【11.19理大】留守兩天許智峯帶數十人離開　醫護：救援不應被捕

理工大學衝突多天，今日（19日）氣氛有所緩和。下午5時多，在理大留守兩晚的民主黨立法會議員許智峯，帶領數十名留守人士離開校園。他說去或留是經過商討，選擇離開的人因為筋疲力盡和斷水斷糧，但並非自首或投降，又指校內還有十至二十人不願離開。警方曾表明，所有18歲以上離開的人，都會被即時拘捕，但許智峯卻無被捕，他直言覺得莫名其妙，將返回校園協助其他人。 下午離開的人有傳道人和「守護孩子」成員，仍在校園留守的義務急救員則發聲明，指現仍有數以十計的救護員盡忠職守，在校內照顧傷者，希望各界協助，重申進行人道救援的義務醫療工作不應構成控告暴動罪行的原因並拘捕。

約下午5時，許智峯和港大法律學院首席講師張達明，帶領數十人離開理大。離開理大的人大多身穿便服，亦有身穿黃色和橙色反光背心的人，分別為「守護孩子」成員和傳道人。離開的人接受登記身份證後，有蒙面的防暴警向他們說明，將安排他們到等候區，並強調不會使用武力。部份人士於理工大學對面的尖沙咀救護站等候。

在理大留守兩晚的許智峯，原以為亦會被捕，但他離開理工大學後，警員並無將其拘捕，他直言覺得莫名其妙，因為警方表明離開理大的人都要拘捕，但不知自己為何沒有被捕。他表示會先返回理工大學內，希望協助更多18歲以下的人離開。

在理大留守兩晚的立法會議員許智峯，離開校園，但沒有被捕。（張浩維攝）

許智峯說，留在現場的年輕人用了很多時間思考和商討去留，據他觀察較多人認為應該離開校園，因為很多人在校內逗留了八至九日，已筋疲力竭、體力透支，亦面對缺乏糧食和水的情況，「選擇離開的人不是自願，而是斷水斷糧、筋疲力竭，迫於無奈。」

許智峯指，校園內除了示威者，亦有記者、急救員等，他們沒做過半點違法的事，不能假設全部人都是罪犯、暴徒。許智峯又指，相信嚴重受傷的人早前已經離開。

許智峯直言難以統計仍有多少人留守在校園內，因為分散在校內不同地方，粗略估計有十多二十人，「有為數不少的學生會留守，認為警方不應該入校執法，但若警方進入校園，他們不會反抗。」

許：冀警方不要入校園減衝突

許智峯呼籲警方不要進入校園，擔心再爆發衝突和傷亡，「我過去兩晚在理大，聽到槍聲呼喊聲，希望警方不要進入校園，他預示警方進入校園會有傷亡。」

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留守義務急救發聲明：人道協助不應構成暴動罪

日前有義務急救和記者離開理大時被警方拘捕，警方指這些人當中，有人無法證明自己懂得急救，或者證明是記者。

今日理大校內依然有義務急救員留守，他們發表聲明，稱基於人道立場服務市民，希望為受傷人士提供適切的醫治，遺憾已沒有足夠的資源去處理不斷出現的嚴重傷勢，但特區政府及警方表明以涉嫌暴動的罪名控告他們，因此懇請各界提供盡力的協助，並重申進行人道救援的義務醫療工作不應構成控告暴動罪行的原因並拘捕。