向)

-東九龍走廊(尖沙咀方向)

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

【17:30】運輸署宣佈，由於強風，港珠澳大橋主橋已實施以下特別交通及運輸安排：

(i)港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80 公里；

及 (ii)港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60 公里。

【17:19】九巴：因應主辦機構宣布取消於11月22日至25日，在紅磡香港體育館舉行的張敬軒演唱會，九巴原定開辦的11條特別路線亦會於該四天取消服務。

【17:15】科學園黃昏巴士加強服務: 272S-尾班車延張服務時間至20:00；74D, 271X- 加開特別班

港島東往屯門/元朗 960B, 968X延長服務時間

東九龍來往中環/西區101X (堅尼地城-觀塘) 延長服務時間

九巴

路線正常

3D, 3M, 5M, 6P, 6D, 7M, 11C, 13M, 14B, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 60M, 61X, 61M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 234C, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261, 261P, 263, 263A, 263C, 265M, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269P, 269C, 269D, 269M, 269S, 270, 272E, 273A, 273B, 273D, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 606X, 960A, B1

改道行駛：

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡。往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨,畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑

2X 往美孚正常，往樂華改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

9 - 只來往彩福至九龍醫院

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 只來往海麗邨至渡船街

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往順天至九龍醫院

28 - 只來往新柳街至樂華

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往屯門市中心至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往屯門市中心至深水埗南昌街

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D- 加開特別班, 由天賦海灣開出往觀塘1810,1840; 觀塘碼頭開: 1755, 1855

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至新柳街

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田北

93K- 只來往新柳街及寶林

95 - 只來往九龍醫院至翠林

98C - 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S - 不經旺角及太子，改經太子道西

101X - 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、非繁忙時段途經安定友愛及豐景園

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

269B - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站

271X -西九龍站特別班次經科學園, 西九龍站開17:30,18:00,18:30

272S - 往鑽石山站尾班車延至20:00;

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 (利安開0530- 2130）

296C - 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往新柳街及將軍澳

307 -往九龍/新界停: 中環碼頭,大會堂,入境事務大樓, 興發街

307P -不經西灣河

373 -往九龍/新界停: 香港站,大會堂,入境事務大樓, 興發街

601 - 只來往寶達及大會堂, 往九龍/新界停: 大會堂, 入境事務大樓,七海商業中心後原路往九龍

603 - 往九龍/新界停: 中環碼頭,大會堂,入境事務大樓, 興發街; 往港島路線不變

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619 - 往港島原路; 往九龍, 港島區停: 港澳碼頭, 大會堂,入境事務大樓,七海商業中心後原路往九龍

619X - 往九龍, 港島區停: 港澳碼頭, 大會堂,入境事務大樓、七海商業中心後原路往九龍

641- 往港島改經告士打道、夏愨道天橋、干諾道中原線往港澳碼頭; 往九龍, 港島區停: 港澳碼頭.大會堂,入境事務大樓、灣仔碼頭後往九龍

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

673 -往九龍/新界停: 香港站,大會堂,入境事務大樓, 興發街

678 - 不經西灣河

680 -只來往馬鞍山及大會堂, 往九龍/新界停: 大會堂, 入境事務大樓,七海商業中心後原路往九龍

680X -上客站設於: 灣仔入境事務大樓

681 -往港島原線; 往九龍/新界停: 香港站,大會堂,入境事務大樓, 興發街

690 - 往港島改經告士打道、夏愨道天橋、干諾道中原線往中環; 往九龍/新界停: 交易廣場,大會堂,入境事務大樓, 七海商業中心後原路往九龍

934A - 港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

935 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

936 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

948 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

960 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

960B - 加強服務, 延長服務時間:16:45-20:00

961 - 港島區往新界停會展,入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

968 -港島區往新界停灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,,皇后街

968X- 延長服務時間:17:00-20:15改道不停匯豐總行-永吉街, 模範後加停: 天后總站, 景隆街, 舊灣仔警署, 分域街, 皇后像廣場, 砵典乍街, 林士街, 皇后街

978-港島區灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

980X-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街

981P-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街

982X-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街

985-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北 區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務

龍運

所有路線正常。

下午1時50分，示威者再次打算由理大校園突圍，多人被制服。（鄭子峰攝）

【16:45】科學園黃昏巴士加強服務：272S - 尾班車延張服務時間至20:00；74D, 271X- 加開特別班。

港島東往屯門/元朗 960B, 968X延長服務時間。

東九龍來往中環/西區101X (堅尼地城-觀塘) 延長服務時間。

九巴

路線正常

6P, 3D, 3M, 5M, 7M, 11C, 13M, 14B, 23, 23M, 26M, 28B, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 60M, 61X, 61M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 234C, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261, 261P, 263, 263A, 263C, 265M, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269P, 269C, 269D, 269M, 269S, 270, 272E, 273A, 273B, 273D, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 606X, 960A, B1

改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡。往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨,畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑

2X 往美孚正常，往樂華改經界限街

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6D - 只來往美孚至彩虹

9 - 只來往彩福至九龍醫院

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 - 只來往海麗邨至渡船街

13D - 只來往九龍醫院至寶達

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往順天至九龍醫院

28 - 只來往新柳街至樂華

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

45 - 只來往新界至深水埗南昌街

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往屯門市中心至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往屯門市中心至深水埗南昌街

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D- 加開特別班, 由天賦海灣開出往觀塘1810,1840; 觀塘碼頭開: 1755, 1855

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至新柳街

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田北

93K- 只來往新柳街及寶林

95 - 只來往九龍醫院至翠林

98C - 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S - 不經旺角及太子，改經太子道西

101X - 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、非繁忙時段途經安定友愛及豐景園

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

269B - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站

271X -西九龍站特別班次經科學園, 西九龍站開17:30,18:00,18:30

272S - 往鑽石山站尾班車延至20:00;

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 (利安開0530- 2130）

296C - 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往新柳街及將軍澳

307 -往九龍改干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、東區走廊原線往九龍

373 - 往港島原線; 往九龍改干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、東區走廊原線往九龍601 - 往港島改經清風街天橋、維園道、告士打道、夏愨道天橋、干諾道中、大會堂為循環點﹑干諾道中、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍

603 - 往港島原線; 往九龍改干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、東區走廊原線往九龍

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619- 往港島原路; 往九龍改經干諾道中停大會堂站﹑夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍

619X- 往九龍改經干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園遁、永興街、英皇道原線往九龍

641- 往港島改經告士打道、夏愨道天橋、干諾道中原線往港澳碼頭; 往九龍改經干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道原線往九龍

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

673 -循環線運作, 港島只停百德新街，入境事務大樓

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

680 -往港島改經清風街天橋、維園道、告士打道、夏愨道天橋、干諾道中、大會堂為循環點﹑干諾道中、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、永興街、英皇道原線往九龍680X -上客站設於: 灣仔入境事務大樓

681 -往港島原線; 往九龍改干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園道、東區走廊原線往九龍

690 - 往港島改經告士打道、夏愨道天橋、干諾道中原線往中環; 往九龍改經干諾道中停大會堂站﹑、夏愨道天橋、告士打道停入境事務大樓、菲林明道、會議道、鴻興道、維園遁、永興街、英皇道原線往九龍

934A - 港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

935 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

936 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,,皇后街

948 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,,皇后街

960 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,,皇后街

960B - 加強服務, 延長服務時間:16:45-20:00

961 - 港島區往新界停會展,入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,皇后街

968 -港島區往新界停灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街, 林士街,,皇后街

968X- 延長服務時間:17:00-20:15改道不停匯豐總行-永吉街, 模範後加停: 天后總站, 景隆街, 舊灣仔警署, 分域街, 皇后像廣場, 砵典乍街, 林士街, 皇后街

978-港島區灣仔北, 灣仔碼頭, 入境事務大樓, 砵典乍街,皇后街

980X-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街(原站)

981P-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街(原站)

982X-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街(原站)

985-於港島區金鐘東總站, 灣仔入境事務大樓, 皇后像廣場至皇后街(原站)

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務

龍運

所有路線正常

示威者和警方於漆咸道南對峙，警發射多枚催淚彈。（梁鵬威攝）

【16:22】港鐵：大學站附近亦被投擲外來物，影響列車服務。東鐵綫現時可維持旺角東站至火炭站及上水站至羅湖/落馬洲站。港鐵正安排免費接駁巴士，行走火炭至上水站。​另外，有免費接駁巴士，正行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站，疏導乘客



【16:10】港鐵：東鐵綫粉嶺站附近有人投擲外物至路軌範圍，影響列車安全運作。東鐵綫大埔墟以北路段即時暫時停服務，現時只維持旺角東站至大埔墟站的列車服務及上水站至羅湖/落馬洲站。現正安排免費接駁巴士行走大埔墟至上水站。



​【14:59】港鐵：尖沙咀站被擲汽油彈，車站關閉。



【14:46】港鐵：由於油麻地站車站設施剛被破壞，為保障乘客及員工安全，荃灣綫及觀塘綫列車不停油麻地站，車站亦需要關閉



【13:30】



九巴



路線正常

3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M,61M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 99, 211, 213M, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261, 261P, 265M, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269M, 269S, 270, 272E, 273A, 273B, 273D, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 296A, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 678, 680, 680X, 960X, 968X, B1

改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 全日循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停匯民道西九龍站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

2F - 來回改經龍翔道, 不經歌和老街及橫頭磡。往長沙灣加停永光書院, 天馬苑, 豐力樓, 畢架山花園, 澤安邨; 往慈雲山加停澤安邨,畢架山花園, 豐力樓, 天馬苑

5 - 只來往新柳街至富山

5C - 只來往新柳街至慈雲山

6D - 只來往美孚至彩虹

9 - 只來往彩福至九龍醫院

11K - 只來往新柳街至竹園

11X - 只來往新柳街至上秀茂坪

12 -只來往海麗邨至廣東道, 不經尖東站及麼地道

14 - 只來往新柳街至油塘

15 - 只來往新柳街至藍田北

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

26 - 只來往新柳街至順天

27 - 只來往順天至九龍醫院

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛(東)至藍田北

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，九龍只停匯民道西九龍站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

74D - 另設短程班次來往大埔至觀塘經科學園

75X - 往九龍城碼頭：按平日早上繁忙時間特別班次路線運作 往富善：按平日下午繁忙時間特別班次路線運作 (行經彩虹道，富豪東方酒店; 不經橫頭磡一帶)

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停匯民道西九龍站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田北

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往新柳街及寶林

95 – 只來往九龍醫院至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X -全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

234X - 全日循環線運作，加停美孚，於九龍只停匯民道西九龍站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、非繁忙時段途經安定友愛及豐景園

260X - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

269B - 循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍只停匯民道西九龍站

280X - 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停匯民道西九龍站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296C - 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往新柳街及將軍澳

307 -只來往大埔及灣仔北, 港島區只停灣仔入境事務大樓

601 –只來往九龍至天后, 循環線運作, 往九龍方向, 港島區只停銀幕街至港運城

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619 -只來往順利至天后, 循環線運作, 來回不停牛頭角, 觀塘。九龍區只停順利至順天, 藍田站, 東隧收費廣場， 港島區只停銀幕街至港運城

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

673 -循環線運作, 港島只停百德新街，入境事務大樓

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

680 -只來往馬鞍山至天后, 循環線運作, 往新界方向, 港島區只停銀幕街至港運城

681 - 只來往馬鞍山及灣仔北, 港島區只停灣仔入境事務大樓

690 – 只來往將軍澳至天后，循環線運作, 往新界方向, 港島區只停銀幕街至港運城

934 – 以港澳碼頭為終點站

935 - 以港澳碼頭為終點站

936 - 以港澳碼頭為終點站

948 - 以港澳碼頭為終點站

960 –循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

961 –循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

968 -循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

978 -循環線運作, 港島區只停港澳碼頭,皇后街

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停匯民道西九龍站

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務



龍運



路線正常

A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42,R8, S1, S64, S64C, S64P



改道行走

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)



其餘路線暫停服務

【13:21】港鐵表示，黄埔站目前已恢復運作，觀塘綫列車可停黃埔站。

【13:17】運輸署宣佈因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：



九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-彌敦道(來回方向)介乎加士居道及堪富利士道

-加士居道近伊利沙伯醫院(來回方向)

-東九龍走廊(來回方向)近蕪湖街

香港

-畢打街介乎干諾道中至德輔道中

-民耀街及龍和道的交界



【12:54】運輸署宣佈因應道路狀況，下列的路段暫時阻塞/封閉：

九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(來回方向)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

-彌敦道(來回方向)介乎加士居道及堪富利士道

-加士居道近伊利沙伯醫院(來回方向)

-東九龍走廊(尖沙咀方向)近蕪湖街

香港

-畢打街(來回方向)介乎干諾道中及德輔道中

下午2時許，示威者第三度欲逃出校園，當他們從理大正門衝出欲突圍，惟他們一出現，警方立即出動水炮車。（蔡正邦攝）

​​【10:10】新巴城巴宣布，30 多條路線暫停服務，包括3A, 23B, 81A, 702A, 702S, 101, 101X, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113；21 條路線改道行駛，包括20, 111, 115, 182, 619, 694, 701, 701A, 796X, 970, 970X, 971, 973, A21, A29, A29P, B3, E21A, E21, E22, E22A。



【10:00】九巴表示，以下路線正常：



3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 261P, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, , 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 690P, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 690P, 960X, 968X, B1, T74, X42C, X42P



改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停西九龍站總站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往美孚至彩虹

9 - 只來往彩福至九龍醫院

14 - 只來往鯉魚門至富豪東方酒店

16 - 只來往廣田至九龍醫院

24 -只來往啟業至九龍醫院

27 - 只來往順天至九龍醫院

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛至藍田站

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X廣福街市特別班 - 廣福街市開出班次繞經科學園

75X – 循環線運作，按早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔（行經彩虹道，富豪東方酒店；不經橫頭磡一帶）

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停西九龍站總站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

88X - 全日來往火炭至藍田站

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往富豪東方酒店及寶林

95 – 只來往九龍醫院至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

203E -只來往彩虹至九龍醫院

213D – 只來往九龍醫院至秀茂坪

230X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、安定及豐景

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

261 – 於屯門不經安定及友愛

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 以西九龍站總站為終點站

269B - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

280X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296A - 將軍澳只停唐德街臨時總站

296C - 將軍澳只停唐德街臨時總站, 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

307 - 往港島方向正常, 往大埔方向,港島區只停: 中環碼頭, 交易廣場總站(681站),大會堂,入境事務大樓

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

681 - 往港島方向不變, 往馬鞍山方向只停香港站至大會堂, 加站於入境事務大樓

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

934 – 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

935 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

936 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

948 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

960 – 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停青雲站、聖彼德堂，往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及會展；往屯門方向於港島區停會展、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向於港島區停停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968元朗公園特別班 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

978 - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

982X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北（982X愉翠苑開出班次延長至上午1000）

T270 – 循環線運作，由粉嶺祥華開出，北區停T270沿線各站， 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

其餘路線暫停服務



龍運



路線正常

A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X



改道行走

A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)



其餘路線暫停服務



【09:48】現在已過了早上繁忙時間，行走東鐵綫大埔墟站至西鐵錦上路站的免費接駁巴士暫停服務。



【09:20】新巴城巴宣佈，40 多條路線暫停服務，包括3A, 23B, 81A, 81S, 82M, 82S, 91A, 93, 93A, 95P, 702A, 702S, 101, 101X, 102, 103, 104, 106, 106A, 107, 109, 110, 111P, 112, 113, 115P, 116, 117, 118, 170, 171, 301, 720A, 796P, 969B, 969X, A20, A22, B3X, B3M, E23, E23A, H1, H1A, H2；30 多條路線改道行駛，包括20, 88X, 111, 115, 182, 307P, 608, 780, 789, 619, 678, 694, 701, 701A, 796C, 796E, 796X, 969, 970, 970X, X970, 971, 973, A21, A29, A29P, B3, E21A, E21, E22, E22A, E22C, E22S, E22X

彌敦道被堵，示威者築起路障。(羅國輝攝)

【09:00】九巴表示，以下路線正常：



3D, 3M, 7M, 11C, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74K, 74X, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89B, 89C, 89D, 89X, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 234D, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258D, 258P, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, , 277E, 277X, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 290, 290A, 290X, 298E, 299X, 302, 307A, 307B, 307P, 373, 601P, 619X, 621, 690P, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 690P, 960X, 968X, B1, T74, X42C, X42P

改道行駛



1 - 只來往基堤道至竹園

1A - 只來往基堤道至秀茂坪

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停西九龍站總站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往美孚至彩虹

14 - 只來往鯉魚門至富豪東方酒店

16 - 只來往廣田至富豪東方酒店

27 - 只來往順天至富豪東方酒店

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

38 – 只來往葵盛至藍田站

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至鯉魚門邨

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X廣福街市特別班 - 廣福街市開出班次繞經科學園

75X – 循環線運作，按早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔（行經彩虹道，富豪東方酒店；不經橫頭磡一帶）

80 - 只來往美林至觀塘，全日繞經顯徑、隆亨

80A - 提供往觀塘服務（服務時間：0700-0800）

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停西九龍站總站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

87E - 於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田站

89 - 來回方向改經觀塘道

93K- 只來往富豪東方酒店及寶林

95 – 只來往富豪東方酒店至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

213D – 只來往富豪東方酒店至秀茂坪

230X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

259D – 全日不經屯門市中心、安定及豐景

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

261 – 於屯門不經安定及友愛

261P - 只來往屯門至彩蒲苑彩顏閣

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B - 以西九龍站總站為終點站

269B - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

269B天恩特別班 - 以西九龍站為終點站

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

272P - 以荔枝角站為總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

280X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130）

296A - 將軍澳只停唐德街臨時總站

296C - 將軍澳只停唐德街臨時總站, 往長沙灣不經太子, 旺角, 太子道西後經天橋往荔枝角道，黃竹街，長沙灣道返回原路，往將軍澳不經太子, 旺角, 改經界限街

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

307 - 往港島方向正常, 往大埔方向,港島區只停: 中環碼頭, 交易廣場總站(681站),大會堂,入境事務大樓

307C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

307P - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

641 – 港島方向正常; 九龍方向只停入境事務大樓及灣仔碼頭

671 - 往港島正常, 往九龍方改經堅拿道天橋，維園道，永興街

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

681 - 往港島方向不變, 往馬鞍山方向只停香港站至大會堂, 加站於入境事務大樓

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

690P - 不停啟田道，以灣仔為終點站

934 – 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

934A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

935 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

936 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

948 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

960 – 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

960C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960S - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停青雲站、聖彼德堂，往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及會展；往屯門方向於港島區停會展、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向於港島區停停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968元朗公園特別班 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

968A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

978 - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978A - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

978B - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

981P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

982X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北（982X愉翠苑開出班次延長至上午1000）

985A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

985B - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

W3 – 來回途經百和路及大埔太和路

X42C - 不經觀塘道，改經偉業街

X42P - 不經觀塘道，改經偉業街

X89D - 0700-0800 提供往觀塘碼頭服務

其餘路線暫停服務

龍運



路線正常



A31, A32, A33, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X, E31, E32, E32A, E33P, E34A, E34B, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X



改道行走



A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

其餘路線暫停服務



【08:25】港鐵宣布，油麻地站可以重開，荃灣綫及觀塘綫列車現在可停油麻地站接載乘客。

【07:58】港鐵提醒，雖然火炭至大埔墟之間路段可恢復行車，但因大學站設施及附近的軌旁信號系統設備損毀嚴重，列車經過這段路要減慢車速，車程會較長，故已安排一條免費接駁巴士綫，正行走東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站，紓緩東鐵線壓力。

【07:45】運輸署宣布，以下路段暫時阻塞/封閉，並預計油尖旺一帶的主要道路(如:公主道、彌敦道、東九龍走廊和窩打老道)於早上時段交通繁忙。

九龍

-漆咸道南近香港理工大學(來回方向)

-衛理道(不能轉入加士居道)

-公主道(不能轉入加士居道)

-西九龍走廊(不能轉入加士居道)

-渡船街(不能轉入加士居道天橋)

-佐敦道(不能轉入加士居道天橋)

-康莊道(北行)

-海底隧道(來回方向)

-漆咸道南、暢運道及柯士甸道的交界

-柯士甸道介乎覺士道及漆咸道南

-機利士南路(只能轉入蕪湖街)

-彌敦道介乎旺角道及柯士甸道(來回方向)

-紅磡道近德民街

-佐敦道介乎加士居道及渡船街

以上路段的公共交通服務受阻、改道或暫停服務。

以下路線暫停服務:

新巴/城巴路線：

19P,23B,40P,73P,81A,81S,82M,82S,85A,85P,90C,91A,93,93A,93C,95P,702A,702S,720A,796P,B3X,B3M



除以下路線及改道路線外，其餘九巴/龍運路線暫停服務:

3D,3M,7M,13M,26M,29M,31,31M,31P,32H,32M,33,34,34M,36,36M,37M,38B,39A,39M,40S,40X,41M,41P,42M,43,43A,43B,43M,43P,43X,44,44M,46P,47A,47X,48P,48X,49P,49X,51,53,54,57M,58M,59M,64K,65K,66M,67M,68,68A,68E,68F,68M,69C,71A,71B,71K,72,72A,73,73A,73X,74A,74B,74K,75K,76K,80K,81K,82B,82C,82K,82P,82X,83K,83S,84M,85K,85M,86A,86K,86P,86S,88,88K,89S,91,91M,91S,92,93A,94,95M,98A,98B,99,205M,211,213A,213B,213M,213S,214,234A,234B,235,235M,238M,243M,243P,248M,249M,249X,251A,251B,251M,252,265M,268M,268P,269A,269D (天水圍站特別班),269M,273A,273P,274,274P,276B,282,283,284,286M,288,298E,299X,307P,678,960X,968X,T74,A31,A32,A33,A38,A41,A41P,A47X,E32,E133P,E41,E42,E42P,R8,S1,S64,S64C,S64P,S64X



過海路線:

101,102,102P,103,103P,104,106,106A,107,107P,109,110,111P,112,113,115P,116,117,118,118P,170,171,171A,171P,301,969B,969X,H1,H1A,H2



機場路線/北大嶼山對外路線：

A20,A22,B3X,B3M,E23,E23A



港鐵巴士:

K74,K75

電車服務：

電車班次調整，以及介乎鰂魚涌柏架山道至筲箕灣總站(來回方向)的電車服務暫停。

下午1時50分，示威者再次打算由理大校園突圍，多人被制服。（曾梓洋攝）

【07:00】

九巴：路線正常



3M, 7M, 13M, 26M, 29M, 30, 31, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36M, 37M, 38A, 38B, 39A, 39M, 40S, 40X, 41M, 41P, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 59A, 59M, 64K, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 73, 73A, 73K, 73P, 73X, 74A, 74B, 74K, 75K, 75P, 76K, 78K, 79K, 80K, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83K, 83S, 84M, 85K, 85M, 86, 86A, 86K, 86P, 86S, 88, 88K, 89S, 91, 91M, 91S, 92, 93A, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 234A, 234B, 235, 235M, 238M, 240X , 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 265M, 265S, 268M, 268P, 269A, 269D, 269D 天水圍站特別班, 269M, 269S, 270, 272E, 272P, 273A, 273B, 273D, 273P, 274, 274P, 276, 276A, 276B, 276P, 278X, 279X, 282, 283, 284, 286M, 286P, 286X, 288, 298E, 299X, 307A, 307B, 307P, 373, 673, 673P, 603S, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 960X, 968X, B1, T74

改道行駛

1 - 只來往基堤道至竹園

2 - 循環線運作，於深水埗停蘇屋總站至深水埗福榮街站後，停西九龍站總站後返回深水埗，停麗閣邨至蘇屋總站各站

6D - 只來往美孚至彩虹

27 – 只來往富豪東方酒店至順天

31B - 只來往新界至深水埗南昌街

32 - 只來往新界至深水埗南昌街

33A - 只來往新界至深水埗南昌街

35A - 只來往新界至深水埗南昌街

35X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

36A - 只來往新界至深水埗南昌街

36B - 只來往新界至深水埗南昌街

37 - 只來往新界至深水埗南昌街

40 – 不經觀塘道，改經偉業街

40P – 不經觀塘道，改經偉業街

41 - 只來往新界至深水埗南昌街

41A - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

42 - 往順利方向，不經清麗苑至美孚站；往長康方向，不經協和小學至石硤尾街休憩街休息花園之間各站

42A - 只來往新界至深水埗南昌街

42C - 只來往新界至彩虹

43C – 以深水埗南昌街為終點站，不入美孚

46X - 只來往顯徑至葵芳站

52X – 只來往三聖至深水埗南昌街

58X - 只來往新界至深水埗南昌街

59X - 只來往新界至深水埗南昌街

60M – 只來往豐景園至荃灣

60X - 只來往豐景園至深水埗南昌街

61M – 於屯門不經安定、友愛、置樂

61X - 只來往豐景園至富豪東方酒店

62X - 只來往豐景園至彩虹

66X - 只來往新界至深水埗南昌街

67X - 只來往新界至深水埗南昌街

68X - 只來往新界至深水埗南昌街

69C – 以彩虹為終點站

69X - 只來往天水圍至深水埗南昌街

69X - 只來往天水圍站(屏欣苑) 至深水埗南昌街

73X廣福街市特別班 - 廣福街市開出班次繞經科學園

74C - 以彩虹邨碧海樓為尾站

74D - 只來往九龍坑至彩虹，九龍區只停碧海樓

74E - 以彩虹邨碧海樓為尾站

74X - 只來往大埔中心至彩虹，循環線運作，於九龍區只停碧海樓、紅萼樓至鑽石山站

75X – 循環線運作，按早上繁忙時間特別班次路線運作至富豪東方酒店後，按平日下午繁忙時間特別班次路線返回大埔（行經彩虹道，富豪東方酒店；不經橫頭磡一帶）

80 - 只來往美林至彩虹，全日繞經顯徑、隆亨

80A - 提供往觀塘服務（服務時間：0700-1000）

80P - 以彩虹為終點站

81 - 只來往禾輋至深水埗北河街

81C - 全日循環線運作，改經青沙公路，於沙田不停新翠邨至獅子山隧道沿線各站，加站於新明樓 (287X站), 於九龍只停西九龍站總站

83X - 全日服務, 改為水泉澳開出經黃泥頭至彩虹邨循環線

85X - 只來往馬鞍山至富豪東方酒店

85S - 富豪東方酒店為終點站

87B - 只來往新田圍至深水埗南昌街

87D - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

87E - 於九龍只停匯民道西九龍站

88X - 全日來往火炭至藍田站，雙向途經觀塘繞道

89 - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89B - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89C - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89D - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作

89X - 只來往新界至彩虹邨, 循環線運作彩虹邨循環線

95 – 只來往富豪東方酒店至翠林

98C – 不經旺角及太子，改經界限街/太子道西

98S – 不經旺角及太子，改經太子道西

101X – 港島方向於九龍只停裕民坊總站、牛頭角站、臨華街及輔警總部，加停舊灣仔警署, 九龍方向不停紅隧口至山谷道各站

213D – 只來往富豪東方酒店至秀茂坪

230X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

234D - 改行偉業街，不經牛頭角站至觀塘站

234X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

238X - 只來往新界至深水埗南昌街

240X - 不停美孚站

252X - 只來往屯門至彩虹

258A - 只來往屯門至彩虹

258D - 只來往屯門至彩虹

258P - 只來往屯門至彩虹

258S - 只來往屯門至彩虹

259D - 只來往屯門至彩虹

260X - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

261 – 於屯門不經安定及友愛

261P - 只來往屯門至彩蒲苑彩顏閣

263 - 只來往豐景園至沙田

263A – 於屯門只停豐景園

263C – 於屯門只停豐景園

265B - 只來往天水圍至深水埗南昌街

267X - 只來往屯門至彩虹

268A - 以彩虹為終點站

268B - 以西九龍站總站為終點站

268C - 只來往元朗至彩虹

268C元朗公園特別班 - 以彩虹為終點站

269B - 循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

269B天恩特別班 - 以西九龍站為終點站

269C - 只來往天水圍至彩虹（不設天慈特別班）

270B - 只來往上水至深水埗南昌街

271X - 循環線運作，由富亨開出，大埔區內沿271路線 (停富亨至廣福邨各站) 後, 經青沙公路並加停轉車站，九龍區只停西九龍站總站

272P - 以荔枝角站為總站

272S - 鑽石山站開出上午1000尾車

277E - 只來往天平至彩虹, 上水區只停天平總站,清河邨

277X - 只來往聯和墟至彩虹循環缐形式運作，九龍區停碧海樓、紅萼樓

279X - 來回程改行彩園路, 加停上水站(彩園路)

280X - 全日循環線運作，於九龍只停西九龍站總站

281A - 全日循環線運作，改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281B - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

281X - 改經青沙公路，於九龍只停西九龍站總站

286C - 全日服務，只來往新界至深水埗南昌街，以循環線運作 （利安開0530- 2130 ）

290 - 不經唐明街

290A - 不經唐明街

290X - 不停寶盈花園/將軍澳廣場至尚德廣場/唐明街各站

297 - 只來往九龍灣及將軍澳

302 - 以灣仔為終點站

307 - 只來往大埔中心至灣仔分域街

307A - 以灣仔分域街為尾站

307B - 以灣仔分域街為尾站

307C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

307P - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

373 - 以灣仔分域街為尾站

601 – 循環線運作，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

601P – 以灣仔為終點站

603 – 只來往廣田至灣仔，於港島區只停入境事務大樓

613 - 於港島區只停筲箕灣總站

619X - 以灣仔為終點站

621 - 以灣仔為終點站

641 – 只往港島，以灣仔為終點站

673 – 只來往翠麗花園至灣仔分域街

673P – 只來往翠麗花園至灣仔分域街

678 - 不經西灣河，港島區只停寶峰園至天后各站

680 - 只來往利安至清風街

680B - 改以盧押道為終站

680P - 改以盧押道為終站

680X - 改以分域街終站

681 - 只來往馬鞍山市中心至灣仔分域街

690 – 不停啟田道，只來往將軍澳至灣仔，於港島區至炮台山站後，改停入境事務大樓後，由七海商業中心起回程

690P - 不停啟田道，以灣仔為終點站

934 – 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

934A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

935 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院及入境事務大樓

936 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

948 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及告士打道維園

960 – 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

960C - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

960S - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

961 – 於屯門不經屯門消防局至豐景園，加停青雲站、聖彼德堂，往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及會展；往屯門方向於港島區停會展、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后。往元朗方向於港島區停停天后、興發街、景隆街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

968元朗公園特別班 - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

968A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、演藝學院、入境事務大樓、告士打道維園、天后

978 - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北；往屯門方向於港島區停灣仔北、灣仔碼頭、中環廣場、皇后像廣場、砵甸乍街、林士街、皇后街站

978A - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

978B - 往港島方向於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

980X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

981P - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

982X - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北（982X愉翠苑開出班次延長至上午1000）

985A - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

985B - 於港島區停港澳碼頭、海港政府大樓、怡和大廈、香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北

W3 – 改以清河為總站，來回途經百和路及大埔太和路, 不停上水總站

X42C - 不經觀塘道，改經偉業街

X42P - 不經觀塘道，改經偉業街

X89D - 0700-1000 提供往觀塘碼頭服務

其餘路線暫停服務

龍運

路線正常

A31, A32, A33, A38, A41, A41P, A47X, E32, E133P, E41, E42, E42P, R8, S1, S64, S64C, S64P, S64X

改道行走

A33P - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A33X - 不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)(往機場方向)/ 屯門大會堂(往屯門方向)

A36 - 不經元朗大馬路，往機場加停鳳池邨

A37 - 不經天悅邨/天頌苑至天慈邨/耀各站，加停天祐苑(往機場方向)/ 聚星樓(往洪水橋方向)

A43 - 不經上水站至掃管埔村各站，加停彩園路上水站

A43P – 北區與A43同路，不經上水站至掃管埔村各站，加停彩園路上水站

E31 - 不經大河道及沙咀道，加停眾安街

E32A - 不經大河道及沙咀道，加停眾安街

E34A - 天水圍只停天水圍市中心總站，元朗只停山水樓

其餘路線暫停服務