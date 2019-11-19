【11.19港九直擊】彌敦道有人堵路滿地磚塊　理大現「SOS」標誌

香港理工大學一帶由周日（17日）中午起成為「戰場」，警方出動水炮車及裝甲車，與黑衣人對峙，警方後來更表明不排除使用實彈，局勢升溫。一連兩天日與夜，戰線延伸至油尖旺一帶，至昨（18日）晚上約11時，港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成陪同理大示威者離開，局勢稍緩。至今日（19日）凌晨，理大校長滕錦光自衝突後首次短暫現身理大校園附近。 今日早上仍有示威者堅持留守理大校園，亦有人由張達明或師長陪同下離開，離開前由警方搜身及抄身份證號碼。

【19:05】有網民發起今晚7時，於太空館「萬人聲援理大手足」，現時太空館外有約數十人，部分人穿黑衣並戴口罩，附近不時有警車經過。

【18:38】網上有人號召晚上7時到尖沙咀科學館聚集，聲援理工大學內留守的示威者，記者現場所見，暫未有人聚集。

【18:28】在彌敦道，現場有示威者大叫上海街及山東行有警員出沒，現場人士隨即離開馬路四散。

【18:25】在傍晚時分，理大校園平台出現「SOS」(求救)的標誌。據現場人士指，標誌是由一名黑衫男子到廣場以衣物砌出救援字句，期望國際能夠關注及聲援。

【18:13】警員離開現場後，隨即有數十名示威者將磚頭踢回馬路，繼續堵路，有人以揚聲器呼籲大家繼續抗爭，亦有人高呼「光復香港，時代革命」口號。

【18:08】在現場一度有接近百名市民以粗言指罵警員，他們在行人路巡查後，部份人登上警車離開。

【18:00】馬路上有警員呼籲圍觀市民立即上行人路，否則會採取行動，警員同時再要求記者後退。

【17:55】防暴警在彌敦道舉起藍旗，警告附近一帶人士散開。他們又踢走路面上的磚塊。

【17:47】一批防暴警察到場，示威者後退四散。警員指示彌敦道山東街市民立即離開，有警員以警棍擊打路邊桶內玻璃樽檢查。

【17:44】現場有一批黑衣人呼籲一齊到尖沙咀聲援理大學生，並開始向油麻地方向前進。

【17:27】在旺角，示威者以多條繩綁於彌敦道路旁欄杆阻路。現時彌敦道恆生銀行至雅蘭中心一帶，以及山東街交界處，已滿佈磚塊。

【17:26】在理大留守兩晚的許智峯，離開理工大學，但警員並無拘捕。許智峯直言覺得莫名其妙，因為警方表明離開理大的人都要拘捕，但不知自己為何沒有被捕。他認為拘捕是用政治來判斷拘捕何人，因為他和不少人一樣都是睡了兩晚。他表示會先返回理工大學內，希望找更多18歲以下的人，協助他們離開。

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【17:10】一名蒙面的防暴警向離開的人士表示，將安排他們到等候區，並強調不會使用武力。

【17:00】離開理工大學的人士， 等候警方檢查身份證和搜身。現場所見，部份是「守護孩子」團體成員、傳道人。現場人士無任何掙扎和反抗。

【16:55】民主黨立法會議員許智峯，帶領數十人離開理工大學，港大法律學院首席講師張達明陪同。離開的人士身穿便服，並非黑衣，有人用衣物遮蓋容貌。防暴警和救護車戒備。

【16:49】無國界醫生進入理大，並無回答記者提問。

【16:45】旺角下午開始有人堵路。

【16:26】香港理工大學聲明：

理大管理層和老師今天繼續全力到校園內勸喻在校園內之人士離開。理大要求警方暫時不要進入校園，讓仍在校園內之人士有機會和平及安全地離開。理大重申，希望所有被捕的人士得到人道及公平的對待。

香港理工大學

主席 林大輝博士

校長 滕錦光教授

常務及學務副校長 陳正豪教授

行政副校長 盧麗華博士

副校長（校園發展及設施管理）唐仕恒先生

副校長（科研發展）衞炳江教授、工程師

副校長（學生事務）楊立偉教授、工程師

【16:00】許智峯：商討後數十人將離開理大 仍有人留守

民主黨立法會議員許智峯指出，在上午與下午，現場的年輕人，用了很多時間思考和商討，討論在留守和離開之間的優劣。許智峯認為，主流的看法是，較多人認為應該離開校園。

因為很多人在校內八至九日，遲來的人也睡了兩三晚，在對峙衝突中筋疲力竭、體力透支。他們面對糧食和水沒有配備。在斷水斷糧情況下，很不人道，考慮這幾點下覺得應該離開。

許智峯觀察，主流聲音計劃離開，但也認為警方做法濫捕和不人道，因為一開始就宣布所有人將會以暴動罪拘捕。但有很多人身處校內，是正當、合法、人道理由，如記者、急救員，沒有做半點違法的事。不能假設他們是罪犯、暴徒，假設他們犯法。許智峯認為警方濫用拘捕的權力，用拘捕作威嚇和震懾。

有為數不少的學生會留守，他們堅持自己合理，亦指自己沒有合法。他們認為警方不應該入校執法，但若警方進入校園，他們不會反抗。

但許智峯坦言，若警方進入校內，可能有衝突，認為警方進入校園是最愚蠢的做法。「我過去兩晚在理大，聽到槍聲呼喊聲，希望警方不要進入校園，他預示警方進入校園會有傷亡。」

許智峯難估計校園內一共有多少人，但有數十人將離開，而留守的將有十多二十人。許智峯並非與警方有磋商時進入校園，相信他自己也會被捕，他會看看哪一方更多人，就會與哪一方人一起。他判斷離開的人會更多，因此會選擇一同離開。

他認為選擇離開的人不是自願，而是斷水斷糧、筋疲力竭，不想捨棄校內的人，但這是迫於無奈的做法。至於嚴重受傷的人，許智峯相信已經離開，剩下的多是輕傷、能走動的人。另外，他指校內還有18歲以下的人士，但掌握不到數字，但相信少數。

許智峯是現任中西區中環選區區議員，將在本屆區議會選舉競逐連任，對手為建制派的黃鐘蔚。

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【15:38】理工大學校長滕錦光於下午三時許曾短暫出現校園，他表示希望到校園視察情況，但全程不足兩分鐘便於A座離開。他以英文向現場記者説，希望學生能離開現場，自己將會跟警方有緊密聯繫，並會於較後時間跟學生見面。對於記者的其他提問，未有回覆。

【15:05】彌敦道近雅蘭中心再有黑衣人嘗試用磚塊等堵路， 有警車隨後來到，黑衣人四散離開，警車亦離開。

【15:00】聖瑪利書院宣布，明天不會復課，並停課至周五(22日)為止。

【14:40】在油麻地彌敦道，有泥頭車等車輛正清理路面路障，路面仍有雨傘等雜物。

【14:30】女拔萃書院表示，由於校園可能殘留催淚彈等殘餘物質，需時處理，故明天不會復課，並停課至周五(22日)為止。

【14:25】防暴警已登上警車離開。在場中環人士亦未有聚集停留。

【13:57】 警方再次舉藍旗，現場人士情緒激動。

【13:54】有網民在中環發起「和你lunch」，一名穿黑衫男子一度遭警方制服，其他群眾大喊「放人」。其後該男子獲放行。

【13:45】港鐵中環站部分出口關閉；警方要求畢打街的士站的的士駛走。

【13:30】在中環畢打街，有網民發起「和你lunch」，警方四度舉藍旗。

【13:10】教育局宣布，全港中、小學明天（20日）復課。

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【12:35】中學校長會主席鄧振強表示，由昨晚至今大約有320名不足18歲中學生由校長或老師陪同下離開理大。

【12:32】有家長前往警方封鎖線「禁區」顯得非常憂心，她邊拭淚邊説，「我個仔星期六已經被困（理大），而家凍咗都好擔心呀！」

【12:20】爆炸品處理課人員到廟街，並正搬走汽油彈、白電油等。高級警司馬偉德（Alick MCWHIRTER）亦有到場，所有爆炸物品將帶上車。

【12:07】在廟街勝利麻雀館附近，警察拉封鎖線，指示此處懷疑有腐蝕性物質。

【11:50】理工大學內依然有超過100人留守，大部份為年輕人，記者於現場所見，校園內一片狼藉，有濃烈的催淚彈氣味，部分地區已成為焦土。不少人眼神顯得徬徨，校園內有年輕示威者躲在一旁哭泣。有留守理工大學的年輕示威者陳先生表示，待在校園內已有4、5日，不少人也感到疲憊，只想着不同方法離開，他又留意到部分示威者與警方對峙時開始怯場。



【11:00】 今日上午，理工大學內仍有超過100名示威者留守，大部分為年輕人。記者在現場所見，最少有30名不足18歲的中學生於A出口登記身份證，拍攝容貌後跟隨校長離開，另有年輕示威者稱暫不會離開。

【10:20】 約10個逗留於理工大學的人士於救護員協助下離開理大。

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【08:23】3名年滿18歲人士突圍失敗，於理大出口被警方拘捕。

【08:10】漆咸道南有坐滿速龍的私家車，而兩輛鋭武裝甲車、水炮車亦停在路上。

【07:57】 尖沙咀漆咸道南和加連威老道有至少5名防暴警駐守，有警察在路口指揮交通，其中有警員配備長槍。

【07:55】 在理大，4名年輕男子在師長陪同下離開，期間被警方搜身及抄身份證。

【07:50】 尖沙咀金馬倫道有貨車疑在警民激戰中被用來當路障，司機清早前來整理。

【07:34】張達明稱願續助理大留守示威者離開，警方允配合未設期限。他又指，估計現時有超過300至400名留守示威者，有超過200名示威者是18歲以下。

在理大，四名年輕男子在師長陪同下離開，離開前被警方搜身及抄身份證號碼。（梁煥敏攝）

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