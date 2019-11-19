【11.19持續更新】張翔離開理大無交代詳情　夏志誠指留守者疲累

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方出動水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙，警方後來更表明不排除使用實彈，局勢升溫。一連兩天日與夜，戰線延伸至油尖旺一帶，至昨（18日）晚上約11時，港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成陪同理大示威者離開，局勢稍緩。至今日（19日）凌晨，理大校長滕錦光自衝突後首次短暫現身理大校園附近。 今日早上仍有示威者堅持留守理大校園，亦有人由張達明或師長陪同下離開，離開前由警方搜身及抄身份證號碼。

港大校長張翔。

【02:18】有陪同港大校長張翔到場的人士表示，張翔知悉有最少一名香港大學學生仍逗留在理大，一直以WhatsApp聯絡，惟未能勸說其離開，二人本相約今晚在校園內閉門見面，但該學生最後並無應約。

【02:14】 港大校長張翔已離開理大，他指在現場找不到 （港大）學生。

【02:00】天主教香港教區輔理主教夏志誠、香港基督教循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師在理大逗留4小時，並與大約7、8名留守示威者見面後會見傳媒。兩人透露，留守的示威者表現疲累，感到焦慮和疑惑，但暫時未有下一步決定，可是留守人士有自己的主張及想法，暫時無意離開大學，而夏志誠和袁天佑感到遺憾，未能透過今次勸導陪同至少一、兩名示威者離開理大。目前，兩人已留下聯絡方法，希望讓示威者感受到關懷和支持。另外，夏志誠表示，他接觸的示威者當中沒有理大學生，但當中有在職人士和中學生，他與袁天佑曾向留守者表示，願意陪同他們前往警署。

11月20日凌晨，港大校長張翔現身理大。（張浩維攝）

【00:44】港大校長張翔，在港大法律學院院長張達明的陪同下，抵達理大，現身G Core，葉建源、陳沛然亦在場。他們商討後，再向記者交代詳情。

【23:47】旺角西洋菜南街有數人被捕者，在場警員一度推在場記者離開，遮擋記者鏡頭，又指有市民被打時記者沒阻止。記者離遠觀察，至少兩名被捕者倒地後，有警員向其面部倒水，其後多名警員將被捕者扶起。早前已有警員被拍攝到向已被制服的示威者頭部淋水，警方事後解釋是為他清洗傷口。

【23:45】理大剛才逃亡後被捕人數：12男3女

【23:25】理工大學科學館道：數十名義務急救員沿著科學館道離開理工大學。據急救員Andy表示，當時他們正分批接受警方搜身，被要求出示身份證及提供住址。Andy又說，接受搜身時留意到身後道路有約20人從理工大學嘗試「突圍」但失敗，隨即有約30名警員制服逃跑人士。

【23:00】警方表示，截至晚上11時，共有近800人和平離開理大，並接受警方調查，當中近300人未滿十八歲。

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【22:47】理大：逃跑失敗的示威者，被警方制服，雙手反綁被套上索帶，當中有男有女。

【22:42】理大：撤離的急救員接受警方檢查期間，有人從旁衝出趁機逃跑，至少七人被警方制服。

【22:39】亞皆老街及彌敦道，出現石屎花槽，據知有約十名示威者合力將它滾至路中心。

11月19日，旺角亞皆老街及彌敦道，出現石屎花槽，據知有約十名示威者合力將它滾至路中心。（楊婉婷攝）

【22:30】理大：約20名義務急救員，在教育界立法會議員葉建源陪同下，離開理大校園。

11月19日晚上，新任警務處處長鄧炳強，到理大外視察。（無綫新聞）

【22:15】今日履新的警務處處長鄧炳強，到理工大學外的康莊道視察。

【22:13】天主教香港教區輔理主教夏志誠、香港基督教循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師夫婦、前財政司司長政治助理羅永聰進入理大校園。夏志誠和袁天佑表示，會聆聽年輕人的心聲。

11月19日晚上，天主教香港教區輔理主教夏志誠、香港基督教循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師夫婦，進入理工大學，希望聆聽年輕人的聲音。（孔繁栩攝）

【22:00】旺角：超過10輛警車由西九龍警察總部由窩打老道駛往旺角。

【21:52】旺角：示威者在彌敦道要磚塊設置路障，磚頭陣中有刀片。

【21:49】理工大學澄清：

今日（11月19日）網絡有傳言指理大高層與警方達成共識，指今天是最後一天讓理工老師和律師進入校園協助校內人士離開，而理大校園將由明天開始封鎖，讓警方進入各處進行搜捕。理大特此嚴正澄清，以上傳言絕非事實。

【21:30】理大約20名義務急救員，將步出校園。離開校園的人，還包括一直幫忙煮飯的義工婆婆。

11月19日，理大20名義務急救員及部份留守人士，即將離開。無國界醫生有派員入內協助。（余俊亮攝）

【21:29】旺角：有示威者曾包圍彌敦道豉油街中國銀行，並疑在鐵板前放易燃物，突然有防暴警員由豉油街衝出，示威者散去。有防暴警員批評記者無阻止，其後沿豉油街離開。

【20:38】尖沙咀太空館外，有教育界集會支援理大學生。有人分享指，他已經在尖沙咀36小時，還有朋友在理工大學內。一名基督徒中六生說，曾有參加和平的集會表達訴求，不明白為何有人認為學生有錯；又反問為何特首林鄭月娥還沒有被制裁，他指當市民被警察不合理對待時，林鄭月娥「乜嘢都冇做過」。

【20:10】理工大學20多名理大留守義務急救員見記者 決定離開

義務急救員代表稱，決定離開理大，她表示過去衝突激烈中，前線義務急救員，可以幫助傷者，令傷勢不要惡化。基於人道主義，才進入理大急救。之前約40至50位義務急救，過去幾日陸續離開，所以現在決定離開。

一同見記者的醫學界立法會議員陳沛然表示，幾分鐘的時間，對能否救治有很大分別，無論是否醫生護士，都非常有用，他亦非常敬佩。他稱義務急救員都是幫助香港市民、記者、外國遊客等，遇上催淚彈、扭傷等不同受傷的情況，在香港現實情況下，義務急救工作十分重要。

其中一名義務急救員表示，在理大裏遇到最大的問題是出血，消耗大量醫療物資，另外就是不少人有骨折，需要人力物力非常大，「我們的職責是辛苦和艱鉅」。另一名義務急救員稱，因為理工大學的情況，示威者人數已經愈來愈少，這裏亦無其他物資可以進入，水和食物愈來愈少的情況下，出席記者會的人已經完成義務急救員的職責，因此選擇今晚離開理工大學，保障自身權利和安全。

【20:23】旺角一度有雜物被點燃，消防到場將火撲滅。

【19:50】醫學界立法會議員陳沛然，今日理工大學了解情況。他對記者表示，昨晚協助十多名被捕救護員，他所接觸到的已經保釋，但罪名不便透露。他知道理大內仍有約20名義務急救員留守，他坦言自己作為醫護人員，可以幫的不多，他聽到留守人士說，希望看到最後一人安全出來，很明白作為一個醫務人員的忐忑不安。

【19:05】有網民發起今晚7時，於太空館「萬人聲援理大手足」，現時太空館外有約數十人，部分人穿黑衣並戴口罩，附近不時有警車經過。

【18:38】網上有人號召晚上7時到尖沙咀科學館聚集，聲援理工大學內留守的示威者，記者現場所見，暫未有人聚集。

【18:28】在彌敦道，現場有示威者大叫上海街及山東行有警員出沒，現場人士隨即離開馬路四散。

【18:25】在傍晚時分，理大校園平台出現「SOS」(求救)的標誌。據現場人士指，標誌是由一名黑衫男子到廣場以衣物砌出救援字句，期望國際能夠關注及聲援。

【18:13】警員離開現場後，隨即有數十名示威者將磚頭踢回馬路，繼續堵路，有人以揚聲器呼籲大家繼續抗爭，亦有人高呼「光復香港，時代革命」口號。

【18:08】在現場一度有接近百名市民以粗言指罵警員，他們在行人路巡查後，部份人登上警車離開。

【18:00】馬路上有警員呼籲圍觀市民立即上行人路，否則會採取行動，警員同時再要求記者後退。

【17:55】防暴警在彌敦道舉起藍旗，警告附近一帶人士散開。他們又踢走路面上的磚塊。

【17:47】一批防暴警察到場，示威者後退四散。警員指示彌敦道山東街市民立即離開，有警員以警棍擊打路邊桶內玻璃樽檢查。

【17:44】現場有一批黑衣人呼籲一齊到尖沙咀聲援理大學生，並開始向油麻地方向前進。

【17:27】在旺角，示威者以多條繩綁於彌敦道路旁欄杆阻路。現時彌敦道恆生銀行至雅蘭中心一帶，以及山東街交界處，已滿佈磚塊。

【17:26】在理大留守兩晚的許智峯，離開理工大學，但警員並無拘捕。許智峯直言覺得莫名其妙，因為警方表明離開理大的人都要拘捕，但不知自己為何沒有被捕。他認為拘捕是用政治來判斷拘捕何人，因為他和不少人一樣都是睡了兩晚。他表示會先返回理工大學內，希望找更多18歲以下的人，協助他們離開。

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【17:10】一名蒙面的防暴警向離開的人士表示，將安排他們到等候區，並強調不會使用武力。

【17:00】離開理工大學的人士， 等候警方檢查身份證和搜身。現場所見，部份是「守護孩子」團體成員、傳道人。現場人士無任何掙扎和反抗。

【16:55】民主黨立法會議員許智峯，帶領數十人離開理工大學，港大法律學院首席講師張達明陪同。離開的人士身穿便服，並非黑衣，有人用衣物遮蓋容貌。防暴警和救護車戒備。

【16:49】無國界醫生進入理大，並無回答記者提問。

【16:45】旺角下午開始有人堵路。

【16:26】香港理工大學聲明：

理大管理層和老師今天繼續全力到校園內勸喻在校園內之人士離開。理大要求警方暫時不要進入校園，讓仍在校園內之人士有機會和平及安全地離開。理大重申，希望所有被捕的人士得到人道及公平的對待。

香港理工大學

主席 林大輝博士

校長 滕錦光教授

常務及學務副校長 陳正豪教授

行政副校長 盧麗華博士

副校長（校園發展及設施管理）唐仕恒先生

副校長（科研發展）衞炳江教授、工程師

副校長（學生事務）楊立偉教授、工程師

【16:00】許智峯：商討後數十人將離開理大 仍有人留守

民主黨立法會議員許智峯指出，在上午與下午，現場的年輕示威者用了很多時間思考和商討，討論在留守和離開之間的優劣。許智峯認為，主流的看法是，較多人認為應該離開校園，因為很多人已在校內睡了兩三晚，在對峙衝突中筋疲力竭、體力透支，他們面對糧食和水沒有配備。在斷水斷糧情況下，很不人道，考慮這幾點下覺得應該離開。

許智峯表示，主流聲音計劃離開，但也認為警方做法不人道，因為一開始就宣布所有人將會以暴動罪拘捕，但有很多人身處校內，是正當、合法、人道理由，如記者、急救員，沒有做半點違法的。他稱有為數不少的學生表明會留守，他們堅持自己合理、沒有犯法，認為警方不應該入校執法，但若警方進入校園，他們不會反抗。但許智峯坦言，若警方進入校內，可能有衝突，認為警方進入校園是最愚蠢的做法。

許智峯難估計校園內一共有多少人，但有數十人將離開，而留守的將有十多二十人。他認為選擇離開的人不是自願，而是斷水斷糧、筋疲力竭，迫於無奈。至於嚴重受傷的人，許智峯相信已經離開，剩下的多是輕傷、能走動的人。另外，他指校內還有18歲以下的人士，但掌握不到數字，但相信少數。

許智峯是現任中西區中環選區區議員，將在本屆區議會選舉競逐連任，對手為建制派的黃鐘蔚。

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【15:38】理工大學校長滕錦光於下午三時許曾短暫出現校園，他表示希望到校園視察情況，但全程不足兩分鐘便於A座離開。他以英文向現場記者説，希望學生能離開現場，自己將會跟警方有緊密聯繫，並會於較後時間跟學生見面。對於記者的其他提問，未有回覆。

【15:05】彌敦道近雅蘭中心再有黑衣人嘗試用磚塊等堵路， 有警車隨後來到，黑衣人四散離開，警車亦離開。

【15:00】聖瑪利書院宣布，明天不會復課，並停課至周五(22日)為止。

【14:40】在油麻地彌敦道，有泥頭車等車輛正清理路面路障，路面仍有雨傘等雜物。

【14:30】女拔萃書院表示，由於校園可能殘留催淚彈等殘餘物質，需時處理，故明天不會復課，並停課至周五(22日)為止。

【14:25】防暴警已登上警車離開。在場中環人士亦未有聚集停留。

【13:57】 警方再次舉藍旗，現場人士情緒激動。

【13:54】有網民在中環發起「和你lunch」，一名穿黑衫男子一度遭警方制服，其他群眾大喊「放人」。其後該男子獲放行。

【13:45】港鐵中環站部分出口關閉；警方要求畢打街的士站的的士駛走。

【13:30】在中環畢打街，有網民發起「和你lunch」，警方四度舉藍旗。

【13:10】教育局宣布，全港中、小學明天（20日）復課。

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【12:35】中學校長會主席鄧振強表示，由昨晚至今大約有320名不足18歲中學生由校長或老師陪同下離開理大。

【12:32】有家長前往警方封鎖線「禁區」顯得非常憂心，她邊拭淚邊説，「我個仔星期六已經被困（理大），而家凍咗都好擔心呀！」

【12:20】爆炸品處理課人員到廟街，並正搬走汽油彈、白電油等。高級警司馬偉德（Alick MCWHIRTER）亦有到場，所有爆炸物品將帶上車。

【12:07】在廟街勝利麻雀館附近，警察拉封鎖線，指示此處懷疑有腐蝕性物質。

【11:50】記者於現場所見，校園內一片狼藉，有濃烈的催淚彈氣味，部分地區已成為焦土。不少人眼神顯得徬徨，校園內有年輕示威者躲在一旁哭泣。有留守理工大學的年輕示威者陳先生表示，不少人也感到疲憊，只想着不同方法離開，他又留意到部分示威者與警方對峙時開始怯場。



【11:00】 今日上午，理工大學內仍有超過100名示威者留守，大部分為年輕人。記者在現場所見，最少有30名不足18歲的中學生於A出口登記身份證，拍攝容貌後跟隨校長離開，另有年輕示威者稱暫不會離開。

【10:20】 約10名逗留於理工大學的示威者於救護員協助下離開理大。

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【08:23】3名年滿18歲示威者突圍失敗，於理大出口被警方拘捕。

【08:10】漆咸道南有坐了「速龍」的私家車，而兩輛鋭武裝甲車、水炮車亦停在路上。

【07:57】 尖沙咀漆咸道南和加連威老道有至少5名防暴警駐守，有警察在路口指揮交通，其中有警員配備長槍。

【07:55】 在理大，4名年輕男子在師長陪同下離開，期間被警方搜身及抄身份證。

【07:50】 尖沙咀金馬倫道有貨車疑在警民激戰中被用來當路障，司機清早前來整理。

【07:34】張達明稱願續助理大留守示威者離開，警方允配合未設期限。他又指，估計現時有超過300至400名留守示威者，有超過200名示威者是18歲以下。

在理大，四名年輕男子在師長陪同下離開，離開前被警方搜身及抄身份證號碼。（梁煥敏攝）

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